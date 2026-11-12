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少了黃仁勳的英偉達(US.NVDA)，就像少了喬布斯的蘋果公司(US.AAPL)，公司可以繼續運作，訂單還會進來，但精神圖騰不見了，企業文化逐漸削弱，最重要的是對未來科技發展的洞察和打造AI生態圈的勇氣可能就此消失。
股市動向

英偉達不能沒有黃仁勳，AI行業不能沒有英偉達

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　少了黃仁勳的英偉達(US.NVDA)，就像少了喬布斯的蘋果公司(US.AAPL)，公司可以繼續運作，訂單還會進來，但精神圖騰不見了，企業文化逐漸削弱，最重要的是對未來科技發展的洞察和打造AI生態圈的勇氣可能就此消失。

 

　　少了英偉達的AI行業會怎樣？不少分析員認為只要訂單在，AI熱潮必會繼續。筆者曾開玩笑說，黃仁勳是AI業的領頭大哥、硬件設計統籌者、AI供應鏈的盟主、AI創新企業的天使投資者、AI業循環訂單的始作俑者、AI產業對白宮的最佳PR、AI業流動性的最後救援人，股市大跌時他還是心理醫生。在一個數據中心建設放緩、NeoCloud面臨流動性挑戰、股民對估值產生自我懷疑之際，他的離去所帶來的損失一時間難以評估，但肯定是無可替代的。

 

　　一般吃瓜人看黃仁勳事件，著眼點多是男女情事。的確，黃樂是老公康偉介紹給黃仁勳的，黃仁勳女兒為二黃拍攝合照，這是好萊塢大片裏才能出現的情節。說黃樂是間諜，打死我也不信。她整天在社交媒體曝光出國行程，曾經只為證明自己和黃仁勳的關係而一個電話把他招來，這些違反了作為間諜的行動準則，如果真是間諜，那就是《色戒》裏王佳芝之後最失敗的間諜。我更相信她是具有高度情緒價值的中國強勢女商人。

 

英偉達不能沒有黃仁勳，AI行業不能沒有英偉達

　　黃仁勳是英偉達的精神圖騰，他離開了，公司的發展會大打折扣。(AP)

 

　　美國中期選舉後第二天，幾家大報同時曝光黃仁勳婚外情，時機之巧合令人感到蹊蹺。當英偉達董事會表明，對黃仁勳仍有信心後，《紐約時報》再爆出第二單婚外情，徹底擊垮了英偉達董事會的抵抗。這種巧合，在統計學上應該是極小概率的了。

 

　　那麼，有心人究竟想從這件事中達到甚麼目的？筆者想不會是男女情事，美國對男女情事相當包容，克林頓潛規則實習生，並在電視面前公然撒謊，最後也全身而退。筆者想，情事不過是美國有心人重奪AI硬件生產、出口主導權的槓桿。

 

　　黃仁勳自認為是美國人，是科技界的巨擘，但在部分有心人眼裏，他的黃皮膚是洗不乾淨的。新加坡的轉口路徑，坐實了此觀點，黃則是必欲取之而後快的對象。AI業代表著美國未來幾十年的國運，而AI硬件則是與大模型及數據中心並行的兩條腿，筆者相信這事件最後引向的是美國AI硬件出口規則、渠道的重新整肅，涉及半導體的對亞洲跨境流動。

 

　　半導體硬件領域，華人科學家的成就是舉世矚目的。然而，如果有心人要重塑供應鏈，則黃仁勳未必是唯一一位受衝擊的。有心人不明白的是，沒有了靈魂人物，沒有了龐大的工程師隊伍，哪怕美國控制著硬件工廠，那些也不過是缺乏競爭力的機器和水泥。英特爾(US.INTC)這些年數度重組無果，直至一位華人掌舵重整，便是一例。

 

　　沒有了黃仁勳的英偉達，就不再是英偉達了；沒有了英偉達的AI行業，也會很不同。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#陶冬天下#黃仁勳#英偉達#AI行業#蘋果公司#喬布斯#半導體供應鏈#AI生態圈#美國中期選舉#白宮#科技領導力#AI硬件#晶片#華人科學家#企業文化#精神圖騰#英特爾#AI創新#中美科技競爭
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