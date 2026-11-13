英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳出軌事件有著一切引爆輿情的元素，所以被熱議了這麼久，毫不出奇。

因沒有時間及專長理會八卦新聞，所以自己很少會對別人的家庭事件說三道四。不過，黃仁勳是領導英偉達在十多年時間內便為美國創富4萬億美元（等同美國GDP十多個百分點）的靈魂人物，他也使英偉達技術成為人工智能的核心硬件。如此人物出了事，隨時影響中美的國力對比，不可不深察。

黃樂炫耀張揚，不具真間諜特質

環繞著此事的陰謀論很多，我們不妨先審視一下這些論調，再根據已知事實，推斷它對AI未來發展有何影響。

第一個陰謀論是與黃仁勳有染的女子黃樂是中國派出的間諜。此種論斷的源頭是11月6日《紐約時報》把英偉達扯上美國國安的文章及緊接著《金融時報》精準揭發黃仁勳有婚外情。婚外情一事基本屬實，黃仁勳也承認，但間諜的指控卻未見到有證據。令人高度懷疑此種別有用心的指控。

要斷定一個人是間諜很難，他們做的是秘密低調的工作，對中國近代歷史有點認識的人都可能聽過中國諜報界有段16字的思想指導真言：「隱蔽精幹，長期埋伏，積蓄力量，以待時機」。我們再看看黃樂，大眾對她認識不多，但知道她有丈夫康偉，管理過多種私募基金，也曾在香港浸會大學讀過傳理碩士，工作性質似涉及不少拉生意的業務。從網上公布的材料及照片看來，她頗為張揚，喜歡炫耀她與黃仁勳關係密切，此種氣質，與經過上述16字真言淬鍊出來，被人見到也會被忘記掉的真間諜，毫無共通之處。若派一個女間諜去色誘，找個有丈夫的更易生事端。這個陰謀論大概率是胡亂炒作抹黑。



英偉達行政總裁黃仁勳被爆出婚外情，與女主角黃樂在2024至2025年間在台灣會面。(網上圖片)

第二個說法是黃樂女士見錢開眼，這名身家千餘億美元的頂級工程師與企業家對她有致命吸引力。她的炫耀，等同向世人宣示，若要賺英偉達的錢，可以找她，但當然要先給她利益才行。這是商人的本色，符合她的背景，在商界出現過不少長袖善舞的女士，也有她的氣質。

政黨財團奪權？ 不符美國利益

第三個陰謀論是民主黨對美國總統特朗普（Donald Trump）的反擊及奪權。黃仁勳與特朗普關係良好，民主黨不高興，況且英偉達這麼一塊既有政治影響力又有實利的肥肉，誰不想吃上一口？今年5月7日，英偉達委任了一位新董事，正是與民主黨關係密切的前高盛副主席及民主黨智庫布魯金斯協會（Brookings Institution）的董事會聯席主席約翰遜（Suzanne Johnson），她在英偉達負責合規監督及內部審查。黃仁勳事件一年前已經洩露，現在才爆出，是在民主黨重奪參眾兩院後逐步的奪權之用。

第四個陰謀論是華爾街的圍獵。內地《觀察者網》有篇長文分析，指出黃仁勳雖是英偉達的共同創始人，但只擁有英偉達股權的3.58%，整個董事局與高管團隊合計，股權也只是3.94%。反觀華爾行的巨頭，先鋒領航（Vanguard）及貝萊德（Black Rock）卻分別擁有9.32%及7.43%的股權。雖然這些基金公司不會主動投票影響公司運作，但在關鍵時刻可以罷免黃仁勳。這個陰謀論是華爾街有些人想謀財奪權。

第三及第四個陰謀論十分接近，分別只是奪權者是政黨還是財團而已。本人對這兩個陰謀論都抱懷疑態度，弄垮黃仁勳會拖累英偉達及美國高科技界的股價，不符美國利益，也不見得符合基金界的利益。況且委任名流作董事及加強審查合規的能力，是上市公司的常規動作。這類陰謀論是「先射箭後畫靶」，自己為事件套上一個故事的典型。有人在見到英偉達出現問題後想自己也插足其間奪取利益，並不奇怪，但是否早有預謀卻是另一回事。

本人素來相信「奧卡姆的剃刀」（Occam's Razor），即對某事的解釋，最大概率是正確的，便是找最簡單最直接的解釋。根據此一原則，上面第二種說法較可相，即黃女士（或康太太）深深被黃仁勳的財富吸引了（也許還有其他吸引之處），才搞出這場大龍鳳。

AI狂谷損就業，放慢腳步再反思

這本來是茶杯裏的風波，但卻也同時揭露出美國總也會有人對謀取英偉達的利益很感興趣。換另一個角度看，在美國就算成功地發展如人工智能的高科技，潛在的成本很大，天才型及對中美經貿關係很有見地的黃仁勳受到重挫，不免會拖慢美國AI的發展。

此種拖慢，並非沒有好處。人工智能發展雖總體上會為社會帶來巨大好處，但在過程中，會出現失業及人類可能會被更聰明的AI所反制甚至滅絕，這便需要人類放慢AI發展的腳步，想清楚化解方案後才再走下去。不過，每間公司及中美兩國，都會因害怕對方走得更快自己落後而拼命追趕，哪有時間可反思問題？如此下去，世界的損失可能更大。黃仁勳事件反可成為一個意料之外的減速機制，有正面貢獻。

（本文原載於11月13日《香港經濟日報》）