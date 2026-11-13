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港股芯片股集體上漲
股市動向

港股芯片股集體上漲

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　隔夜（12日）美股費城半導體指數收漲5.7%，帶動港股市場芯片股集體上漲。

 

　　港股恒生指數昨收市跌1.3%，報24008點，恒生科技指數跌2.4%，報3931點，國企指數跌1.4%，報8056點，紅籌指數跌1%，報3980點（表一）。

 

光通訊股回調

 

　　光通訊股回調，長飛光纖光纜(06869)跌超6%，中際旭創(03308)跌近4%，劍橋科技(06166)跌近6%。醫藥股逆勢走高，凱萊英(06821)漲超1%，昭衍新藥(06127)漲近2%，藥明康德(02359)漲超2%。

 

　　港股芯片股昨日大漲（表二）。

 

個股動態：

 

　　中遠海發(02866)：就16艘VLCC訂立造船合約及租賃協議，造船總價約134.2億元（人民幣．下同）。

 

　　融信中國(03301)：前10月累計合同銷售約為20.8億元，按年減少約35.4%。

 

　　中國電力(02380)：附屬天元新能源與國核院訂立一份工程總承包合同，總代價7.1億元。

 

　　億都（國際控股）(00259)：預計於截至2026年9月30日止6個月的淨利潤約23億港元，上一年同期淨利潤約12億港元。

 

　　洛陽鉬業(03993)：近日取得銀行貸款承諾，貸款額度最高不超過18億元，期限36個月，將專項用於回購公司A股股票。

 

　　泡泡瑪特(09992)：斥資約5975.6萬港元回購41萬股，回購價144.7至146.7港元。

 

　　小米集團(01810)：斥資約4987.8萬港元回購166萬股，回購價29.96至30.12港元。

 

　　中偉新材(02579)：控股股東擬增持5億至10億元的A股股份。

 

光伏股不宜過早力捧

 

　　開源證券表示，BloombergNEF預計，2027年全球新增光伏裝機618GW，按年增長約5.8%，印度、東南亞、非洲等市場需求增長有望提供支撐。

 

　　2027年光伏能耗、能效強制性標準實施，疊加成本核算規範及企業減產，有望推動落後產能退出、緩解低價競爭。當前產業鏈價格企穩，但全行業盈利持續修復仍取決於庫存去化、終端價格接受程度及供需格局改善。

 

　　一言括之，都是供需不協調，去庫存要時日，一時的上漲仍有待觀察，不宜過早力捧。

 

港股芯片股集體上漲

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#芯片股#港股#費城半導體指數#股市上漲#光通訊股#醫藥股#光伏股#BloombergNEF#中國電力#中遠海發#融信中國#億都（國際控股）#洛陽鉬業#泡泡瑪特#小米集團#中偉新材#股票回購#市場表現#供需不協調#去庫存
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