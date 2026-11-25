上篇談到黃仁勳婚外情事件如何令輝達市值一周蒸發近4,000億美元。但這個故事有一個令人玩味的對照組。看看另一位科技巨擘 Elon Musk：多次閃婚閃離、與多位女性育有十餘名子女、在社交平台上肆意開火、公開宣揚近乎科幻的「文明繁衍論」。按傳統道德標準，他的私生活比黃仁勳「出格」何止十倍？然而市場與輿論，卻從未因此扣減特斯拉或 SpaceX 一分錢估值。

同樣是科技巨頭掌門人，為甚麼道德天平的刻度差距如此懸殊？是公眾雙重標準嗎？

不是。這背後藏着現代商業最殘酷、也最公平的一條隱形法則：人設的本質，是一份向市場簽訂的預期契約。你用甚麼形象吸引追隨者，背叛該形象時，就要付出相應的清算代價。

兩份截然不同的契約

黃仁勳向世界抵押的，是「傳統秩序與極致自律」：數十年不變的黑皮衣、工匠式的專注、低調深情的家庭形象。這套人設為輝達帶來極高的道德溢價與體制信任——但代價是容錯率歸零。一個標榜絕對可控的系統，一旦被發現藏有未披露的變數，市場感受到的不是八卦的刺激，而是契約被單方面撕毀的恐慌。

Musk 從第一天起抵押的，卻是「打破一切規則的混亂天才」。他從未自稱道德楷模，反而主動展示狂妄與反骨。追隨者買單的不是制度式誠信，而是近乎教派式的願景依賴——只要火箭升空、電動車落地，他的混亂早已計入估值模型（Priced-in）。你無法拆毀一座從未建造過的道德牌坊。

一句總結：當「規則破壞者」破壞規則，公眾說「這很 Musk」；當「秩序代表」踰越底線，社會感受到的是欺瞞。

銷售人員的人設經濟學

這條法則，對正在經營 Personal Branding 的銷售人員，有三個直接啟示。

第一：只賣你兌現得到的人設。社交媒體時代，太多銷售人員急於包裝——業績未站穩就自稱「Top Sales」，對產品一知半解就自封「專家」，客戶名單未過百就標榜「服務過無數企業」。請記住黃仁勳的教訓：人設不是行銷包裝，是風險承諾。你今日借來的每一分溢價，將來都要連本帶利清算。包裝可以，說謊不可以。

第二：一致性比完美更值錢。客戶從不要求銷售人員是聖人，他們要求的是「你符合你承諾的樣子」。一個坦承「這個範疇我不是最強，但我專注的領域做到全港前列」的銷售人員，遠比十項全能的完美人設可信——因為前者的契約兌現得到。真實的八十分，永遠勝過虛構的一百分。

第三：人設溢價與容錯空間成反比。你把自己標榜得越高、越全能、越無瑕，每一次失誤的殺傷力就越大。聰明的做法是把人設錨定在「真實而可持續」的位置：可以展示專業、展示成就，但同時展示你的局限與成長——適度的真實，反而是最強的防禦工事。

結語：AI 時代，我們該信任哪種「人」？

這裡有一個時代的諷刺：當 AI 愈來愈精準、理性、可預測，人類商業領袖卻兩極分化——一邊是被迫如演算法般維持零偏差的秩序守護者，一邊是因徹底不可預測而被封為圖騰的狂人。

但無論哪一邊，底層邏輯只有一條：商業信任的最純粹基礎，不在於你有多完美，而在於你是否符合你向世界承諾的樣子。

黃仁勳輸在打破了自己親手築起的高牆；Musk 則始終活在自己掀起的風暴之中。而我們每一個經營個人品牌的銷售人，每日都在簽署自己那份人設契約——落筆之前，請先想清楚：這份契約，你兌現得起嗎？