利苑8道菜大閘蟹盛宴每位$788起！5両清蒸大閘蟹＋蟹粉燴翅，下午茶套餐9款鹹甜點$198起

秋意漸濃，又到大閘蟹膏滿肉鮮的季節。粵菜酒家「利苑飲食集團」即日起推出全新8道菜「大閘蟹盛宴」，包括5両清蒸大閘蟹、大閘蟹粉燴翅、蟹肉蟹粉墨魚麵等！中菜廳同時帶來揉合經典點心與法式甜品美學的「美點雅聚」下午茶，細嘗9款點心及招牌甜品楊枝甘露糯米糍，利苑 App 會員更可享限定現金券換領優惠。

8道菜「大閘蟹盛宴」 每位$788起

「大閘蟹盛宴」由前菜至甜品共設8道菜式（兩位起），主打重約5両的「清蒸大閘蟹」，以及多道以鮮拆蟹膏及蟹肉入饌的菜式，大閘蟹粉燴翅融合香濃黃澄的大閘蟹粉與上等軟滑翅絲，羹湯濃郁甘香，再撒上絲絲鮮甜蟹肉點綴，每一口都充滿極致鮮美。秘汁原隻鮑魚紅燒肉嚴選優質五花肉慢火紅燒至肥而不膩、入口即化，搭配精選原隻鮑魚（5頭），秘製醬汁濃郁入味。重頭戲清蒸大閘蟹（5両），以傳統清蒸方式鎖住最純粹的蟹膏香氣與鮮甜蟹肉。

XO涼拌貢菜、琥珀糖核桃、子薑皮蛋

大閘蟹粉燴翅

秘汁原隻鮑魚紅燒肉

清蒸大閘蟹（5両），以傳統清蒸方式鎖住最純粹的蟹膏香氣與鮮甜蟹肉。

富貴石榴球

手工粵菜富貴石榴球以柔嫩蛋白皮包裹素餡，巧手塑成飽滿的石榴球，味道清雅有層次。蟹肉蟹粉墨魚麵啖啖鮮甜蟹肉與濃郁大閘蟹粉，搭配Q彈墨魚汁義大利麵，慢火提煉出蟹膏金黃油脂包裹墨黑麵條，鮮美綿密、層次豐富。

古法雞油花雕馬友魚

蟹肉蟹粉墨魚麵

薑薯芝麻湯丸

食客亦可按喜好加購指定菜式及美酒，包括追加清蒸大閘蟹（5両）（中環及西九店 +HK$178/隻；其餘分店 +HK$158/隻）、蟹粉小籠包（+HK$48/隻）及紹興十年越洲花雕500ml（+HK$198/支）。

【分店門店定價詳情】

中環/西九店

• 「大閘蟹盛宴」套餐：HK$868/位 （2位起）

• 清蒸大閘蟹（5両）追加：+HK$178/隻

• 蟹粉小籠包：+HK$48/隻

• 紹興十年越洲花雕500ml：+HK$198/支

銅鑼灣/灣仔/北角/尖東/九龍灣/沙田店

• 「大閘蟹盛宴」套餐：HK$788/位 （2位起）

• 清蒸大閘蟹（5両）追加：+HK$158/隻

• 蟹粉小籠包：+HK$48/隻

• 紹興十年越洲花雕500ml：+HK$198/支

供應時間：全日供應 11:30am – 4:15pm, 6:00pm – 10:30pm

全新下午茶9款鹹甜點$198起

想在午後享受輕奢茶點，利苑同步推出「美點雅聚」下午茶，設一位用及兩位用選擇。套餐網羅9款鹹甜點，鹹點包括黑金墨魚餃、金網鮮蝦紅米腸、擔擔小籠包、雪頂叉燒餐包、蘿蔔絲酥餅、和風沙律鮮貝撻及雲南野菌餃；甜點則有以品牌經典甜品演繹的「楊枝甘露糯米糍」及「拿破崙藍莓芝士酥」，並包每位一杯指定飲品。

下午茶亦設多項升級選項：

• 加配「原隻鮑魚鮑汁拌飯」或「金貝海膽蟹粉醬墨魚麵」（中環及西九店 +HK$78/款；其餘分店 +HK$68/款）

• 升級至 Mojito 或 Pina Colada 雞尾酒（中環及西九店 +HK$58/位；其餘分店 +HK$48/位）

【分店門店定價詳情】

中環/西九店

• 基本套餐：一位用 HK$228 | 兩位用 HK$438

• 奢華主食追加：+$78/款（可選「原隻鮑魚鮑汁拌飯」或「金貝海膽蟹粉醬墨魚麵」）

• 微醺特調升級：+$58/位（可升級為 Mojito 或 Pina Colada）

銅鑼灣/灣仔/北角/尖東/九龍灣/沙田店

• 基本套餐：一位用 HK$198 | 兩位用 HK$388

• 奢華主食追加：+$68/款（可選「原隻鮑魚鮑汁拌飯」或「金貝海膽蟹粉醬墨魚麵」）

• 微醺特調升級：+$48/位（可升級為 Mojito 或 Pina Colada）

供應時間：每日 2:15 PM – 4:15 PM

詳情︰www.leigarden.hk/location/hong-kong

利苑 App 會員專屬優惠

下載「利苑」App 並登記成為會員，除享生日禮遇及消費儲分外，期間限定可憑 1,000 積分換領 HK$50 堂食現金券（適用於平日晚市，具體換領期限及使用門檻以官方 App 條款為準）。