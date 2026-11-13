假如一個人擁有1億元資產，生病時能自行支付醫藥費，似乎沒有必要買保險。但帳面財富與隨時可動用的現金不同，能夠負擔一筆開支，也不代表所有風險都值得自己承擔。

理財規劃不應從選擇產品開始，而要先看家庭責任。日常生活、子女教育、按揭及退休安排，都依賴持續收入或可動用資產。一般可先預留約六個月必要生活費作應急儲備，避免遇上突發事情時，被迫在市況不佳時出售投資。至於需要多少保障，則要看一旦收入中斷，家庭還有多少資源。

坊間常以年薪10倍作人壽保障的粗略參考，方便記憶，卻不能當成人人適用的答案。假設一家四口每月需要3萬元生活費，希望為家人預留十年開支，合共360萬元。若另有200萬元未償還按揭，而生活費不包括供樓，再扣除160萬元可動用資產及現有身故保障，初步缺口便是400萬元。

這只是簡化示例，不代表應立即購買400萬元保單。未來收入、通脹、投資回報、其他家庭成員的工作能力，以及按揭是否已有相關保障，都會影響結果。計算時亦要避免把供樓支出和未償還按揭重複計入。比起記住一個倍數，弄清楚每個數字從何而來更重要。

衡量保障，既要看損失有多大，也要看發生時會否打亂原有安排。(Shutterstock)

同樣月入4萬元，沒有受養人和負債的單身人士，未必需要大額人壽保障，卻可能更關心患病或傷殘後的收入中斷。醫療保險主要支付合資格醫療開支，危疾保險通常要符合指定疾病定義才提供賠款，不能假設所有病假或停工都受保。已有公司醫療福利的人，也應了解離職或退休後保障會否延續。

再看資產達1億元的人，若財富集中於公司股份和物業，臨時套現可能要付出代價；若現金充裕、家庭責任不重，某些損失則可以自行承擔。保險本身亦有保費、除外責任和索償時間，不能當作隨時提款的儲蓄戶口。衡量保障，既要看損失有多大，也要看發生時會否打亂原有安排。

保險不是集郵，買齊產品不等於財務安全。先留儲備，算清責任，再盤點現有保障和資產，才決定哪些風險值得付費轉移。真正需要補足的，不是別人推薦的倍數，而是自己承受不起的缺口。