歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
中環置地廣塲｜置地廣塲呈獻節日慶典「告羅士打酒店．聖誕傳奇」 重現昔日經典　踏上奇幻之旅 中環置地廣塲｜置地廣塲呈獻節日慶典「告羅士打酒店．聖誕傳奇」 重現昔日經典　踏上奇幻之旅
節慶活動 商場活動
中環置地廣塲｜置地廣塲呈獻節日慶典「告羅士打酒店．聖誕傳奇」 重現昔日經典　踏上奇幻之旅
推介度：
20/11/2026 - 03/01/2027
免費
04
十二月
西九文化區戲曲中心｜ 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇，AIA呈獻《內有惡戀》 西九文化區戲曲中心｜ 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇，AIA呈獻《內有惡戀》
節慶活動 文化藝術
西九文化區戲曲中心｜ 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇，AIA呈獻《內有惡戀》
推介度：
04/12/2026 - 26/12/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
保險策劃 | 有錢，不等於有保障
理財智慧

有錢，不等於有保障

財智談
陳家揚
財智談

　　假如一個人擁有1億元資產，生病時能自行支付醫藥費，似乎沒有必要買保險。但帳面財富與隨時可動用的現金不同，能夠負擔一筆開支，也不代表所有風險都值得自己承擔。

 

　　理財規劃不應從選擇產品開始，而要先看家庭責任。日常生活、子女教育、按揭及退休安排，都依賴持續收入或可動用資產。一般可先預留約六個月必要生活費作應急儲備，避免遇上突發事情時，被迫在市況不佳時出售投資。至於需要多少保障，則要看一旦收入中斷，家庭還有多少資源。

 

　　坊間常以年薪10倍作人壽保障的粗略參考，方便記憶，卻不能當成人人適用的答案。假設一家四口每月需要3萬元生活費，希望為家人預留十年開支，合共360萬元。若另有200萬元未償還按揭，而生活費不包括供樓，再扣除160萬元可動用資產及現有身故保障，初步缺口便是400萬元。

 

　　這只是簡化示例，不代表應立即購買400萬元保單。未來收入、通脹、投資回報、其他家庭成員的工作能力，以及按揭是否已有相關保障，都會影響結果。計算時亦要避免把供樓支出和未償還按揭重複計入。比起記住一個倍數，弄清楚每個數字從何而來更重要。

 

有錢，不等於有保障衡量保障，既要看損失有多大，也要看發生時會否打亂原有安排。(Shutterstock)

 

 

　　同樣月入4萬元，沒有受養人和負債的單身人士，未必需要大額人壽保障，卻可能更關心患病或傷殘後的收入中斷。醫療保險主要支付合資格醫療開支，危疾保險通常要符合指定疾病定義才提供賠款，不能假設所有病假或停工都受保。已有公司醫療福利的人，也應了解離職或退休後保障會否延續。

 

　　再看資產達1億元的人，若財富集中於公司股份和物業，臨時套現可能要付出代價；若現金充裕、家庭責任不重，某些損失則可以自行承擔。保險本身亦有保費、除外責任和索償時間，不能當作隨時提款的儲蓄戶口。衡量保障，既要看損失有多大，也要看發生時會否打亂原有安排。

 

　　保險不是集郵，買齊產品不等於財務安全。先留儲備，算清責任，再盤點現有保障和資產，才決定哪些風險值得付費轉移。真正需要補足的，不是別人推薦的倍數，而是自己承受不起的缺口。

Tags:#財智談#理財規劃#保險#財富管理#人壽保險#醫療保險#危疾保險#應急儲備#資產配置#風險管理#個人財務
Add a comment ...Add a comment ...
金價以外的黃金生意
更多財智談文章
金價以外的黃金生意

投票區

人民幣創逾4年新高
169
|
0

你會不會因為上述原因而減少北上，留港消費？

66%
不會
32%
不確定
2%
投票期：2026-11-09 ~ 2026-12-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處