中國基金再次獨憔悴！

還有一個多月，2026年就走到盡頭，前幾日初步整理了2026年的基金表現。感覺上，今年的市場十分波動，無論政治或經濟形勢都很繃緊。但同一時間，AI人工智能開始走入尋常百姓家，即是由企業轉向個人。大家都開始習慣借助人工智能來替自己處理日常工作。

換句話說，所有相關的產業都開始有收入，或許很快就賺錢了。因此，一眾AI相關的股份，今年上半年仍然有強勁的表現。即使踏入下半年，市場開始擔心AI大模型供應過剩，又或者相關企業的融資成本可能會因為加息而上升，紛紛減持這類股票。但下半年開始的跌幅仍不足以蒸發掉上半年的升幅。

我自己大約監察80隻市場熱門的基金，大致涵蓋所有市場和行業了。截至今年10月底，有50多隻錄得升幅，而升幅最大的，就是以日韓台為首的單一市場基金，或亞洲股票基金，頭幾位的升幅都維持到高雙位數呢！值得一提的是，日韓台基金都是延續去年的升勢，只是位置互換一下而已！

另外，能源基金的表現也不俗，有些更能躋身前列。而剛才提到的AI，由於本身所屬的就是科技行業，因此，科技基金的表現同樣不俗。

只可惜，這個星期發生了Nvidia行政總裁黃仁勳的出軌事件兼辭職消息，令到不少科技股，尤其是主角的Nvidia股價急挫。但我整理的數據是截至10月底的，所以未反映此事的影響。

回說今年首10個月的基金表現。去年升幅驚人的黃金基金或貴金屬基金，今年的表現大為失色，幾乎所有都由升為轉跌。但令我最失望的，當然是中港的基金，尤其是中國基金，大部分都在榜末。

今年首10個月的基金表現，中國基金大部分都在榜末，令人失望。(Shutterstock)

中國基金前兩年稍為轉好，之前已經連跌幾年，但今年的表現又再走樣。某程度來說，中國基金是斯人獨憔悴的，因為大部分市場今年首10個月都錄得升幅，即使政經形勢不太明朗和樂觀的歐洲，大部分歐洲基金都錄得升幅，唯獨中國市場又再下跌。

大家都知道或歸咎的原因，當然是內地的消費仍然疲弱，但科技領域的表現其實不俗，率先賺大錢兼達到世界級水平的汽車公司固然是其中一個板塊，很多AI的基建公司同樣賺大錢，而AI大模型公司也相繼冒起，機械人公司更是舉世矚目，但都未能帶動中港股市上升。

歸根究底，都是因為前沿的科技仍然受制於美國或歐洲的打壓，這段日子仍然要靠自己埋頭苦幹，但未來一年又如何呢？下次再續。