一場私人風波，為何牽動全球人工智能產業？

看懂人物離場與技術實力的分別，才不會把新聞震盪當成科技倒退。

打開手機，看見黃仁勳婚外情的新聞，有人追看事件內情，有人關心股票，但每天用人工智能寫電郵、整理資料的你，可能會問一個更直接的問題：「他離開了，我用的AI會受影響嗎？」

這個問題並不離地。聊天機械人看似只是一個輸入框，背後卻需要大量電腦運算，而AI晶片就是支撐這些運算的重要硬件。NVIDIA是這個產業的重要供應商，因此，領導人的去留不只是一間公司的內部消息。

不過，要理解影響，先要把三件事分開：私人行為、公司領導，以及技術本身。

一、從婚外情到離任，事情如何發展？

黃仁勳承認婚外情後，NVIDIA董事會於11月8日宣布啟動獨立調查，背景涉及他被指成為外國情報機構目標的報道。董事會當時表示，沒有理由相信國家安全或公司的機密資訊遭到洩露。

到11月12日，公司宣布黃仁勳辭任總裁、行政總裁及董事，即時生效，由財務長Colette Kress暫代行政總裁，並展開正式接班人的遴選。

這裏必須分清楚：承認婚外情與辭任是已公布的事情，涉及情報活動的指控，不能因此自動變成已證實的結論。人事交接公告本身，也不是調查結果。

對一般讀者而言，值得追問的已不只是私人生活，而是這場風波如何從個人層面，延伸至公司的領導與未來。

二、主廚離開，廚房是否就停擺？

我們可以把NVIDIA想像成一間大型餐廳。黃仁勳是多年來帶領團隊、決定方向的主廚，但餐廳還有其他廚師、設備、食譜，以及一套已經運作的流程。

主廚離開，影響不容小覷，卻不代表廚房立即煮不出飯。

同樣，已推出的晶片不會突然失去運算能力，工程團隊累積的技術，也不會在一夜之間消失。客戶已安裝的設備、開發人員熟悉的軟件工具，仍然有實際用途。

NVIDIA的競爭力不只是晶片本身，還包括讓開發人員使用晶片的軟件與工具。這有點像辦公室多年來沿用的工作系統：即使有另一套產品，也不是今天決定更換，明天就能順利搬過去。

所以，不能把「黃仁勳離任」直接理解成「NVIDIA失去所有優勢」，更不能跳到「AI發展就此停頓」。

三、真正的考驗，是下一道菜能否如期上桌

短期有既有團隊和產品支撐，中長期則要看接班後如何決策。

新一代晶片能否按計劃推出？供貨和技術支援能否維持？大型客戶是否仍願意把未來的投資交給公司？這些才是人事變動可能逐步產生影響的地方。

公司已表示，預期營運、客戶承諾及產品發展路線會持續推進，不受中斷。這是重要的穩定訊息，但仍是公司對未來的預期，需要用實際交付驗證。

對競爭對手而言，這可能是爭取客戶重新評估選擇的機會。部分客戶也可能更重視分散供應商，避免過度依賴單一公司。

然而，有機會不等於已經贏得訂單。換晶片牽涉軟件配合、測試、員工熟悉程度與轉換成本，不會單憑一則新聞便全面改變。

另一個值得留意的，是新領導層如何讓合作夥伴安心。對準備投入大筆資金的企業來說，除了今天買到甚麼，更要知道未來幾年能否得到支援。因此，接班人的溝通、團隊是否穩定，以及承諾能否兌現，都會影響客戶的判斷。

人物可以迅速離場，產業格局卻往往需要更長時間才會改寫。

四、我們用的AI，會否加價或變慢？

對香港打工仔和中小企來說，最實際的關注，仍是工具是否好用、收費是否合理，以及服務是否穩定。

晶片供應商與用戶之間，還隔着雲端服務、模型開發和應用平台。這就像食材供應、餐廳經營與外賣收費：上游有變動，不代表每一張餐單都立即改價。

只有當人事變動進一步影響產品交付、算力供應或成本，才可能逐步傳到AI服務的價格、速度和新功能推出時間。目前不能直接斷言，黃仁勳離任便會令ChatGPT加價，或讓所有AI變慢。

作為用戶，我們毋須因新聞而立即放棄正在使用的工具，也不應把某次回答不理想，全歸因於晶片公司的變動。更有用的做法，是觀察自己使用的平台有沒有調整價格、額度及服務表現，再按實際需要作選擇。

我認為，這場風波提醒我們，人工智能並不是一位科技明星的個人作品。它背後還有工程團隊、供應鏈、軟件工具，以及無數企業的長期投入。

一個人的離任，可以改變市場情緒，也可能影響企業方向；但技術是否進步，最終仍要看產品能否交付、成本是否合理，以及能否真正幫人完成工作。

當下一位科技領袖站上台，我們準備相信的，究竟是他的光環，還是台下那套真正運作的能力？

Leonard Lam

香港AI培訓學院

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