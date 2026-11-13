科莫崛起非偶然，營運模式成典範

歐洲球壇近年最令人驚喜的球會是哪一支？有人會提到破釜沉舟改革重返爭冠行列的阿仙奴，有人會想起年輕化成功再掀進攻風暴的巴塞隆拿。不過，如果要選一個最值得足球管理層研究的案例，來自意大利北部的科莫絕對是醜小鴨變天鵝的現實版。

幾年前，這支球隊還在低組別聯賽掙扎；今天，它已經成為歐洲球壇最受關注的新勢力之一。很多人將成功歸功於主帥法比加斯，但如果將整個故事看得更深入，便會發現法比加斯其實只是成功拼圖中的其中一塊。

真正令科莫與別不同的，不是戰術板，而是商業模式。足球，只是他們整個計劃的一部分，當然是一個主要而不可或缺的組成部分。

科莫市人口僅約8.5萬，主場容量約1.2萬人，卻訂下2038年達10億美元品牌估值目標。

2019年，印尼Djarum Group旗下公司以不足100萬歐元收購當時仍身處低組別聯賽的科莫，其後再透過持續增資及投資推動球會發展。單是2024年至2026年間，引援投資據報已超過3.4億歐元。

不過，與一般班主不同，科莫管理層從來沒有把目標局限於升班或爭取歐洲賽資格。球會主席Mirwan Suwarso曾公開表示，他們希望在2038年前建立一個估值達10億美元的品牌。值得留意的是，他說的是「品牌」，而不是「球隊」。

這兩者看似相同，實際上卻有很大分別。

2019年收購價不足100萬歐元，其後兩年間引援投資逾3.4億歐元，打造歐戰級陣容。

因為科莫非常清楚自己的先天條件。科莫市人口只有約8.5萬人，主場辛尼加利亞球場容量約1.2萬人。單靠本地球迷、門票收入和傳統商業贊助，根本不可能追得上歐洲豪門。於是，他們索性走另一條路。與其經營一支足球隊，不如經營整座城市。

提起科莫，全球旅客首先想到的不是足球，而是科莫湖。這個被譽為歐洲最美湖區之一的旅遊勝地，每年吸引數以百萬計遊客到訪，其中不乏高消費能力的富裕旅客。

科莫湖每年吸引數百萬國際旅客，現時約40%門票收入來自海外遊客。

科莫管理層看準了這個市場。近年球會同步投資及經營與旅遊相關的產業，包括酒店、餐廳、旅遊設施、零售及娛樂業務，並成立專門的旅遊品牌，把足球比賽包裝成高端旅遊體驗。換句話說，今日到科莫旅遊，已經不是單純遊湖悠閑、吃米芝連、品名酒等奢華遊，而是跟米芝連大㕑學藝、和酒莊老板討論紅酒價格，最後入球場看球賽等獨特體驗了。

球迷可以入住湖畔酒店、乘坐私人遊艇、參觀更衣室、享用高級餐飲，然後再進場看球賽。最頂級的套票甚至包括私人飛機、貴賓包廂及五星級住宿體驗。很多球會賣的是門票；但科莫賣的是生活方式。這種思維在意甲其實尤其重要。

以2023/24球季為例，英超整體轉播收入高達約37億歐元，排名榜尾的球會也有1億所獲得的轉播分紅，往往已經超越不少意甲勁旅；相反，同期意甲整體轉播收入只有約10億歐元左右，規模遠遠被英超拋離。

因此，科莫很早便明白，單靠傳統足球收入根本無法與英超豪門競爭。既然轉播收入追不上別人，那就創造新的收入來源。除了旅遊收入，科莫近年亦積極發展零售業務。

球會商品收入由不足10萬歐元增至逾1000萬歐元，目標進一步衝擊4000萬歐元。

球會與Adidas、Brioni及Rhude等品牌合作，把球衣和周邊商品變成生活時尚產品。據報球會商品收入已由早年不足10萬歐元，大幅增加至超過1000萬歐元，並以4000萬歐元為未來目標。

簡單來說，別人賣的是球衣；科莫賣的是品牌。當然，再好的商業藍圖，也需要球場上的成績作證明。而這正體現了法比加斯的重要性。截至目前為止，法比加斯帶領科莫累積95場正式賽事，取得43勝27和25負，球隊攻入151球，只失100球，勝率超過45%。單看勝率或許未必特別驚人，但關鍵在於他的足球風格。法比加斯的科莫強調地面組織、高位壓迫及快速轉換，不會因為對手實力較強便退守死撐。這種踢法未必場場贏波，但一定夠吸引。

而在今天這個講求流量和關注度的年代，「好看」本身已經是一種競爭力。

法比加斯執教95場錄得43勝27和25負，攻入151球失100球，建立鮮明進攻風格。

很多中立球迷開始留意科莫，並非因為他們歷史悠久，也未必因為支持球隊，而是因為他們的比賽夠開放、夠刺激、夠娛樂性。更值得欣賞的是，科莫沒有把所有責任都放在主帥身上。法比加斯除了是領隊，同時也是球會持份者之一；而球員收購方面，則由球探、數據分析團隊及管理層共同負責。換言之，成功與失敗由整個系統共同承擔，而不是領隊一個人埋單。這種制度最大的好處，就是即使有一天法比加斯離開，球會仍然能夠沿著既定方向前進。

科莫的成功屬於商業模式，而並不是屬於某一個人。

科莫給現代足球最大的啟示，其實與足球和戰術無關，一套商業運作模式，足以顛覆大家對足球經營都認知。阿迪達遇上高安基家族，成就了阿仙奴的復興；法比加斯遇上科莫管理層，則創造出另一種成功模式。今天很多球會仍然在研究如何踢好下一場比賽；但科莫研究的，卻是未來十年如何發展。

反觀曼聯，管理層的無能，拖死球隊，害了領隊，最新例子是卡域克。

卡域克在被辭退領隊後，於社交媒體發文表示「一日紅魔、一世紅魔」。

卡域克開車離開曼聯時，眼神滿戴對曼聯的愛。

曼聯球迷沒有放棄卡域克。