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特區政府近期將今年本港經濟增長預測上調至4.8%，創5年新高。財政司司長陳茂波公布數據時指出，本港經濟已連續15個季度錄得正增長。其中，受人工智能(AI)相關需求帶動，首9個月商品出口按年大升45.2%；零售業及10月訪港旅客亦分別錄得8.3%及11.8%的穩健增幅。面對這份涵蓋出口、零售及旅遊的亮眼成績表，坊間不禁要問，這種強勁增長究竟是經濟結構成功轉型，還是短期外部因素刺激下的虛火？
大中華評論

香港經濟增長是虛火嗎？有機但亦有危？

港是港非
李慕飛
港是港非

　　特區政府近期將今年本港經濟增長預測上調至4.8%，創5年新高。財政司司長陳茂波公布數據時指出，本港經濟已連續15個季度錄得正增長。其中，受人工智能(AI)相關需求帶動，首9個月商品出口按年大升45.2%；零售業及10月訪港旅客亦分別錄得8.3%及11.8%的穩健增幅。面對這份涵蓋出口、零售及旅遊的亮眼成績表，坊間不禁要問，這種強勁增長究竟是經濟結構成功轉型，還是短期外部因素刺激下的虛火？

 

　　要解答這個問題，必須從全球政經格局剖析。近日，有商界朋友對筆者指出，香港目前的發展情況與國際形勢有極大關係。他們留意到，本港近期出口之所以如此強勁，與全球AI產業的爆發有直接關係，這是實實在在的經濟紅利。但與此同時，商界朋友亦表示，當前歐洲的局勢極為不利，地緣政治緊張持續，部分歐洲地區甚至呼籲民眾儲糧3日，情況令人感到極為不安。

 

　　在這種動盪的國際背景下，資本的避險本能被徹底激發。市場估計，未來將有大量原本停泊在歐洲的資金尋求撤出；同時，許多「一帶一路」沿線國家亦在積極尋求資金避風港。香港憑藉穩健的金融體系，順理成章成為這些避險資金的首選之一。這種潛在的資金大遷徙，將為本港帶來重大機遇，證明香港經濟充滿實實在在的生機，絕非單純的虛火。

 

香港經濟增長是虛火嗎？有機但亦有危？

雖然政府將今年本港經濟增長預測上調至5年新高，但前方潛伏的危機不容忽視。(Shutterstock)

 

　　不過，在捕捉機遇的同時，商界分析亦明確指出，香港經濟的前方，仍潛伏著不容忽視的危機。近期圍繞晶片巨頭英偉達創辦人黃仁勳的市場動態，正是一個重大啟示。據商界的深度分析，黃仁勳近期捲入的桃色醜聞，表面看似乎只是個人作風或企業管治的八卦問題，但若從側面看，這與背後的中美角力有著千絲萬縷的關係。商界分析認為，黃仁勳事件發生的時間點，與美國國會選舉的節奏不謀而合，這絕非偶然，而是正正反映出美國極端反華勢力正在重新抬頭，試圖利用各種手段打壓華人科技領袖，作為政治博弈的籌碼。

 

　　從這個側面觀察美國國內的政治動向，有分析進一步指出，有一股對本港經濟構成直接威脅的暗流正在湧動。隨著美國國會內部權力板塊移動，美國國內的極端反華力量不僅不會消退，反而有可能藉機進一步抬頭。商界普遍預期，這種政治生態的轉變，預示著美國未來極有可能會重新提出，甚至加碼一系列針對中國的措施，提出進一步的實質經濟打擊。

 

　　一旦美國落實這些進一步的經濟打擊措施，香港作為超級聯繫人，必然會首當其衝。屆時，本港不僅高度依賴AI相關電子產品帶動的出口紅利可能會迅速消退，更令人擔憂的是，廣泛的經濟與政治摩擦升級，會嚴重影響國際投資者對香港營商環境的信心，削弱香港作為國際資金避風港的吸引力。現在探討香港經濟增長是否屬於虛火，不能作出非黑即白的簡單答案。其背後既有AI帶動的出口實績，亦有吸納全球避險資金的龐大機遇。

 

　　然而，隱藏在繁榮背後的地緣政治風險，特別是商界分析所擔憂的——美國極端反華勢力抬頭可能引發的新一輪經濟打擊，是懸在香港頭上的潛在危機。未來香港注定在機遇與挑戰交織中前行，必須審慎評估並應對外部衝擊，方能將機遇轉化為長遠的繁榮。

Tags:#港是港非#香港經濟#經濟增長#經濟預測#人工智能#AI#商品出口#旅遊#零售業#金融中心#避險資金#地緣政治緊張#中美角力#英偉達#黃仁勳#美國國會選舉#一帶一路#經濟轉型#全球AI產業#投資者信心#經濟危機#科技業#香港經濟發展
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