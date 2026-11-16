上星期影響力最大的新聞是英偉達(Nvidia)(US.NVDA)執行長黃仁勳的出軌事件，他於11月8日公開承認與中國籍女子黃樂發生婚外情並致歉，數天後再被《紐約時報》爆出第二段婚外情，對象是公司內醫療保健業務副總裁Kimberly Powell，傳聞還有更多段婚外情，最終宣布辭職。

廿多年前黃仁勳曾經被問到，若未來拍攝個人自傳電影，哪位演員最適合飾演自己，他幽默地回應：「成龍，他長得和我一模一樣。」事實上，成龍遠遠比不上他，至少在公開的婚外情數量方面。

能以此文嘻笑怒罵，皆因我無相關持股，才能笑看新聞。否則，眼見英偉達股價因某某偷食而大跌，隨時輾轉反側不能入睡，不是味兒。事件發生後，英偉達累計跌幅約13%，市值蒸發超過5000億美元，而且更是逆市下跌。在出軌事件曝光當天，大家能想出其股價下跌的原因嗎？

黃仁勳被爆出軌後，英偉達股價累瀉約13%，市值蒸發逾5000億美元。(Shutterstock)

股價首天下跌時，Google所列出的原因：

• 事態嚴重：事件公開後，英偉達董事會隨即宣布聘請外部獨立法律顧問與前聯邦檢察官展開獨立調查。

• 黃仁勳乃公司關鍵人物，對公司的影響力有如「蘋果教主」Steve Jobs。Steve Jobs在2011年因病離職時，蘋果公司(US.AAPL)股價即時下跌5%。

• 有報道指稱婚外情中的中國籍女子涉及透過跨國網絡協助大量英偉達的人工智能(AI)晶片轉運至中國企業，涉及中國晶片出口管制與中間商爭議，這引發美國國會與聯邦調查局的高度關注，加劇市場對美國收緊出口管制及監管的恐慌。

• 股東提告與集體訴訟：因傳出有股東不滿公司未充分揭露相關風險而擬提出集體訴訟，進一步擴大市場恐慌情緒。

• AI板塊估值與資本支出重新定價：在事件曝光前，市場已對AI巨額資本支出的實際回報率產生疑慮，醜聞的爆發加速了投資者對科技股與半導體類股票的獲利了結與調低估值。

事件一出，你了解對股價有多大影響嗎？以上每個原因都能想得出來嗎？每項有多少機會發生？影響又有多大呢？精準計算後，我們能有多少時間下盤調整投資組合呢？

坦白講，我當天並不能把以上原因都想出來，甚至還在思量某些原因的合理性，主要考慮是對其公司基本面有否影響。記得Bill Gates於2017年推介的其中一本著作叫《人類大命運——從智人到神人》，當中提到一個情節：

「曾有敘利亞黑客入侵美聯社官方推特帳戶，當天13點07分他們發出推文，指稱白宮遭到攻擊，奧巴馬總統受傷。各個持續監控所有新聞媒體的交易演算法，瞬間開始反應，瘋狂出售股票，道瓊斯指數在短短60秒就大跌了150點。3分鐘後的13點10分，美聯社發出澄清，表示該推文並非事實。於是演算法開始買回部位，到了13點13 分，道瓊斯指數幾乎已經完全回升。」

此情節發生於2013年4月23日，當年的AI還未有今日般成熟。今天的投資市場組成，相信這類交易演算法佔比不比當年少。近年AI發展更令它變得愈來愈「明白事理」，連這類出軌事件都能分析與掌握，現正一步步佔領投資圈子，在零和遊戲之下，一般投資者的生存空間似乎愈來愈小。自問沒有能力與資源玩這個消息主導的投資遊戲，硬著要玩，隨時遍體鱗傷。