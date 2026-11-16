黃仁勳辭職了，對AI市場有何影響？

一、4日之內，英偉達(US.NVDA)股票跌了個四腳朝天。

二、上周四（12日），黃仁動的鐵粉散戶，在開市頭30分鐘內，散戶淨買進1.11億美元的英偉達股票，創下英偉達開盤半小時以來的最大規模（圖一）。

三、不止散戶買，部分大投資者也不賣：

i. 新加坡億萬富翁投資者廖凱原表示，沒有黃仁勳，就不會再進一步投資英偉達，他稱已投資了13億美元於英偉達。

ii. 中國段永平管理的H&H International Investment基金，英偉達為第二季末第五大持倉，持有628萬股，段永平表示目前他不會賣出，實際上在上周四還賣了不少認沽期權（即是看好）。

四、但亦有人預早沽了英偉達股票的，特朗普在黃仁勳自爆他有婚外情前幾日便沽了英偉達股，朝中有人真是好搵銀。

在更早之前，有基金於第二季末後便幾近沽清英偉達股，原因應不是因「小三」新聞，而應是靠真功夫。

由傳奇數學家Jim Simons創立的頂級量化機構文藝復興科技，在黃仁勳風波曝光前，幾乎清倉了英偉達。

第二季末，英偉達還是文藝復興科技第一大持倉（表一），持倉市值約14.2億美元。到第三季度末，其持股數量已經減少99.7%，幾乎全部賣光（表二）。

五、似乎無乜人為黃仁勳被辭退而落井下石，反之，同情及支持黃仁勳的人倒不少，這批人仕是重才，不重「色」。

i. 上文提及的廖凱原他發帖撐黃仁勳（圖二），

ii. 特朗普（美國總統），

iii. 科技大佬：

馬斯克(Space X(US.SPCX)、特斯拉(US.TSLA)CEO)，

Tim Sweeney(Epic Games CEO)，

David Heinemeier Hansson（37 Signals技術總監，Omarchy Linux發行版開發者），

Clement Delangue（Hugging Face聯合創始人，CEO），

Peter Steinberger（OpenClaw開發者），

Aravind Srinivas（Perplexity聯合創始人），

Jason Calacanis（All-In播客主持人），

Lex Fridman（Lex Fridman播客主持人），

以上一眾的撐黃仁勳的科技界大佬，其撐的原因跟廖凱原所訴說原因相若。

iv. 97%員工支持黃仁勳回歸。

六、黃仁勳未離職前曾撐過不少AI/科技公司的財務及為他們作擔保去向銀行貸款，英偉達亦因之被稱為Bank of AI，如今大樹一倒狐猻如何了？圖三睇唔明唔緊要，總知要知道一點，AI科技要發展，是要Money，Money，Money。No Money No AI。

七、臨時CEO，在未開工生產線時，先要搞掂「流水線」（圖四）即是要斬去幾多黃仁勳的貸款承諾。

重塑AI價值鏈發展節奏

研究機構Counterpoint Research表示，黃仁勳突然辭去英偉達總裁、CEO及董事一職帶來的影響。這並不只是一家企業的管理層變動，它將重塑整條AI價值鏈的發展節奏。

過去三年，黃仁勳的角色早已不止是營運英偉達：他定下了整個AI行業的年度節奏，帶動晶圓廠、內存廠商、封裝合作夥伴以及雲廠商，形成一年一輪的迭代周期。

行業將從統一節奏轉向多速並行，Counterpoint總結六大影響：

一、節奏分化前，短期產品路線圖穩固

英偉達從Blackwell到Vera Rubin的產品路線圖已經鎖定，雄厚的工程團隊能夠支撐生態繼續運轉18至24個月。在此之後，走向很大程度取決於正式CEO人選。

在黃仁勳主導時期，英偉達把整個生態綁定在年度迭代周期內：台積電先進制程(4NP/N3P)、CoWoS封裝，SK海力士和美光的HBM3E/HBM4內存、NVLink/Spectrum-X互聯、芯片直連液冷，以及富士康、廣達、緯創等ODM機架廠商全部同步跟進。

觀察重點：臨時管理層與新任正式CEO會優先聚焦落地執行與合規治理，創始人主導的全新前沿實驗或將暫緩。中期如果這套統一節奏放緩，供應商和研發團隊壓力下降，研發與資本開支的緊繃局面緩解；代價則是供應鏈環比增速下滑。

二、AI五層架構出現領導力真空

黃仁勳是英偉達的黏合劑：他既是技術願景提出者、行業布道者、重磅交易操盤手、生態出資方，也是供應鏈談判代表。沒有任何一位繼任者可以同時承接全部職能。

英偉達的優勢建立在完整堆棧五層：能源、芯片、基礎設施、大模型、應用，CUDA把這五層串聯在一起。每一層都需要巨量投入，任意一環領導力缺位，都會侵蝕GPU的競爭優勢。

觀察重點：在正式CEO敲定方向前，主權AI合作、新雲廠商融資項目推進放緩。黃仁勳下一步去向同樣是巨大變量：他手握深厚技術積累、廣泛人脈和多年生態經驗。

三、組織摩擦與人才流失風險

長期以來英偉達採用扁平化架構：數十位高管直接向黃仁勳匯報，沒有預設繼任者。轉向傳統層級管理模式，會考驗整個組織，老副手需要適應新匯報線，同時競爭核心崗位。

觀察重點：董事會遴選正式CEO的未來幾個季度，可能出現資深高管離職。

四、供應鏈格局變化、毛利承壓

和零件、服務器供應鏈多方溝通後發現，行業心態交織著謹慎與潛在機遇。和蘋果(US.AAPL)供應鏈類似，英偉達的合作方長期服務這家強勢大客戶，只有跟上黃仁勳的年度迭代節奏，才能獲得紅利。

五、競爭對手迎來窗口期，雲廠商ASIC路線分化

這次管理層交接，給AMD、各大雲廠商自研芯片團隊帶來多年難得的機會窗口。這也印證了Counterpoint的預判：明年服務器AI ASIC出貨量將超過GPU。

雲服務商將分化成兩大路線：

加碼ASIC：超大規模雲廠商加大自研芯片投入，例如谷歌TPU、AWS Trainium，降低對英偉達依賴；財務與ROI優先：其餘買家放緩支出，更加看重投資回報。美國主要數據中心區域電網瓶頸、審批延遲也會拉長項目落地周期。

觀察重點：2027至2028年預算中，客戶會更多採用多供應商採購策略，避免單一廠商依賴。

六、全球監管趨嚴

黃仁勳離職背後的治理風波，同樣改變了AI基礎設施的監管環境。觀察重點：國際雲節點、新雲廠商將迎來更多KYC客戶盡調；中小客戶交付周期拉長；監管機構劃定算力准入範圍後，可能出現區域出貨配額。合規資質完善的大型電信、企業運營商將成為可信合作方，而不透明的轉售商將承壓。

從創始人驅動，轉向規模化運營

英特爾(US.INTC)創辦人摩爾、蘋果創辦人喬布斯、微軟(US.MSFT)創辦人蓋茨、黃仁勳這類願景型創始人開啟技術革命；而穩健的營運者，才能把企業打造成萬億級長青機構。AI硬件2.0的起點未必是下一代GPU或者自研ASIC，或許就在此刻--行業失去統一節奏之時。英偉達董事會面臨的難題：能否找到屬他們的庫克（蘋果前CEO）、納德拉（微軟CEO）或是皮查伊（谷哥CEO），穩重、具備技術公信力的運營者，帶領公司邁入下一個10年。

黃仁勳退場英偉達，不會是AI產業的終結，但很可能會是英偉達的終結，原因明（17日）續。

英偉達今次被打窒，有助中國AI業的發展，不是用「特務」，而是你美國佬唔爭氣！被黨爭累死，又明續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）





