Send了幾十份CV，面試機會卻寥寥可數？你可能以為是經驗不足，但問題或許出於CV的「氣質」。並非你不夠優秀，而是CV讀起來太像AI生成。

今時今日，求職用AI撰寫CV及cover letter已屬公開的秘密。Morgan McKinley的《2026環球AI報告》顯示，香港有79%求職者會用AI撰寫或潤飾申請文件，67%僱主亦用AI篩選CV。當所有人使用同一套工具、同一堆vocab，你的CV便會淹沒於成千上萬份「AI履歷」之中，連被真人審閱的機會也未必有。

Robert Half的調查更為直接：67%招聘經理認為，AI生成或優化的履歷令招聘流程變慢，約兩成受訪者表示招聘時間平均延誤約兩周。Randstad Hong Kong亦提醒，HR每日審閱數百份applications，一眼便能辨識公式化的buzzwords及generic phrasing。有HR說得更直白：「我並非在尋找完美的CV，我是在尋找一個真實的人。」

其實，使用AI本身並非問題，但若你的CV讀起來與其他人的AI CV毫無分別，你便已經落後。本周，筆者整理了2026年求職市場上較常被視為「AI痕跡」的字眼及句式，逐一說明為何值得留意、如何修改，助你寫出一份「似人寫」的CV及cover letter。（需強調的是，這些字眼本身並無對錯，問題在於過度使用及缺乏具體內容。）

Part 1：單字層面，這些字較容易引起HR注意

Delve（深入探討）

“Delve”近年常被視為AI生成的標記之一，但這並不代表使用這個字就一定是AI代筆。問題在於，當一個字被過度使用，便會失去原本的表達力。人類在CV中較少寫「I delved into market research」，多數會寫「I looked at」或「I examined」。

可考慮改為："I examined market trends across Southeast Asia." 或 "I looked into customer feedback data."

Leverage（運用）

“Leverage”是商業世界的萬能key，但正因為過於萬能，有時會顯得空泛。與其寫「leveraged data analytics」，不如直接說明你如何運用數據、達致什麼成果。

可考慮改為："Used data analytics to identify a 15% drop in customer retention."

Spearheaded（牽頭）

“Spearheaded”在近年大量AI生成的CV中頻繁出現，久而久之，部分HR會將這個字與「內容空泛」聯想在一起。當然，這並非絕對，但在競爭激烈的求職市場中，用更直接的動詞往往更有效。

可考慮改為："Led a team of five to launch a new onboarding process."

Robust / Seamless / Foster / Navigate

這四個字被AI過度使用至一個程度，有編輯形容「robust is a word used by robots」。Seamless（無縫）在CV中幾乎沒有具體意義，你說流程seamless，實際是指什麼？Foster（培育）及navigate（應對）亦一樣，全部可以用更直接的字取代。

可考慮改為：robust → strong / reliable；seamless → smooth；foster → build / encourage；navigate → handle / deal with。

Part 2：句式層面，這些開場白較難留下印象

（Credit: https://stock.adobe.com/）

“I am writing to express my interest in…”

這句是cover letter中極常見的開場白，也正因為太常見，2026年的HR見到這句，反應可能是「又來」。直接切入你為何適合這個職位，往往比客套話更有效。

可考慮改為："Your [specific project/product] caught my attention because…" 或者直接由你的相關經驗說起。

“Results-driven professional with a proven track record”

這個phrase幾乎在每一份AI cover letter中出現。問題是，它沒有提及任何具體的results，亦沒有證明過任何track record。若你真正results-driven，就直接寫出那個result。

可考慮改為："Increased regional sales by 22% over 18 months by restructuring the client onboarding process."

“It is important to note that…” / “It is worth-mentioning…”

這是AI常見的hedging language（模糊語言）習慣。CV及cover letter一般不需要這些開場，直接說明重點即可。

可考慮改為：刪掉。直接寫你想表達的內容。

“In today's fast-paced world…” / “In the ever-evolving landscape of…”

2026年仍用這些開場，或會令HR覺得「這份CV用了ChatGPT但沒有修改」。刪掉它，由你的具體觀察或經驗開始，效果通常更好。

可考慮改為：直接寫你對行業或職位的具體觀察。

Part 3：如何確保CV「似人寫」

（Credit: https://stock.adobe.com/）

策略一：用數字取代形容詞

AI較喜歡用形容詞（comprehensive, multifaceted, pivotal），但人類的CV應該用數字。與其寫「managed a comprehensive marketing campaign」，不如寫「managed a HK$2M marketing campaign across three channels, generating 1,200 leads」。數字是AI較難偽造的內容，因為它不知道你的真實數據。

策略二：加入AI不會有的具體細節

AI寫的CV通常安全、通用、不會出錯。但人類的CV會有具體的專案名稱、客戶類型、行業術語。例如，與其寫「improved customer satisfaction」，不如寫「redesigned the onboarding flow for SME clients, reducing support tickets by 30%」。這些細節AI較難憑空生成。

策略三：讀出聲，不順則改

AI生成的句子通常語法完美但節奏機械。將CV讀出聲，若你自己也覺得「這句不像我平時說話」，就修改至順暢為止。人類寫的內容會有長短句交替，AI的句子長度通常過於平均。

最後，筆者想提醒大家，用AI輔助求職本身並無大問題。問題在於，當你交出的文件與另外數百個求職者的AI CV一模一樣，你便沒有任何優勢可言。2026年的招聘市場，HR並非在尋找「完美的CV」，而是在尋找「真實的人」。避開“delve”、“leverage”、“spearheaded”等較易被標籤為AI痕跡的字眼，刪走“I am writing to express my interest”，用具體數字及細節取代空泛形容詞。你的CV不需要完美，但它必須讀起來像一個有溫度的、由你本人寫的CV。下次發送CV之前，讀一次，問自己一句：這份文件，是否只有我寫得出？若答案為「否」，你便知道需要修改哪裡。

參考文獻

Morgan McKinley. (2026). Our 2026 global AI report: 8 key workplace AI trends.

Randstad Hong Kong. (2026, August 17). Balance AI and personal touch in CV preparation

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