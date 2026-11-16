香港快運老友記優惠：單程$65起／加$100包20公斤寄艙行李／23個航點任揀
TEXT:Katty Wu
香港快運今日（11月16日）推出老友記限定快閃優惠，精選超過20個航點，單程票價低至$65，最抵是加$100便可以包20公斤寄艙行李！出發前滿65歲便可以享用此優惠，老友記們要快手約旅遊腳了！
$65「經濟飛」／$165「隨心飛」單程票價
指定航點：北京（大興）、無錫、常州、寧波、義烏、三亞、合肥、檳城、吉隆坡（梳邦）、亞庇（沙巴）、台北、台中、高雄、峴港、河內、富國島
$165「經濟飛」／$265「隨心飛」單程票價
指定航點：沖繩、廣島、高松、名古屋、大邱、濟州、曼谷
「經濟飛」：包括一件隨身物品及一件登機行李
「隨心飛」：包括一件隨身物品及一件20公斤寄艙行李
預訂日期：即日至2026年11月19日（23:45）
旅遊日期：2026年11月29日至2027年6月30日（各航點可能有所不同）
香港快運老友記優惠
網址：hkexpress.com/zh-HK/offers/campaigns/seniorcitizens_20261116
Add a comment ...
Comment
暫無回應