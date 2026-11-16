當人工智能的生成速度輕易超越了人類思緒的飛馳，當每一個深夜無處安放的疲憊、焦慮與孤寂，都能從冰冷的對話框裏得到完美、理性且不知疲倦的溫柔安慰時，我們不得不直面一個直擊靈魂最深處、讓人鼻酸的時代命題：在今天的AI年代，到底我們需要的是真人的關心，還是那看似無懈可擊、實則毫無靈魂的AI陪伴？

答案其實靜靜地藏在每一個深夜裏，當手機屏幕的光芒漸漸熄滅，四周陷入一片死寂，心頭那一絲揮之不去的空洞感與孤獨之中。AI能夠在毫秒之間模擬出世間最完美的關懷語句，用最標準的辭藻撫平你的焦慮，卻永遠無法真正替我們承受生命那沉甸甸的重量。它沒有心跳，沒有眼淚，不曾受過傷，也不懂甚麼叫作撕心裂肺、肝腸寸斷的心如刀割。而在這個被演算法與效率包裹得密不透風的時代裏，溫度與堅毅精神，成了守護我們作為真正的人最核心、最溫熱的密碼。這種對溫度的渴望，不僅存在於個人的深夜孤獨中，更延伸至我們每天營商與生活的每一條軌跡裏。

浩宏（集團）的Felix分享會有人問，同樣問 AI 推薦服務，點解有啲公司成日出現，自己間公司就冇份？當消費者開始透過 AI 尋找服務、比較商戶，企業面對的問題亦隨之改變：除了網站能否被找到，更要留意自己的品牌會否出現在答案中，以及 AI 根據甚麼資料作出推薦。而他的團隊累積了多年的香港市場營銷經驗，專注商業策略、平台演算法與數據分析，並致力於營銷內容策劃。

面對 AI 搜尋帶來的新機遇，他們深切明白一個核心道理：營銷歸根究底是人與人之間的信任，AI永遠無法憑空生成冰冷的數據廣告，唯有透過真誠、有血有肉、由真人親手撰寫與策劃的內容，才能真正被AI的演算法「看見」並推薦給有需要的客人。

當你向AI傾訴內心的失落時，它給出的是統計學上最適切的文本；而當你向一個真人傾訴時，對方可能詞不達意、支支吾吾，甚至在電話那頭陷入漫長而心疼的沉默，但那份陪伴的重量、那種呼吸的頻率、眼神中流露出的共情與顫抖，卻是任何晶片與伺服器都無法複製的。

AI給予的是正確的標準答案，而真人給予的是同生共死的在場。在急速運轉的都市叢林中，我們習慣了追求效率與性價比，卻漸漸遺忘了真實的人際連結往往伴隨著碰撞、摩擦與不完美，正因如此，真人的關心與真人創作的文字才顯得如此珍貴且無可替代，因為那裏有血有肉，有靈魂與靈魂最真實的碰撞。

世間萬物，皆有其名，皆有其靈。每一個人、每一件物件、每一隻寵物，在世上必有其原因及獨特之處。正因有了他們的出現，我們的人生才如此精彩。每一個人有獨一無二的靈魂軌跡；每一隻寵物用純粹的一生陪伴我們走過風雨。正如早前由PetiVa舉辦的活動「寵物．人：相遇、惜別、再重逢」所展現的那樣，當摯愛毛孩跨越彩虹橋時，那份哀傷與失落需要被溫柔以待。活動透過寧波車慈悲的講法與寵物加持，為無數主人與離開的寵物靈魂建立了一座跨越生死邊界的橋樑，讓我們學會將不捨化作永恆的祝福，在牠們肉身缺席的日子裏，去尋找那份不曾褪色的愛與臨在。

視寵物如家人，一生相伴好好珍惜牠。

甚至每一件物件——正如「第二樹」回收傢俬與「綠環」回收塑膠及再用回收塑膠升級製造的理念一樣，從不將退役的傢俬、舊木或回收塑膠視為毫無價值的廢物，而是透過細心的打磨、重塑與匠心，讓每一張陪伴過我們的桌椅、每一段器物乃至回收塑膠升級製造出的新物件，都能重新獲得獨特的生命形態。

每一件物件、每一個人、每一隻寵物，都有獨特的名字與故事，構成我們的生活，這就是最真切的臨在。牠們與我們並肩走過高山低谷，讓生命變得完整。

這份無言的深情，化作了人間最動人淚崩的篇章。在一場突如其來、無情的災難發生後，有一個小女孩靜靜依從一張她與嫲嫲合照，畫了三個月的油畫。當語言在巨大創傷前無力時，藝術成了心靈的出口，她用畫筆把四目相好的瞬間定格在永恆裏。大家看到成品時都忍不住紅了眼眶，因為不善言辭的小女孩，終於以畫作表達了對嫲嫲深沉的愛。災難固然帶來創傷，但生命總能在廢墟中尋找出路，小女孩一家在巨變後感恩新生命（小孫仔）的誕生的降臨，宛如曙光般提醒著我們，要保有希望、勇氣與信念。

回憶作伴溫暖，凝聚希望，愛生生不息。

正是在這段暗夜裏，毋忘愛主席范寧醫生及其團隊，成為了無數家庭最溫柔的同行燈塔。感謝范寧醫生一直以來陪伴喪親家庭走過，正如他所深刻提醒的，在缺席中尋找臨在，於無常裏重新學步，是現今香港人需要學習的日常。所謂的生活仍在，是在思念的刺痛與現實重量之間，帶著傷痛慢慢建立重新呼吸的節奏。

這就如同「第二樹」推動傢俬循環重塑與「綠環」回收塑膠升級再造的理念一樣，在生命的循環裏，我們從不將曾經的愛與器物視為廢棄，而是透過心靈與物質的打磨與重塑，在缺席中尋找最真實的臨在。

然而，面對生命中突如其來的黑夜，我們必須學會跟住這份痛，勇敢地去流淚、去直面那些錐心刺骨的思念；但同時，也千萬不要忘記去記著重新的機會。痛有多深證明愛就有多深，當這份痛沉澱在歲月中，生命依然在廢墟深處為我們保留了微光與轉機。

無論是新生命的啼哭、物件的重塑，還是每一次在無常中重新學步的勇氣，都在溫柔提醒我們：每一個創傷的盡頭，都是生命在召喚我們重新去愛。正因為AI展現出模擬同理心，我們在擁抱便利時更需守護情感邊界，拒絕深度依附，認清AI沒有意識；我們必須嚴守隱私與數據安全，保持批判性思維。

帶著血脈微溫，化思念為力量，向前走。

讓這份真人之間的陪伴與溫度，在我們的社區裏溫柔盛開。由「毋忘愛」主辦的《生活仍在：向死而生社區藝術展》，將於2026年11月27日至12月8日隆重舉行；並於11月26日由范寧醫生、區結成醫生及田芳老師攜手展開開幕對談，為這段尋找生命出口的旅程掀開序幕。展期內每日設有多場分享互動（每節90分鐘、上限30人，需預先網上登記），在安靜而充足的空間裏，讓心靈好好相遇。在充滿無常的今天，體現人與人間的關心，最需要的是那份笨拙卻滾燙的溫度與堅毅。我們永不將關心外包給演算法，因為真正的愛與關懷，從來需要親自的觸碰、真誠的傾聽與眼淚的交織——正如團隊多年來堅持用有血有肉的真人文字去串聯人與品牌；如藝術展中那一本本手作的 Zines、小女孩筆下一筆一劃的油畫、PetiVa寵物告別儀式中那份跨越生死的慈悲祝福。哪怕是世上最笨拙的陪伴，也遠勝過無懈可擊的冷冰代碼。

這份根植於這片土地的韌性，正是香港人精神的寫照；而每一項堅持在地手作、環保循環、真人真摯內容的努力，都是不折不扣的「香港製造」。在時代急流與無常風雨中，我們更需要學會互相支持、互相關心，嘗試站在對方的角度去看待彼此的痛楚與掙扎。

每一個人、每一件物件、每一隻寵物，在世上都有其獨特的名字與存在的意義。AI永遠無法代替我們去擁抱哭泣的靈魂，也無法在無常風雨中陪我們重新學步。

願我們在科技洪流與生活的起伏中，依然保留感受到他人冷暖的手與永不冷卻的心，因為最溫暖的關懷，在於兩個有靈魂的生命並肩同行，以香港人精神與香港製造的溫度，互相支持、互相關心，為身邊的每一個人深深共情，讓生活仍在，因為相信主的慈愛是可以讓愛生生不息。

感恩日出日落，活在當下，主愛永常在。