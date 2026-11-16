全球媒體聚焦的深圳APEC峰會即將舉行，並確定將上演歷史性的中美俄「三巨頭會議」，世人應該給予這場會議何種期許？

筆者將於日內前往深圳會場採訪，並於此前與香港城市大學客座教授溫天展開了一次長談。溫教授早年畢業於復旦大學歷史系，後赴美國學習工商管理，在私人銀行與金融資產管理領域具豐富經驗。對中國上古時期觀象、經濟活動等考證，結合對東西方現代管理制度的研究，使得溫教授對深圳APEC的寓意具有獨特的理解。

其中心思想在於，從觀象授時到會盟立約，從共同理解天時到共同遵循規則，中華文明能夠為現代國際合作提供怎樣的思想資源？當中美都從自身文明傳統中尋找未來方向，深圳能否讓世界看到超越眼前勝負的共同價值？

溫天教授認為，中華文明能夠為現代國際合作提供實貴思想資源。（設計圖片）

巨人時代的巨人會盟

筆者：溫教授，您為甚麼主張從歷史與文明的角度，來理解深圳APEC峰會？

溫天：因為這場會議面對的不只是貿易與投資，還有一個更根本的問題：當國家實力、技術能力與資本規模不斷擴大，不同社會如何繼續共同生活？

我把當前的環境稱為「巨人時代」。人工智能、能源、工業體系與軍事能力相互結合，放大了強者的行動能力，也放大了誤判的後果。世界需要與這種力量相稱的政治智慧。

中國的會盟傳統，提供了一種理解合作的思想資源。《左傳》記載：「禹合諸侯於涂山，執玉帛者萬國。」這段古史記憶表達了一個重要理想：不同共同體能夠會聚起來，為共同事務作出安排。

我強調「禮在先」，就是在爭論利益之前，先承認對方有位置、有尊嚴、有表達關切的權利。禮使會面成為可能，可信的承諾則使會面產生結果。深圳APEC值得從這裏理解：力量不同、制度不同、利益不同的經濟體，能否通過一次會聚，增強繼續合作的信心？

筆者：中國此前主辦APEC的經歷，可以為深圳提供甚麼歷史參照？

溫天：按年度東道主和領導人非正式會議的口徑，中國有三次主辦經歷：2001年上海、2014年北京，以及正在進行的2026年中國主辦年。我願意用三個問題概括這段歷程：上海關注不同市場怎樣更容易交易；北京推進不同地方和制度怎樣更有效連接；深圳有機會回答，不同經濟體怎樣共享技術進步，並在競爭中繼續合作。

中國的角色也在變化：從更深入地參與世界市場，到積極推動區域合作議程，再到思考如何把自身的市場、技術與文明資源轉化為共同發展的條件。當然，APEC成果來自各成員的共同努力。東道主的重要貢獻，是組織對話、推動共識，並讓共識獲得持續落實的機會。

筆者：上海和北京會議，哪些成果尤其值得公眾記住？

溫天：上海最值得記住的，是把開放落實為降低交易成本。2001年《上海共識》推動貿易便利化，提出到2006年降低貿易交易成本5%的目標。APEC後來確認，2002年至2006年的相關行動實現了這一目標。

這個成果可以很好地解釋會盟的現代意義：貨物少等一些時間，企業少承擔一些手續摩擦，投資者少花一些精力猜測規則。和平與合作的價值，就這樣進入了企業經營和普通人的生活。

北京會議則進一步連接了市場與制度。2014年形成亞太自貿區北京路線圖和互聯互通藍圖，後者涵蓋實體、制度與人員往來。道路和港口之外，海關程序、監管銜接和人員交流同樣重要。

還有一項值得強調：反腐敗北京宣言及相關合作，把公共權力、商業公平與跨境治理聯繫起來。這與我理解的公共責任相通。規則必須減少尋租，公共權力不能成為交易的私人關卡。要求別人履約的人，也要接受約束。

筆者：您關於中國古代會盟史的研究，與當代公共秩序觀有甚麼關係？

溫天：我希望把中華文明對世界的貢獻放在一個更綜合的框架中理解。除了器物、發明與商品，還包括認識世界、組織協作和協調不同利益的經驗。

我此前就故宮珍藏的「凌家灘玉版」發表過論文，它是距今約5000年的新石器時代晚期珍貴文物。我提出其關鍵意義在於計算功能，「記錄結果」與「按照方法生成結果」，區別很大。如果一件器物承載著可操作的計算程序，我們就應進一步研究其中的知識怎樣形成、怎樣傳授，又怎樣進入社會生活。

溫天近期就故宮珍藏的「凌家灘玉版」發表論文（互聯網）

公元前1953年的五星聚會，是我聯繫天文計算與夏代記憶的關鍵論證點。這項研究也推動我提出關於會稽地理位置的新解釋：結合天文、地理與古籍材料，將禹會諸侯的「會稽之山」與凌家灘聯繫起來。

而它給予當代問題的啟發是：共同生活需要共同理解的尺度。農事、工程、集會，都需要協調時間。《尚書．堯典》說「敬授人時」，在我看來，這提示了知識與公共責任之間的深刻關係。從共同時間到共同規則，是我特別關注的思想線索。現代合作與上古社會相隔遙遠，卻都要回答：怎樣使不同群體能夠協調行動，而不必每一件事都從猜疑開始？

五星出東方利中國

筆者：您會用中國古代哪一種意象來表達對深圳峰會的期待？

溫天：我會用「五星出東方利中國」這八個字，它表達了古人的祥瑞期待，今天仍能喚起人們對國家興盛、生活安定的嚮往。我使用這個意象，是希望表達一種跨越時代的人民期待。古人仰望星辰，希望天下有序；今天的人們關注各方會聚，希望戰爭減少，工作穩定，生活能夠安排得更長遠。

天象有其運行，人間需要選擇。我們可以賦予這句古語新的文化表達：中國的發展使自身人民受益，也能夠為亞太與世界增添和平與繁榮的條件。五星會聚可以成為會盟的意象，真正的內容則由人們的行動來賦予。文明記憶的當代生命，就在這樣的轉化之中。

筆者：美國最近也強調自身繼承古希臘文明，中美能否由此找到新的對話語言？

溫天：魯比奧在雅典的演講，把美國放進古希臘、羅馬與歐洲傳統延續而來的歷史譜系，並以此解釋國家實力和西方領導地位。既然美國願意以悠久文明的繼承者自我定位，就應承擔與這一定位相稱的公共責任。古希臘留下的有競爭、勇氣與探索，也有對傲慢的警惕、對公共事務的討論，以及對力量限度的追問。

中國同樣要把自身文明理想轉化為可檢驗的行為。《論語》說：「己欲立而立人，己欲達而達人。」國家追求發展，也應理解其他社會對發展與尊嚴的需要。兩國可以從不同歷史道路出發，為世界貢獻共同價值：

尊重承諾，減少誤判，保護正常交易，讓技術進步惠及更多人。不必先在全部歷史觀上達成一致，才能共同承擔這些責任。深圳可以成為兩種文明敘事接受現實檢驗的場所。文明的悠久，應當增加合作的智慧，也增加克制的責任。

大禹治水不分地域

筆者：這是否意味著，您希望重新理解「天下共主」的內涵？

溫天：是的。我希望把討論從權威的外觀推進到權威所承擔的公共任務。大禹敘事最有生命力的部分，是治水。水流不會服從地域邊界，上游和下游的利益也不會自動一致。治理者需要組織跨地域協作，使各方願意為共同生存作出安排。

因此，我理解的「天下共主」，包含一種公共責任：治理者提供共同尺度、協調共同事務，同時不能讓私利凌駕於公共利益之上。《周易．繫辭下》說：「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治。」作為現代人的解釋，我願意從中體會一種治理理想：秩序能夠通過大家理解的規範持續運行，減少對個人意志和反覆命令的依賴。

筆者：古代會盟也有霸權與強制，怎樣把它與現代APEC相聯繫？

溫天：歷史當然複雜。湨梁之會包含霸主施壓，侯馬盟書也反映了政治忠誠與權力鬥爭。我們應理解這些局限，同時看到古人努力使承諾獲得約束力的嘗試。如果說深圳可以成為「今日之湨梁」，我取的是會聚協商之意，並期待今天超越古代會盟的等級與強制。

APEC以自願合作和協商一致為基礎。這種安排，讓不同經濟體能夠表達利益，在分歧仍然存在時繼續尋找合作。現代會盟的正當性，應當來自參與者共同認可的規則。較小經濟體要有選擇空間，合作收益要能進入普通人的生活。強者主持會議的能力，最終要轉化為使更多人願意合作的能力。

大批深圳市民到APEC會場外參觀（經濟通APEC採訪組攝）

筆者：古典政治與現代市場之間，最需要討論的是甚麼？

溫天：是權力邊界。《老子》說「治大國，若烹小鮮」。如果把市場比作治理者職責內的一鍋「小鮮」，掌勺之外還需要節制。規則頻繁變化，企業就難以形成長期預期；權力愈有能力改變交易條件，就愈需要公開依據、穩定程序。

美國的資本、技術平台和企業網絡遍及全球，其國內政策會傳遞到其他社會。中國建設統一大市場，也需要使規模優勢建立在公平准入、規則透明與企業自主選擇之上。

兩國的市場觀念和治理方式並不相同，卻都面對一個考驗：國家如何組織公共合作，同時為市場保留獨立判斷與創新的空間？在國際層面，承諾不能只約束弱者；在國內層面，規則應當清除壁壘、減少尋租，使不同經營者都能據此安排未來。

和平、規則和市場之間的聯繫，就在這裏。人們相信承諾能夠持續，才敢投資、交易和創新。

筆者：深圳與香港可以為這次會議提供怎樣的現實經驗？

溫天：深圳的成長，與改革開放、企業創業、國際市場及香港聯繫密不可分。其城市經驗能夠說明，中國發展曾從合作中獲益，也有條件為新的合作提供產業、技術和市場機會。

深港之間尤其值得觀察。制度存在差異，資本、專業服務、科研與製造仍可以通過銜接形成互補。合作不要求參與者先變得相同，卻要求雙方找到彼此理解、能夠執行的安排。

今年中國為APEC確定了開放、創新、合作三項優先領域。深圳和香港的實踐，可以為這些方向提供具體討論內容。我期待看到通關與貿易文件更加便利，重複認證有所減少，政策透明度繼續提高，中小企業更容易參與數字貿易。人工智能合作也應包括能力建設，使較小經濟體和普通勞動者能夠分享機會。

世人期待巨人邁出重要一步

筆者：您最希望此次會議形成甚麼樣的公眾記憶？

溫天：人們有理由期待巨人邁出重要一步。會盟不能總以「為下一次會盟做好準備」作為最重要的共識。企業在等待可以據以投資的規則，家庭在等待能夠安心安排的生活，中小經濟體需要不因大國爭執而驟然收縮的發展空間。

評價這次會議，可以看四件事：承諾有沒有落實；交易是否更加便利；發展機會是否更加廣泛；規則能否約束強者。

上海讓世界看到中國進一步融入國際市場，北京推動了更系統的合作議程。深圳應當爭取留下這樣的記憶：即使競爭激烈、分歧深刻，各方仍然能夠為共同未來作出實際決定。

這也是我把上古研究與當代觀察聯繫起來的原因。一個文明對世界的貢獻，既在它留下了甚麼，也在後人能夠怎樣運用這些資源，解決今天的問題。

筆者：最後，您會怎樣概括對深圳APEC的歷史展望？

溫天：巨人時代的戰爭之後，世界需要巨人時代的會盟。人工智能正在擴大人類的計算能力，但計算得更快，不等於看得更遠。它可以幫助推演競爭的路徑，卻不能替人類決定甚麼值得追求、甚麼代價不應讓別人承擔。

人類是否比自己創造的工具看得更遠，要看我們能否越過眼前勝負，為尚未出生的人保留共同生活的空間。文明的共同價值，就體現在這樣的選擇之中。

美國既然從雅典講述自己的來路，中國也從自身古典傳統理解公共責任，兩國就更應當在深圳證明：國家可以有不同利益，文明可以有不同記憶，但人類能夠共同珍視和平、守信與發展的機會。

五星會於天，各方聚於深圳。人們期待帶回家的，是可以相信的和平、可以預期的規則，以及一個仍然值得共同創造的未來。