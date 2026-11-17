昨（16日）文末提出AI不死，英偉達(US.NVDA)可瓜，今（17日）解釋下。

AI不死，一如2000年的Dot-com泡沫爆了，不少Dot-com公司瓜了，但今天大家用了幾多。com？科技進步就是人類進步，在人類進步過程中，不少人倒下，但「人類」這個物種死不了，所以AI不會死。

但為甚麼英偉達可以瓜？

簡單，當今的科技界，暫無人能超越黃仁勳，因為他是個偏執狂。

偏執狂是獨裁者的代名詞。

獨裁皇帝效率高

在公司管理上，他不信西方管理那套層層疊疊的分層管理法。他用的，是西方管理認為最易出事的掃把頭管理法，也是中國有為皇帝的管理法，乜都由天子管，有事稟奏，無事退朝。有為的皇帝，即奏即判，即分工作；無為的皇帝就交中書省、兵部、工部……去做。

結果？獨裁的皇帝，拍板快，成事快；做Delegate的皇帝，成事慢。獨裁皇帝如秦始皇、漢武帝、唐太宗；Delegate皇帝：溥儀。

黃仁勳一個人管60多個部門，整個plan都在「黃帝」心中，不合便XXX。合便快啲做好，最好是昨天已做好，這就是10倍速時代應有的行事模式。不是口講10倍速，做起事來就是龜速。

由於是「黃帝」所以黃仁勳跟人家談合作是握手作實（馬斯克講的），不搞咁多法律文書。於是「黃帝」一走，「黃帝」之前握了邊隻手，握咗幾多手，就難跟下去。

所以「黃帝」走了，不少合作會散了。

「黃帝」待員工好，故有不少忠心員工粉絲，他們隨時會跟「黃帝」走。如走，英偉達就可能成為沒有了主將（「黃帝」），也沒有了將軍、團長、營長，發展唔想變龜速以至無速都唔得。

食老本終會食完

英偉達芯片已食了十幾年肉，之前的大用家個個都想自行發展自家芯片，微軟(US.MSFT)、谷歌、亞馬遜(US.AMZN)都在做。列強環伺，自己就內亂，可這一、兩年食老本應不會有事，但三、五年後，難知。

唔好唔記得，今時講到中國要英偉達芯片，但阿爺則禁用英偉達芯片，阿爺是否真是口硬，未必，睇下啦！後續。

講下港股，昨日表現算好，10月27日文謂「10月26日是港股見底了」之議，仍在。

11月16日，港股指數漲跌不一，恒生指數收市上漲116點，漲幅0.5%報23753點；恒生科技指數下跌11點，跌幅0.3%報3801點；國企指數上漲44點，漲幅0.5%報7981點；紅籌指數上漲22點，漲幅0.6%報3937點。

科網股漲跌不一，美團(03690)漲超2%，聯想(00992)跌近6%；大模型股大跌，MiniMax(00100)跌超18%，智譜(02513)跌超13%。PCB（印製電路板）、存儲概念、光通訊板塊跌幅居前，芯碁微裝(09630)跌超12%，長飛光纖光纜(06869)跌10%，廣合科技(01989)跌超10%，瀾起科技(06809)跌超9%，中際旭創(03308)、兆易創新(03986)跌超8%，劍橋科技(06166)跌超5%，江波龍(09976)跌超6%。

消費板塊走強，布魯可(00325)漲超7%，海底撈(06862)漲超5%，蒙牛乳業(02319)漲超4%，希音(00625)漲超4%。內銀股活躍，工商銀行(01398)漲超2%；黃金股走弱，山東黃金(01787)跌超4%。

個股動態：

TCL電子(01070)：前9個月收入957.9億元，按年增長15.7%；淨利潤21億元，按年增長43.6%。

中國中冶(01618)：前10月新簽合同額人民幣5487.5億元（人民幣。下同），其中新簽海外合同額513.8億元。

國銀金租(01606)：擬18.19億元採購信息技術計算機設備。

中國神華(01088)：前10月煤炭銷售量約5.1億噸，按年增長0.3%。10月銷售量為5260萬噸，按年增長2.1%。

中教控股(00839)：預計截至2026年8月31日的2026財年，淨利潤5.2億元至6.6億元。

英矽智能(03696)：與羅欣藥業(深:002793)達成AI製藥戰略合作，聚焦消化與代謝等慢性病創新藥研發。

好孩子國際(01086)：前三季度收入約69.2億港元，按年增長7.9%。

富力地產(02777)：前10個月總銷售收入約105.8億元，按年減少9.6%。

南戈壁(01878)：第三季度經營業務溢利4790萬美元。

丹諾醫藥(06872)：與遠大生命科學訂立獨家商業化合作協議補充協議。

H&H國際控股(01112)：約3億美元的再融資信貸已獲動用。

香港科技探索(01137):10月訂單總商品交易額為7.6億港元，按年增長11.6%。

珠峰黃金(01815)：完成發行合共2.77億股認購股份，淨籌約4.4億港元。

泡泡瑪特(09992)：斥資約4989.6萬港元回購35萬股，回購價141.8至143.7港元。

小米集團(01810)：斥資約4983萬港元回購172.5萬股，回購價28.82至29.02港元。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）