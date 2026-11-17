年過七十，老友聚會，除快快樂樂食多一餐得一餐外，也需要面對現實——個個月有人跌倒。

點解跌倒？平衡力不足、肌肉流失、關節衰退、神經系統協調變差、眼力不足⋯⋯

所以，如今凡聚餐，其中一個話題為——你衰退乜乜，我衰退物物，然後交換心得。

老人全身衰退，正常，但懂保養，可延慢好多。

交流之下，雖然人人架「車」變老爺車，零件紛紛出事，不過咁，並非全部一樣，即是，你變差的，可能我仍嘭嘭聲運作。

數數老友們變差的器官，包括：（一）腦、（二）眼、（三）耳、（四）牙、（五）心肺、（六）血管、（七）手腳、（八）腰部、（九）關節、（十）腸胃、（十一）前列腺、（十二）皮膚、（十三）肌肉⋯⋯

延遲器官衰退，持久運動與快樂心態非常重要。

如今醫療科技日漸昌明，其實不少衰退，可用藥物、食療、運動及調校心態來減輕。

就以我為例，早年工作非常密集高壓，腎上腺素天天超負荷輸出，終於將神經系統推向崩潰邊緣。點搞？靠醫藥，治標不治本，最佳方法，是立即煞停過量的緊張工作，放棄部分名利權以作交換，如此才幸保精神系統可以繼續慢慢恢復再正常運作。

緊張高壓的工作，對全身器官及情緒有致命影響，必須了解自己能力負荷的紅線。

說到器官衰退，人人不同，我呢，眼、耳、聲線，仍保持年輕時的狀態，中氣十足；而腦筋，更日日磨練，寫稿外，每周度兩次賽馬及不停構思慈善活動，也證實非常有用。

我快73歲，腦筋沒半點衰退跡象，應該與不停組織社交活動、刨馬仔與天天寫稿有關。

目前較困擾的，是肌肉日漸流失，包括屁股，長時間坐會痛；另外，膝關節及腰椎也明顯退化。

怎辦？ 最佳應對，也證實有效的，為每天全身拉筋半小時，另外，快速步行半小時。

食物方面，必須偏重優質蛋白質：（一）大豆及其製品；（二）魚類與海鮮，尤其三文魚，因魚肉含豐富Omega 3，有助減少身體發炎，輔助維持肌肉量；（三）雞蛋鴨蛋，全隻食。

關節退化及肌肉流失為跌倒的最大原因，大家應及早慣性每天補足優質蛋白質及持久練習深蹲。

另外，小弟有一養生專家老友，八十多歲仍健步如飛，除得天獨厚外，也有點心得，就是堅守一些持之以恆的「黃金習慣」：

（一）每天散步至少10分鐘，重點是晴天、雨天皆走。

（二）每一餐前習慣性問：「蛋白質在哪裏？」目標要有最少25至30克，以確保肌肉不會天天流失。

（三）每天給大腦一點新鮮刺激，分析一下新聞時事甚至國際政治，下一盤旗，度一場馬，推敲政府政策動機，代入偵探角色查案⋯⋯全部皆可。

（四）在家做10至15分鐘肌力訓練，扶椅子深蹲，推牆挺身，站姿抬腿⋯⋯皆可以。

（五）積極參與老朋友飯局，互相製造歡樂場面，美食加良朋，有助提升免疫力，排除孤獨感，盡量由自己做起，主動組織聚會。

組織多幾個老友「為食組」，月月快樂聚餐，能為身體帶來大量正能量。

（六）固定時間上床安睡，讓大腦及肌肉休息。

（七）切記切記，有慢性疾病者，勿自己減藥或停藥，後果可以很嚴重，必須遵從醫生指示。（我就試過停服血壓藥導致眼中風！ ）。

減慢器官衰退，完全是自己的責任。