尖東燈飾亮燈啦！每逢聖誕節，尖東燈飾總是不少港人的集體回憶。今年，信和集團旗下尖沙咀中心及帝國中心推出全新AI光影匯演「Party with DJ Santa」，結合人工智能動畫技術、互動參與體驗及全面升級的麼地里燈海，今個聖誕打卡熱點！

11月17日至2027年1月3日期間，尖沙咀中心及帝國中心外牆的「信和光影藝術幕牆」（Sino LuminArt Façade）將每晚6時至11時上演「Party with DJ Santa」光影匯演。今年光影匯演故事亦別具創意，聖誕老人不再只是派禮物，而是搖身一變成為DJ Santa，在大型幕牆舞台上打碟演出。DJ Santa將聯同雪人、薑餅人及馴鹿好友，以節拍感十足的音樂及動畫效果，串連來自市民的AI動畫照片，把節日祝福投射到維港夜空。

活動打破傳統聖誕燈飾只供觀賞的模式，首次讓市民透過上載照片及分享故事參與創作，獲選作品更會轉化成AI動畫，於巨型幕牆上播放。參加者可上載與家人、伴侶、朋友，甚至寵物的溫馨合照，透過AI技術化成節慶動畫，登上尖東海旁巨幕。無論是三代同堂的家庭照、情侶浪漫合影，又或與毛孩的珍貴時刻，都有機會成為維港夜景的一部分。首輪徵集獲熱烈反應，主辦方現加推最後一輪招募，截止時間為2026年11月23日晚上11時59分。

除了光影匯演，尖東打卡地標麼地里今年亦全面升級。超過20萬顆垂珠燈飾交織成璀璨星光長廊，配以巨型變色雪花燈及煙花效果燈球，於街道上形成層次豐富的立體燈海。夜幕降臨後，整條街道猶如通往童話世界的光影隧道，成為情侶、家庭及遊客拍攝聖誕照片的熱門景點。

信和集團旗下其他商場及商廈亦會同步參與聖誕慶祝活動。位於銅鑼灣的信和廣場、尖沙咀中港城，以及元朗朗壹廣場將於11月17日一同亮起節日燈飾，其中朗壹廣場更會同步播放「Party with DJ Santa」沉浸式AI光影匯演，把節慶氣氛由九龍延伸至港島及新界。

除了賞燈之外，市民亦可把握節日期間的餐飲優惠。由2026年11月17日至2027年1月3日，顧客於尖沙咀中心或帝國中心餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿500港元，即可換領50港元餐飲券，相當於高達10%回贈。參與食肆包括Wooloomooloo Steakhouse、Spasso、PHI Coffee & Pancake及多間特色餐廳。

「Party With DJ Santa」冬日節慶消費賞

推廣日期：2026年11月17日至2027年1月3日

換領時間：上午10時至下午10時

換領地點：尖沙咀中心地下禮賓處

尖沙咀中心及帝國中心「Party with DJ Santa」AI光影匯演

展示日期： 2026年11月17日至2027年1月3日

亮燈時間： 每日下午6時至晚上11時

地點：信和光影藝術幕牆（Sino LuminArt Façade，尖沙咀中心及帝國中心外牆，獲選照片亦會於元朗朗壹廣場同步播放）