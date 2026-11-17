嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

美國商務部推新規限制中國透過第三國獲取先進AI算力，疊加英偉達黃仁勳突然離任引發算力格局重估，資金追捧天數智芯(09903)、壁仞科技(06082)及中芯(00981)、華虹(01347)等國產晶片股。花旗指新規將迫使更多需求轉向國產替代，利好本土半導體產業鏈。

京東(09618)將於今日港股收市後公布Q3業績，彭博預測淨收入達3000億元人民幣。受惠於電子產品及家電銷售強勁，零售收入有望超預期，同時歐盟有條件批准收購Ceconomy亦助其拓展歐洲市場。

百度(09888)第三季經調整淨利潤按年跌36.5%，富瑞因其廣告業務疲弱而下調港股目標價，惟維持「買入」評級。報告肯定百度AI業務迅速成長，且具自研崑崙芯作後盾應對供應瓶頸。

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