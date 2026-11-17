這是本年最轟天動地的桃花劫！

轟動是因為黃仁勳這事件牽涉大國博弈、AI風波、全球股市、間諜疑雲、還有權力和情慾交織的職場風流。

職場崇拜英雄，尤其是如果這位領袖有腦、有型、有創意、有故事、有魅力。

世事很矛盾，這些商場亮點卻也是桃花資本！

曾是世界最大芯片公司英偉達CEO兼2026年全球第八首富的黃仁勳，最近承認與公司客戶 Megaspeed 高層黃樂有婚外情，跟著連環爆出與英偉達不止一名屬下有染，結果辭任下台。

深受全球AI迷及英偉達員工愛戴的神級企業家，為何趁職場便利，惹下桃花劫？從相學角度剖析，他成功之處也正是他風流的根源：

一、眉淡，他的眉毛疏淡，只見眉頭。

A 商場亮點：

a、理性決策：公務上處事較冷靜，不易被情緒左右。

b、靈活應變：轉數快、能抓住機會。

c、思維創新：思想獨特跳脫，擅長打破常規，找尋藍海或研發新商業模式。

B 桃花傾向：

眉淡的人不受傳統束縛，酷愛自由，在感情和性慾方面的自制力較弱（眉當然要和眼一齊論），容易任性。

二、眼睛有神有戲：黃仁勳的眼睛很 expressive。

A 商場亮點：

a、雙眼精靈、有洞察力，在商務洽談中能快速捕捉對方的微表情，從而作出對自己有利的部署。

b、有強大說服力，瞬間傳遞出熱情和願景，面對客戶、投資人、團隊、媒體，都能大幅提升信任度。

B 桃花傾向：

這種會說話的眼神，間中流露笑意，對異性有強大的吸引力，而他自己，也很享受女性的傾慕。

三、鼻大：

黃仁勳鼻大、面大和眼睛有神，是典型的創業成功相格。

A 商場亮點：

a、鼻為財帛宮，鼻頭圓大喻示財運極佳、資源豐盛。

b、鼻大代表有主見、目標感強，且有堅韌意志，勇往直前，創業能見關過關、不畏難艱。黃仁勳少年時洗碗、洗過廁所，創業後又曾徘徊於破產邊緣，他憑頑強的意志力，獨挽頹勢，把英偉達打造成世界芯片龍頭。

B 桃花傾向：

鼻也代表慾望，鼻頭大且肉質豐滿的男性，性能力和性慾都強。這類人有魄力、有財富，自然有豐厚條件去發展婚外情。

四、印堂寬廣

印堂指兩眉之間，黃仁勳的印堂開闊。

A 商場亮點：

a、印堂寬代表心胸廣、不拘小節，包容度高，面對客戶或團隊，能接納不同意見，具宏觀的商業視野。

b、在充滿變數和挫敗的創業過程中，印堂開闊的人有強大抗壓能力，會迅速消化負面情緒，不會在微小得失上鑽牛角尖。

B 桃花傾向：

由於性格開朗、親和力強，其陽光魅力令異性有安全感和愉快感，因此常受女性青睞。而這種人也喜愛被人簇擁，容易用情不專。

成功的男人，血液中都奔流著某種狂野，辦公場景往往不是安全地帶！