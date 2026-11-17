聖誕派對大餐提案！為準備聖誕派對煩惱？city'super今年以歐洲聖誕市集為靈感，推出「共嘗節日快樂時光」主題企劃，為大家提供聖誕大餐提案，精選世界各地直送的精品食材，更設代客加工烹調，無論你係廚藝新手或支持到會美食，聖誕派對都變得輕鬆，記得盡早預訂呀！

city’super今年特別按不同聚會需要設計三大餐飲方案，包括適合下廚人士的頂級食材系列、加熱即享的節慶美食，以及適合多人聚會的派對食品及外送套餐，為顧客提供一站式節慶餐飲體驗。

聖誕饗宴預訂優惠

• 即日起至 2026 年 11 月 23 日（星期一）預訂專享 8 折

• 2026 年 11 月 24 日（星期二）至 11 月 28 日（星期六）supere 及 super e gold 會員預訂專享 83 折

• 2026 年 11月 29 日（星期日）至 12 月 16 日（星期三）預訂專享 9 折

截止訂購日期：2026 年 12 月 16 日（星期三）下午 6 時*受條款及細則約束。售完即止。

節日餐桌焦點當然少不了火雞及烤肉。city’super今年引入美國嫩火雞、澳洲羊皇冠及愛爾蘭乾藏熟成牛肉斧頭扒等人氣食材。

美國嫩火雞售價398港元起，更提供專業解凍、醃製及低溫慢煮服務

澳洲羊皇冠售價688港元，並附送手工羊皇冠製作服務

乾藏熟成牛肉斧頭扒售價588港元，提供專業截骨處理，方便家庭烹調。

除了單一食材，city’super亦推出四款「招牌聖誕晚宴美饌組合」。其中龍蝦盛饌組合售價437港元，配有美國龍蝦尾及自家製龍蝦濃湯；海陸盛宴組合售價1,163港元，以日本A5松阪牛和牛扒及北海道帶子為主角；另有意大利風乾火腿蜜瓜組合及新鮮黑松露意粉組合，照顧不同口味需求。

龍蝦盛饌組合港幣 437 元

經典意大利風乾火腿蜜瓜組合港幣 299 元

喜歡歐陸派對風格的顧客則可選擇法國品牌 Thiriet 的節慶小食系列，包括精選鹹點、酥炸芝士棒、香脆三文魚塊及葡式蛋撻等。產品以方便加熱即食為賣點，適合作為聖誕派對前菜或佐酒小食。

節慶重頭戲方面，city’super今年引入 O Chef Lab 慢煮聖誕火腿系列。產品選用加拿大豬肩肉製作，經四小時慢煮後推出柑橘、香草蜜糖及黑松露三種口味，售價由每100克43港元至50港元不等。

海鮮愛好者則可選擇法國基爾Box Boat特級生蠔Nr.3，每箱24隻售600港元。city’super亦推出法國紛迪加蠔配海膽、三文魚子或魚子醬的創意組合，以及搭配海底熟成白酒的品嚐方式，提升節日餐桌的奢華感。

法國紛迪加蠔（售價：港幣 50 元 / 件）

對於不想花太多時間備餐的人士，city’super獨家引入本地品牌「煮館肉強」的節慶系列，包括意式脆皮烤豬肉卷及無骨雞咕𠱸，只需簡單翻熱即可上桌。品牌由擁有超過20年經驗的廚師主理，產品全數於香港製造，並強調不添加味精及防腐劑。

煮館肉強 意式脆皮烤豬肉卷（經解凍處理）港幣 238 元

除了即食佳餚，顧客還可預訂多款派對拼盤，包括冷盤芝士拼盤、海鮮拼盤及刺身盛合等，部分產品可享預訂折扣優惠。city’super亦提供派對到會服務，照顧由6至8人小型聚會以至20人以上大型派對需要。

派對共享美饌早鳥優惠

• 單點食品

2026 年 12 月 7 日（星期一）或之前預訂單點食品，會員即享 8 折優惠（折扣不適用於送貨費用）

• 派對套餐

2026 年 12 月 7 日（星期一）或之前預訂指定派對套餐（包括 X01、S01、S02、S03、S04）會員即享 9 折優惠（折扣不適用於送貨費用）

除節慶美食外，city’super於11月29日會在國際金融中心商場店舉行「聖誕品味嘉年華」，匯聚超過50款美食及30多款佳釀，並設有現場示範、節慶工作坊及音樂表演。為增加節慶驚喜，city’super亦推出「假日旅程刮刮賞」，會員於11月30日至12月13日期間單一消費滿500港元，即有機會贏取全日空雙人香港來回日本機票及總值超過150萬港元獎品。

city’super聖誕市集 共嘗節日快樂時光

日期：即日起至 12 月 26 日（星期六 ）

地點：city’super 時代廣場、海港城、國際金融中心商場、新城市廣場、city'super neighbourhood AIRSIDE 及 THE SOUTHSIDE 店及網上商店

日期：2026 年 11 月 27 日（星期五）至 12 月 27 日（星期日）

地點：銅鑼灣時代廣場地庫中庭

查詢：2736 3866