APEC（亞太經合組織）領導人的年度聚會本周在深圳舉行，各界關注的熱點議題首先是中美兩國元首今年內的第三次會晤可以達成哪些新的諒解與共識，並將如何影響中美雙邊關係，包括如何管控在人工智能(AI)領域的競爭。最近有關晶片龍頭企業英偉達的一系列事件，已導致華盛頓加強對美國高端晶片出口的管制與核查，防止設在東南亞國家的數據中心被中國AI企業租用。這自然對英偉達非常不利，同時對新加坡、馬來西亞等APEC成員也會帶來負面影響，令其外匯收入大減，並難以繼續在中美激烈競爭中扮演重要角色。

美國總統特朗普昨天離開華盛頓，前往菲律賓首都馬尼拉，與在當地參加東盟峰會的相關國家領導人見面，強調美國希望在軍事與安全領域加強與東盟國家的合作。他會在星期三赴深圳出席APEC峰會，星期四與習近平主席舉行中美峰會，然後參加中俄美三國領導人的三方會晤，這是歷史上首次有上述三國領導人會晤。

APEC峰會搭台，場外比場內熱鬧

今年APEC峰會的主題是「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。大多數國家的人會贊成這一主題，但它與特朗普反覆強調的美國優先和美國永遠要贏相距甚遠。特朗普的關稅政策旨在減少外國產品輸往美國，這與APEC的根本宗旨背道而馳，因為APEC的原始構想就是透過亞太地區各經濟體的定期交流，消除貿易壁壘（降低或取消關稅），促進經濟繁榮。這是上世紀80年代末、90年代初的世界主流理念，當時「冷戰」剛結束，各國集中精力發展經濟，貿易全球化、信息跨國傳播呈現出美好的前景。30多年過去了，APEC已從最初的12個創始成員發展到今天的21個成員，與此同時，全球化浪潮也已退潮。特朗普所代表的貿易保護主義正大行其道，增加新關稅或進口限制等貿易壁壘在美國和歐洲愈演愈烈，APEC的影響力大不如前。

今年APEC峰會的主題是「建設亞太共同體，促進共同繁榮」（經濟通APEC採訪組攝）

中國這次主辦APEC峰會，希望能讓亞太地區未來的發展重回正軌。APEC高官會議主席、中國公共外交協會會長陳旭今天（17日）在總結高官會議成果時指出，AI應該是普惠、向善，將來要造福全人類，不應成為某一個群體和某一個國家獨有的東西。他並表示，會在既有基礎上推動領導人非正式會議明確未來合作的重點方向，充分釋放AI等新興技術的潛力。這番講話似乎是在為深圳峰會的聯合聲明定調。

APEC峰會可分成兩部分：會場內的討論基本上是各說各話，較難形成具有可操作性和權威性的共識；會場外國家領導人之間的雙邊交流、工商領導人峰會上的各類倡議，則往往很具體、有前瞻性，能促進各種經貿關係穩定發展，也對行業創新起到推動作用。

就本周的深圳峰會而言，會場外各種雙邊會面，都吸引不同傳媒的高度關注，包括兩國領導人是否鄭重其事舉行雙邊會談，還是只在某種場合碰面（例如在酒店大堂「偶遇」），甚至還包括一方希望會晤而另一方不理不睬的可能性。舉例來說，日本首相高市早苗一年前發表涉台錯誤言論，導致兩國關係急劇降溫。自去年10月底習近平與高市早苗在韓國慶州APEC峰會上見面以來，雙方再無接觸。根據媒體的報道，日方希望能安排習近平與高市早苗在深圳會晤，以緩和中日關係。明知難度極大，但日方仍在做最後的努力，因為以往有過峰迴路轉的先例。2014年在北京APEC峰會期間，中日關係也處於緊張之中，習近平與日本首相安倍晉三進行了一次不到半小時的簡短會晤，雙方同意推動中日關係回到戰略互惠關係的原點。從那以後，中日關係開始出現回暖。因此，日方現在希望在深圳複製12年前的北京一幕。儘管這樣的會晤比較尷尬，但見總比不見好，即使僅僅是握手拍照，也能傳遞出積極的訊號。有消息人士稱，日方一直在等待中方的確切答覆。

2014年北京APEC峰會期間，習近平與安倍晉三進行了簡短會晤，之後中日關係開始回暖。 (AP)

另外，特朗普在離開華盛頓出訪亞洲之前，在白宮對記者表示，他可能會與朝鮮領導人金正恩會晤，並說這要看習近平主席（是否邀請金正恩到中國）。如果成事，這將是本次APEC峰會最大的意外事件。儘管此前相關各方均無透露風聲，但聯想到上月24日金正恩對中國丹東的短暫訪問，恐怕就不會感覺特朗普的說法太突然，因為金正恩上個月有可能向中國高層當面講述了他對朝美峰會的立場。看來特朗普在深圳與金正恩見面是完全有可能的。

中美關係「大年」，雙方接觸頻繁

APEC場外的雙邊會晤雖然很多，但重頭戲仍是計劃已久的中美峰會，這是今年兩位領導人的第三次面對面交流，下月習近平還計劃去美國邁阿密，參加G20（20國集團）的年度峰會，實現中美領導人一年內四次會晤，完美展示中美關係「大年」的特色。

中美關係面臨政治和經濟上多層次、多領域的競爭與挑戰，美國國會中期選舉和國內不同勢力之間的博弈，直接影響中美關係的穩定。從英偉達前CEO黃仁勳被一些政客和主流傳媒的圍剿可以看出，即使美國商界和高科技企業主張求穩定、不折騰，但仍有對華強硬派政客試圖限制中國發展，阻止中國影響力向外滲透。他們利用各種機會在美國國內剷除異己、操控輿論，最終影響美國的對華政策。

今年中美領導人將實現四次會晤；圖為9月尾習近平到訪華盛頓。(AP)

因此，保持中美元首之間的面對面接觸，有助於維護雙邊關係的大局，因為美國對外政策的最高決策人是總統。民主黨控制的國會可以透過立法、問責等方式影響政府施政，但行政部門主管的意志會極大地影響法律和政策的具體執行。行政部門的掌門人都是總統提名的，國會很難對他們形成制度上的約束，眾議院擱置彈劾國防部長赫格塞斯的議案就是一例。因此，直接影響特朗普的思路最重要，若能說服特朗普維持美國對華關稅的現狀，今後兩年不再節外生枝，就足以令中美商界長舒一口氣，讓東南亞國家從事轉口貿易的企業繼續有錢賺。能否實現這一目標，是深圳中美峰會的焦點。中美峰會務實，其成果會直接反映在貿易和金融領域，到時看股市表現就知道了。

中俄美峰會具有開創性意義

中俄美三方會晤是最近才出現的一個話題，俄羅斯總統普京提出在深圳參加三方會晤，立即引起廣泛關注。因為中俄美三國不僅是三個大國，而且代表著當今多極世界的三極，三國均有能力影響全球局勢的發展。

這一構想難免讓人聯想到1945年斯大林、羅斯福及邱吉爾為制定戰後國際秩序而召開的「雅爾塔會議」。從普京的角度來看，新三巨頭會晤意味著他領導下的俄羅斯，現在仍然是一流大國，當今世界還不是由G2（中美兩國）主宰。三方會晤也讓他有機會與特朗普會面，促請特朗普幫他盡早結束俄烏戰爭。從特朗普的角度看，這次會晤能說明，他與世界上最有權力的外國領導人平起平坐，並得到他們的充分尊重。他同時希望會晤的主題是「去核威脅」，拉中國加入美俄之間的限制核武談判，並敦促中國利用其與伊朗的關係，促成盡早結束美伊戰爭。

中俄美三巨頭在深圳會面，令人聯想到1945年斯大林（右起）、羅斯福及邱吉爾為制定二戰後國際秩序而召開的「雅爾塔會議」。(AP)

主辦這樣的一場三巨頭會晤，有利於顯示中國的國際地位，為中國領導人加分。同時，也讓全世界看到，中國一貫強調透過對話與磋商來解決國際爭端，不必訴諸武力。中國還可以藉機提醒美國，不要忘記三國當年是反法西斯戰爭中的盟友，要維護各自付出鮮血與生命換來的和平，不能縱容軍國主義復活，不能允許日本從引進核武器走向發展核武器。

這場三巨頭會晤要達成任何一方提出的目標都不太現實，因為三國的處境完全不同，各有各的利益訴求。但無論如何，這場會晤都會成為今年位居前列的重大國際事件，在下月的最後幾天，相關畫面會不斷出現在全世界的電視節目中，令人久久難忘。