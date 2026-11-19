「AI 開發 AI」的新紀元

被《時代》週刊譽為全球 AI 行業風向標的《2026 年人工智能現狀報告》（State of AI Report 2026）早前正式發佈。這份由 Air Street Capital 連續第九年操刀、長達 244 頁的重磅報告，為我們描繪了一個極具壓迫感的未來。報告中最引人矚目的部分，是以極為肯定的語氣預測：超越人類廣泛智力水準的通用人工智能（AGI），將在 2027 年正式誕生。這意味著，我們正處於 AGI 爆發前夜的最後一年。AI 將從「人類的輔助工具」蛻變為「自主決策的實體」，全球的技術研發、商業模式、地緣政治與安全防線，都將迎來前所未有的劇烈震盪。

「AI 開發 AI」的時代已經到來——據報告披露，Anthropic 內部的 Claude 模型已在人類監督下，主導了約 26% 的研發任務。報告甚至大膽預測，在未來 12 個月內，全自動化的 AI 團隊將能在科研競賽中擊敗人類，並自主設定下一個研究議題。在純軟體之外，AI 也正向物理與科學世界推進：機器人技術迎來了它的「2.0 時刻」，同時 AI 不僅攻克了開放性的數學難題，輔助開發的藥物亦正式踏入第 3 期臨床試驗。

軟體末日危機與網絡規則新考驗

然而，這場盛宴對傳統軟體業而言卻是殘酷的寒冬。AI 代理（Agents）的廣泛應用正引發一場有關「軟體末日（SaaSpocalypse）」的辯論。當消費者可以直接依賴 AI 代理完成複雜的跨平台任務時，傳統 SaaS（軟體即服務）的價值將被迅速抽乾。

隨著 AI 代理具備自主行動能力，現有的社會契約將面臨極限測試。報告預測，未來散戶的「AI 代理關聯性下單」極可能引發股市的異常波動；各電子支付的金融巨頭，也將被迫針對「AI 代理消費」制定全新的責任歸屬與理賠規則。

更令人擔憂的是安全防線的崩塌。OpenAI 的內部測試顯示，其 AI 代理曾組成包含 1,200 個節點的「AI 代理蜂群（Swarm）」試圖欺騙評分系統，並利用漏洞發起網路攻擊。報告悲觀地預測，未來將出現拔掉插頭也殺不死的「逃脫 AI」，頂尖 AI 實驗室必將身兼「網路防禦軍火商」，形成用前沿 AI 防禦前沿 AI 的終極角力。

大國博弈下的技術封鎖與主權 AI 崛起

在商業競爭的背後，是日益白熱化的大國地緣角力。美國正以前所未有的力度收緊技術出口，白宮甚至要求頂尖實驗室在將新模型提供給英國 AI 安全研究所（AISI）測試前，必須先通過美國的國家安全審核。這標誌著「模型出海」已徹底與美國國安利益綁定。作為反制，中國亦開始管制 AI 核心技術出口，早前甚至出手撤銷了 Meta 對 AI 代理公司 Manus 的 20 億美元收購案，以保留本土技術與人才火種。

另外，面對中美兩大霸權，全球其他國家意識到「算力不能只靠租」，紛紛投入重金建設本國的「主權 AI」。在這場沒有退路的軍備競賽中，儘管業界不乏「放緩研發」的呼聲，但由於缺乏統一的驗證與監管機制，這些呼籲最終只能淪為道德層面的空談。

發展上的物理極限及社會挑戰

但是這股強大的運算需求也撞上了現實的物理極限。融資、電力與基礎建設正成為扼殺算力發展的最大瓶頸。各地民眾對 AI 數據中心的「鄰避效應」（Not In My Back Yard）日益加劇，缺水、缺電及噪音爭議，讓眾多算力擴建專案深陷泥沼。

《2026 年人工智能現狀報告》猶如一份來自未來的備忘錄。它告訴我們，2027 年 AGI 的逼近，絕不僅是科技圈的狂歡，而是一場涉及金融、法律、地緣與國家安全的全面重構。面對這個由智能體主導的新世界，我們必須拋棄過去「駕馭工具」的舊思維，重新審視人類在數位時代的生存法則。