最近科技界與政壇最轟動的新聞，莫過於英偉達(Nvidia)創辦人黃仁勳因婚外情醜聞黯然辭去行政總裁職務。事件的引爆點，是黃仁勳被揭發與新加坡數據中心企業MegaSpeed前高管黃樂(Alice Huang)過從甚密。由於 MegaSpeed曾採購巨額英偉達高階晶片，美方懷疑該公司將受出口管制的晶片轉運至中國大陸，部分美國情報官員與媒體遂將黃樂標籤為「中國間諜」。一時間，網絡上無數KOL與時事評論員旋即跟風。

就官方已公布的資料而言，美國司法部與商務部於2026年11月17日發表的聯合聲明指出，商務部在監測敏感半導體可能遭轉運的活動時發現可疑情況，於2024年開始調查新加坡公司MegaSpeed是否涉及違反出口管制。這份聲明沒有將黃樂認定為間諜，也沒有作出排除其涉及間諜活動的結論；聲明亦未宣布對她作出個人起訴。（資料來源：美國司法部與商務部《關於MegaSpeed調查的聯合聲明》，2026年11月17日。）

黃仁勳因與黃樂（右）等人發展婚外情，黯然辭去英偉達行政總裁職務。（網上圖片）

這裏帶出一個在情報史與地緣政治中極為關鍵，卻常被大眾混淆的問題：到底甚麼才叫「間諜」？

在通俗語境下，人們習慣把所有用秘密手段刺探消息、竊取對手保密資料的人，統統籠統地稱為「間諜」。但在專業情報學的嚴格定義裏，這種一刀切的做法極不準確。情報系統是一部高度分工的精密機器，涉事人員至少可以分為三個截然不同的層級，其身份屬性、訓練背景與法律地位有天壤之別。

第一類，是編制內的正規情報軍官或警官(Commissioned Officer)。這類人員通常是情報學院或警校科班出身，擁有正規軍銜或警銜，拿的是國家公職薪俸。他們在情報機構中的核心職能，往往是擔任「行動主管」(Case Handler/Case Officer)，負責在後方統籌、招募並指揮前線人員；另外，少數經過嚴格偽裝訓練的，則會被派往敵方陣營長期潛伏，成為真正的「特工」(Special Agent/Operative)。

用一個港人最熟悉，雖不完全精準但極具畫面感的流行文化類比：電影《無間道》裏梁朝偉飾演的陳永仁，以及80年代無綫經典劇集《獵鷹》中劉德華飾演的江大偉，便是典型的「編制內潛伏者」。他們在警校受訓，有正規警員編號與編制檔案，只不過為了保密，這份檔案被鎖在保險箱裏，全警隊只有他們的直屬上司(Case Officer)——即《無間道》的黃警司（黃秋生飾）和《獵鷹》的戚Sir（秦沛飾）——才知道他們的真實身份。在真實歷史上，蘇聯「克格勃」(KGB)在冷戰時期培養的「燕子」（女特工）與「烏鴉」（男特工），以及潛伏美國多年、在《無間道》上映前便已震驚全球的「劍橋五傑」之一金．菲爾比（Kim Philby，雖然他最初是被蘇聯招募的英國菁英，但後來正式獲授KGB上校軍銜並納入蘇聯情報編制），皆屬此列。

《無間道》裏梁朝偉飾演的陳永仁（右），就是典型的「編制內潛伏者」。（《無間道》劇照）

第二類，是編制外，但已登記入檔的「情報資產」(Intelligence Asset)。這類人員並非我方情報學校培養出來的「自己人」，而是來自敵方內部、掌握核心機密的關鍵人物，因為金錢、美色、意識形態或政治失意等原因，被我方情報官員策反，或者主動向我方投誠。他們沒有我方的正規軍警編制，在情報檔案中通常只有一個秘密代號。

冷戰時期最著名的「情報資產」，莫過於蘇聯軍情局(GRU)上校奧列格．潘科夫斯基(Oleg Penkovsky)。他本是蘇聯紅軍砲兵軍官，因對赫魯曉夫不滿而主動向美英情報機構投誠，在1962年古巴飛彈危機期間，向西方提供了大量蘇聯飛彈部署的絕密文件，直接影響了甘迺迪政府的決策。他並非美國中情局(CIA)的編制軍官，卻是冷戰史上價值連城的「情報資產」。

蘇聯軍情局上校潘科夫斯基因不滿赫魯曉夫，主動向美英情報機構投誠；圖為1963年他在蘇聯受審情況。(AP)

第三類，則是外圍的合作者、輔助者、線人(Informant)或商業外包商。他們連「情報資產」的級別都算不上，既無編制，也未接觸對手的核心國家機密，往往只是在特定商業活動、走私網絡或社交場合中提供便利、傳遞零碎信息，甚至純粹為了商業利益而遊走於灰色地帶。歷史上，二戰期間為納粹德國在北非提供假情報，實則效忠英國軍情五處(MI5)的雙面間諜「嘉寶」(Juan Pujol García)，最初也只是主動聯繫英方的平民合作者，憑藉虛構的情報網，逐步獲得英方正式吸納。

為了更清晰地釐清這幾類角色的界線，我們不妨參考下表的專業分類：

情報角色分類 編制內（己方正規系統） 編制外但登記入檔（來自對方或外部） Case Handler

（行動主管／上司） 常見。正規情報軍官或警官，負責策劃與指揮。例如《無間道》的黃秋生及《獵鷹》的秦沛。 NIL（無此類人員） Special Agent/Operative

（特工／潛伏行動人員） 常見。科班受訓的編制內潛伏者。例如《無間道》的梁朝偉、《獵鷹》的劉德華；KGB 的「燕子」與「烏鴉」。 較少見，多為簽約形式的專業行動人員。 Intelligence Asset

（情報資產） 極少見。或僅作掛名處理，在檔案中只有秘密代號。 常見。被策反的敵方內部關鍵人物，或主動投誠者。例如冷戰時期向美英提供機密的蘇聯上校潘科夫斯基。 合作者、輔助者、線人、外包商 NIL（無此類人員） 常見。提供外圍協助、商業掩護或零碎線報的人員，未納入核心情報編制。

從情報學的嚴格標準來看，只有具備正規編制、受過專業訓練的Special Agent（特工），以及被正式策反或投誠、納入情報系統檔案管理的Intelligence Asset（情報資產），才夠資格被稱為真正的「間諜」。至於那些在跨國商業貿易中遊走灰色地帶、規避出口管制，甚至利用私人關係牟利的商人或掮客，充其量只能算是違規的商業合作者或外圍線人，距離「間諜」二字相去甚遠。

上述只是最簡單籠統的分類，實際上各國的制度與實踐是千差萬別，尤其在今天人工智能(AI)高科技時代，對傳統人力情報的依賴在降低，相關的制度設計也隨之變遷。但上述分類還是可以有一定參考意義，你認為Alice屬於上述分類中的哪一類？或者說，她真的在上述分類框架之內嗎？