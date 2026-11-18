11月17日，港股半導體股集體上漲。

其中，壁仞科技(06082)漲超過8%成領漲股之一，華虹宏力(01347)漲近8%，中芯國際(00981)、晶合集成(02249)分別漲超7%和近9%，雲英谷科技(03310)漲5%。

其他半導體股表現見表一。

個股動態：

華住集團(01179)：三季度收入按年11.3%至78億元（人民幣。下同）；淨利潤18億元，上一年同期為16億元。期內酒店營業額增加11.3%至340億元，管理加盟及特許經營的收入按年增長25.7%。

華潤電力(00836)：前10月累計售電量達到約2.06億兆瓦時，按年增加了11%；風電場售電量按年增加了3.9%，光伏電站累計售電量按年增加38.4%。

完美醫療(01830)：截至2026年9月30日止6個月中期業績，收入4.8億港元，按年減少0.6%；利潤1.5億元，按年增長52.9%。

貝殼(02423)：三季度總交易額為7697億元，按年增加4.5%；淨收入為210億元，淨利潤為21.9億元。截至2026年9月30日活躍門店數量為57545家，按年下降2.5%。

國銀金租(01606)：擬96.7億元購買信息技術計算機設備。

翰思艾泰(03378)：與迪途智源開展合作，引入Meritudio BioAI平台。將進一步拓展在生物信息學分析及數據驅動研發方面的技術協作，有望進一步加快同類首創及同類最佳藥物研發上的推進速度。

中國三江化工(02198)：擬斥資約3.2億美元收購兩艘超大型乙烷運輸船。

中國飛鶴(06186)：認購5億元招商銀行金融產品。

百濟神州(06160)：擬斥資1950萬美元參與對Bravera的A輪融資。

石藥集團(01093):SYH2051聯合伊立替康脂質體用於治療晚期實體瘤的Ib/II期臨床試驗，在中國首個研究中心正式啟動。

樂動機器人(01236)：擬回購不超過H股總數的10%，總金額不超過2億港元。

領益智造(01688)：斥資4562萬港元回購774.58萬股，回購價5.735至6.035港元。

極兔速遞(01519)：斥資約2354.5萬港元回購259.5萬股，回購價9.055至9.09港元。

創科實業(00669)：斥資約2548.5萬港元回購18萬股，回購價140.925至143.2港元。

關注業績股盈利預期能否企穩

機構建議：

華泰證券指出，本周進入業績密集期，需關注盈利預期能否企穩，企穩個股或先受到資金增配。估值端，加息預期升溫和外部科技企業風險仍有壓制。英偉達(US.NVDA)與騰訊(00700)、阿里(09988)、京東(09618)財報及中美元首會談密集落地，短期或區間震盪，中期仍需等待盈利企穩與長端利率回落的確認，更大概率在明年一季度後。

中海基金指出，光模塊、PCB（印製電路板）等直接參與全球AI基礎設施建設的環節，與海外科技股情緒和資本開支預期的聯動相對較強。當前市場觀望英偉達於美國時間周二美股收市後公布的2027財年第三季度業績。

周一（16日）文提及美國兩黨黨爭會拖垮美國的AI產業，但在逼黃仁勳離英偉達事件上又是出奇地合拍，所以縱然支持黃仁勳重回英偉達的民眾逾十多萬，但英偉達董事局仍不為所動（圖一），無他，董事會唔聽話，英偉達瓜得，董事會各人亦可能瓜得。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）