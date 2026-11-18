東海堂聖誕蛋糕及甜品甜蜜登場！東海堂首度聯乘人氣「托腮貓Gloomie & Friends」原創者 LeonLollipop 推出精緻甜品與限量周邊，聖誕蛋糕系列推出多款人氣節日蛋糕，還有聯乘日本知名甜點職人郷 知詠子 匠人系列「特濃生朱古力蛋糕」新登場。除此之外，濃厚芝士 Cube Little及竹鶴調和麥芽威士忌咖啡巴斯克芝士蛋糕解鎖雙重極致口感。即日起至12月15日，於香港全線東海堂分店或網站預訂指定聖誕節款式蛋糕，即享早鳥優惠88折，Eatizen會員更可享早鳥優惠86折。

貓奴注意！東海堂與人氣「托腮貓Gloomie & Friends」原創者 LeonLollipop 聯乘的萌爆的「托腮貓Gloomie & Friends萌友派對」及「托腮貓Gloomie & Friends燉蛋朱古力蛋糕」賣相可愛，fans更可以優惠價加購美觀與實用兼備的「皇冠之約帆布袋」。

「托腮貓Gloomie & Friends萌友派對蛋糕」零售價： $239／個 早鳥88折優惠： $210.4 /個 Eatizen 會員86折優惠： $205.6/個

「托腮貓Gloomie & Friends萌友派對」蛋糕切開更是驚喜滿滿，紅絲絨蛋糕包裹著酸甜紅桑子慕絲與啫喱，融入草莓乳酪的清新與朱古力脆珠的酥脆！「托腮貓Gloomie & Friends燉蛋朱古力蛋糕」是朱古力控的best pick，酥脆的曲奇餅底承載著醇厚濕潤的黑爵士朱古力蛋糕，中間更夾入絲滑綿密的燉蛋，口感層次分明。蛋糕更附送托腮貓Gloomie & Friends貼紙 (一套三張，款式隨機)，粉絲們必須收藏！

「托腮貓Gloomie & Friends燉蛋朱古力蛋糕」零售價： $95 /個 早鳥88折優惠： $83.6/個 Eatizen 會員86折優惠： $81.7/個

「托腮貓Gloomie & Friends皇冠之約帆布袋」加購價：$89

聖誕蛋糕系列亦呈獻多款完美融合經典與創新的驚喜之作，當中包括造型極致吸睛的「開心果夢幻聖誕樹」、極具話題性的玩味「扮曬聖誕狂歡燒雞桶」、「薑餅人焦糖朱古力幻想曲」蛋糕、「草莓柚子雪夜之樹」蛋糕、「流心芒果蛋糕（期間限定）」、「日本蜜柑幸福物語」蛋糕、「冬之栗語花環」蛋糕，總有一款合你口味。

想開Share不同甜蜜滋味，「聖誕夢幻嘉年華」拼式蛋糕及「匠果 Party Tart」水果撻組合禮盒裝精緻登場，顧客可於門市自由組合8款指定聖誕切餅，拼砌出專屬的夢幻聖誕蛋糕。從濃郁開心果、鮮甜草莓到濃情朱古力等多款精緻口味任搭配，水果撻組合禮盒裝一盒包含草莓、芒果、青提及雜果四款口味。

「匠果Party Tart」套裝價： $89／一盒四件 推出日期： 12月5日

「聖誕夢幻嘉年華」零售價： $199／個 早鳥88折優惠： $175.2／個 Eatizen 會員86折優惠： $171.2／個

此外，東海堂更重磅推出以頂級朱古力打造的匠人系列「特濃生朱古力蛋糕」，及全新-18°C系列的日本頂級酒香風味「竹鶴 調和麥芽威士忌咖啡巴斯克芝士蛋糕」和一口解鎖迷人芝士香的「濃厚芝士 Cube Little」。

濃厚芝士 Cube Little零售價： $59盒 推出日期： 12月3日

「竹鶴 調和麥芽威士忌咖啡巴斯克芝士蛋糕」零售價： $39/個

匠人系列「特濃生朱古力蛋糕」零售價： $239/個 早鳥88折優惠： $210.4/個 Eatizen 會員86折優惠： $205.6/個