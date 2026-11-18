當年寫《動物扮工室》嗰陣，想講嘅從來唔係「班員工幾咁廢」，而係：喺辦公室，你要先識得睇穿邊隻係邊隻，先至識得點樣自保、點樣生存、點樣揀。嚟，睇返我嗰班原居民，時代會變，動物嘅特質特性係唔會變嘅，所以同大家update一個2027版，方便大家按圖索驥、對號入座：

1. 狼老闆／領頭狼

你曾經對佢忠心耿耿，誓死跟隨佢過檔，以為佢會兌現承諾。結果承諾冇兌現，你仲要唔要繼續效忠？

我嘅答案好直接：忠心唔係盲目。忠心，要畀值得嘅人。一個老闆連自己講過嘅嘢都唔記得，你再忠心，只會變成佢嘅免費打手。先做好自己份內事，累積你嘅信任資產，等下一個伯樂睇到你，唔好等一個唔兌現承諾嘅人嚟肯定你。

2. 變色龍上司

見高層就變一種色，見下屬又變另一種色。今日讚你，明日喺老闆面前踩你。

對付變色龍，唔好同佢鬥變色，要用白紙黑字，所有嘢留底，開會記低，承諾要覆返電郵。佢變得幾快，都變唔走證據。EQ高嘅人，唔係識變色，係識得唔俾人變走自己嘅立場。

3. 綿羊上司

唔識Say No，邊個求佢都話好，結果所有嘢都壓晒落你度。

呢種上司唔係衰，係弱。你唔可以等佢保護你，你要學識幫佢講No。唔係頂撞，而係講清楚：「呢個接咗，嗰個就會遲兩日，你想我哋優先做邊個？」將選擇題交返畀佢，你先唔會做到累死。

4. 千里馬 ／馬仔

好多人都想做千里馬，但千里馬除咗識跑、肯跑，仲要醒目。

點解有啲人跑極都冇人睇到？因為佢只識低頭跑，唔識抬頭睇路，唔識等伯樂。真正嘅千里馬，係識得喺啱嘅場合，令人睇到你嘅價值。唔係擦鞋，係令你嘅努力有痕跡、有結果、有人肯為你背書。

5. 好心豬仔 vs 毒蠍子隊友

好心豬仔想幫蠍子過河，點知蠍子惡性難移，過到一半就毒死豬仔。

職場入面最多呢種嘢：你幫人，人哋反轉頭咬你一口。我成日講，唔好同豬爭論，但你自己都唔好做嗰隻好心到冇底線嘅豬仔。幫人之前，先問一句：呢個人值唔值得我幫？幫咗一次，佢會唔會再嚟第二次？善良，要有牙齒。

6. 螃蟹人事部

打橫行，唔行直路。明明一句就講完，佢要你填十張表、等三個星期。

對住螃蟹，唔好同佢鬥氣，要識得順住佢橫行嘅節奏，預早啲交，留多啲時間。職場唔係講道理嘅地方，係講流程同人性嘅地方。識得同唔同部門打交道，先係真本事。

7. 打不死嘅蟑螂

我後來講《昆蟲扮工室》都係講佢。打極唔死，踩極唔死，永遠喺度。

好多人笑蟑螂污糟，但職場入面，最後留低嘅往往就係佢嗰種韌性。唔係硬淨到唔識喊，而係喊完、跌親，聽日又返嚟開工。呢種唔係阿Q，係生存能力。

所以你睇，真正嘅扮工室，唔係上面五隻猛獸、下面一堆廢物咁簡單。

係你每日都要面對狼、變色龍、綿羊、蠍子、螃蟹，而你自己，又要學識做千里馬、做豬仔嗰陣要識保護自己、做蟑螂嗰陣要識捱得起。

唔好只識笑人係邊隻動物。

問自己：我而家喺邊個位置？我有冇俾人定型？我下一個選擇，係繼續留喺呢個動物園，定係去一個識得欣賞我呢隻動物嘅地方？

（圖片來源：Facebook@職場慧眼 - 張慧敏 Son姐）