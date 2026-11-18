今個聖誕赤柱市集將於12 月中回歸！12月18日至20日及12月24日至27日一連七日，赤柱聖誕市集匯聚超過100個人氣品牌、美食攤位及手作市集，並首次以「海濱音樂慶典」作為活動主題，主辦單位更特別將營業時間延長至晚上9時，大家放工後可於夜色下慢遊市集。即睇美食及手作攤位預告！

市集入口設有一座高逾2.5米的耳機造型拱門，配合霓虹燈光設計，結合紅色電結他、復古電視機及戴上聖誕帽與墨鏡的雪人裝飾，營造濃厚派對氣氛，成為今屆市集的標誌性打卡熱點。

除了節日裝置，今年市集最大特色是結合音樂表演。主辦方邀請人氣DJ「Delta T」以及多個本地音樂單位駐場演出，於黃昏時段接力登場，把多首經典聖誕歌曲重新編製及混音，將赤柱海濱打造成充滿節拍感的露天音樂派對。

市集匯聚超過100個本地及人氣品牌，涵蓋特色美食、精品咖啡、手工啤酒、生活用品及聖誕精品等範疇。不少首次參與品牌亦會帶來限定產品及節慶驚喜。在美食方面，參加者可品嚐多款創意食品，包括甜筒暉（TEEMTONEfai）的粟米造型雪糕及雪糕特飲、The Frozen Club限定意式雪米糍雪糕、Månen Bakery星級手工曲奇，以及Sweet-home特別推出的聖誕造型楊枝甘露等。

Sweet-home特別推出的聖誕造型楊枝甘露、Månen Bakery星級手工曲奇、甜筒暉（TEEMTONEfai）的粟米造型雪糕及雪糕特飲

喜愛鹹食的市民則可品嚐米芝蓮必比登推介餐廳魚事者的人氣魚蛋及魚麵、Curryboy特色牛油黑椒咖喱小食，以及香料案內所特別設計的港式創意拼盤。

魚事者的人氣魚蛋及魚麵、Curryboy特色牛油黑椒咖喱小食

香料案內所特別設計的港式創意拼盤

飲品方面亦十分豐富，包括本地手工啤酒品牌吹啤啤、芬蘭特色雞尾酒品牌Tryfinnish、西班牙angria品牌Pulpoloco，以及本地精品咖啡品牌Dolce豆子、Free D Coffee及FN Roastery等。

除了飲食體驗，市集亦設有眾多聖誕禮品攤位，包括狗狗主題精品品牌mabean、香氛品牌mindfie GOODS、生活用品品牌H House，以及陶瓷擺設品牌Goos Living等，方便市民一站式選購聖誕禮物。

H House 精選多款節日限定質感生活好 物，如精緻聖誕馬克杯、音樂 盒、香薰蠟燭及手工香水等

Goos Living 精選信樂燒迷你陶瓷擺設與木 製倒數日曆

mindfie GOODS 推出天然聖誕柴火香氛系列

值得一提的是，活動歡迎市民攜同寵物參與，一同享受節日樂趣。為方便往返，主辦方於指定活動日安排免費穿梭巴士往來金鐘及赤柱廣場，其中金鐘往赤柱服務時間為下午1時至5時，赤柱返回金鐘則由下午5時30分至晚上9時30分，每30分鐘一班。

赤柱廣場「海濱節拍聖誕市集2026」

日期：2026年12月18日至20日及24日至27日（共7天）

時間：中午12時至下午9時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓