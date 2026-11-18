本周，筆者隨同經濟通APEC採訪組抵達深圳，近距離見證了這場盛會。雖然這是中國第三次主持有關會議，但筆者認為這將是意義最為重大的一次，因為中俄美三國將在此舉行歷史上首次元首會晤。

中俄美三個聯合國安理會大國元首同框，被西方媒體冠以「雅爾塔2.0」的「重音符」。但是，就在峰會召開前，克里米亞大橋傳出的爆炸聲，卻帶給APEC的與會者一種反思——從地緣意義上來說，雅爾塔正好位於克里米亞半島；從歷史意義來說，雅爾塔會議是二戰尾聲，英美蘇三國針對法西斯日本和納粹德國的最後一擊，而進行的協商，及相應的利益分割。

即將舉行的中俄美三國元首會晤，卻處於不同的地緣及時代背景——它處於俄、美兩個大國的霸主地位相繼喪失之際。雅爾塔會議奠定了蘇聯對中、東歐的控制，而今普京總統卻無法保障克里米亞大橋的完整。與此同時，美國對內陷入黨爭，對外戰爭失利，已經公開承認其單邊極權時代已經終結。

中俄美三國元首將會在深圳會晤（經濟通APEC採訪組攝）

就此而言，即將舉行的中俄美三國元首峰會，確實不是一場瓜分戰爭成果的「雅爾塔2.0」，而是一個紛亂時代的「巨人之會」。甚至可以說，這是巨人陷入重圍之時。當普京現身深圳，他尚未找到從俄烏衝突中脫身的方法。而剛剛遭受中期選舉慘敗的美國總統特朗普，甚至無法確定自己在民主黨掌握國會後的命運是甚麼。

引導世界回歸秩序

正因為如此，用「雅爾塔2.0」來形容深圳的「巨人之會」，便會誤解了其作用，認為這場會議對當前俄烏、美伊兩場戰爭，以及中美關係的改善缺乏「肉眼可見」的作用。然而，這場會議的真實作用，卻是在巨人沒落的時代，引導這個紛亂的世界回歸秩序。

在決定二戰後國際秩序的聯合國安理會體制中，目前只有一個常任理事國沒有捲入對外戰爭，這就是中國。正如深圳的新聞中心內，來自中、俄、美、日、韓等各國的記者可以同處一室，各司其職，目前也只有中國能夠拉動俄、美舉行「巨人之會」。從這個角度來說，中俄美三國首腦在深圳的相會，無論結果如何，都堪稱中國的一次劃時代外交成就。