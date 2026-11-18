在中東地區一個多月，最近令這裏的人最熱烈討論的話題不是美伊衝突，而是黃仁勳下台對中東這個地區的影響。黃仁勳事件已發生了兩個多星期，當大家都聚焦這對中美科技博弈有何衝擊之際，我們也不妨看看以色列人和阿拉伯人怎樣看待這宗事件。

想不到，這場源自矽谷的權力地震，迅速跨越重洋，在數千公里外的地中海東岸引發強烈震盪——因為黃仁勳曾公開指出，以色列是英偉達的「第二故鄉」。

黃仁勳辭任英偉達行政總裁，在數千公里外的以色列激起震盪。(AP)

回溯過去十多年以來，黃仁勳與以色列建立了一種超越純粹商業利益的深度共生關係。這段淵源的轉折點始於2019年，當時黃仁勳力排眾議，拍板以約70億美元收購以色列高速網路晶片大廠邁倫科技(Mellanox Technologies)。這筆英偉達史上最大規模的併購案，不僅為英偉達補齊了數據中心內部高速互連的關鍵拼圖，也使其在日後的AI浪潮中築起難以逾越的護城河，更讓以色列一躍成為英偉達在美國本土以外最大的研發中心。

截至2026年，英偉達在以色列的直接僱員規模已膨脹至約6000人，並正在以色列北部城鎮基里亞特蒂沃恩(Kiryat Tivon)推進一座可容納上萬名員工的巨型新研發園區計劃。從底層的Spectrum-X網絡架構到最新的BlueField-4數據處理器，以色列工程師團隊已成為英偉達算力帝國不可或缺的心臟。

黃仁勳在2019年力排眾議，拍板以約70億美元收購以色列高速網路晶片大廠邁倫科技。(AP)

然而，真正讓以色列科技界與民間對黃仁勳產生深厚情感認同的原因，則是他近年在地緣政治危機中的個人表態與投入。在加沙衝突爆發後，英偉達以色列研發中心的工程師阿維納坦．奧爾(Avinatan Or)被哈馬斯擄走做人質，長達兩年多的時間裏，黃仁勳始終與其家人保持密切聯繫，並多次在公司內部集會與公開演講中表達聲援。

當奧爾於2025年10月最終獲釋時，黃仁勳第一時間向全體員工發出感性郵件，宣告「阿維納坦回家了」，隨後更親自邀請他與女友前往加州聖克拉拉總部會面。這種患難與共的姿態，使黃仁勳在以色列創投圈與工程師群體中贏得了極高的個人威望，被視為以色列高科技產業最堅定的盟友。

英偉達以色列研發中心的工程師奧爾，去年10月獲哈馬斯釋放。(AP)

正因這層盤根錯節的利益與情感紐帶，黃仁勳的驟然下台，在以色列引發了極為複雜且微妙的反應，首當其衝的是當地科技界與創投圈的「高度焦慮與不確定感」。在以色列經濟正面臨戰後復甦與地緣局勢波動的當下，英偉達不僅是當地最大的外資僱主之一，更是支撐整個以色列晶片設計與AI新創生態系統的定海神針。

《以色列時報(The Times of Israel)》等當地媒體紛紛指出，隨著這位一直力挺以色列的靈魂人物離場，外界普遍擔憂英偉達未來是否會收縮在當地的擴張步伐，尤其是耗資數十億美元的北部新園區計劃會否生變。許多以色列創業者坦言，過去他們依賴的是黃仁勳個人的遠見與承諾，如今面對接班真空，他們必須重新審視英偉達新領導層對這片土地的戰略耐心。

在焦慮之餘，以色列輿論場也迅速將目光投向了英偉達的接班人選，甚至流露出一絲對「以色列力量」進一步掌權的期待。接任臨時行政總裁的財務長科萊特．克雷斯(Colette Kress)，過去正是主導收購Mellanox的關鍵推手，她曾公開表示自己在英偉達工作的每一天，都是「從與以色列團隊開會開始的」，這番言論在黃仁勳下台後被以色列媒體反覆引用，成為以色列市場的一帖安撫劑。

接任英偉達臨時行政總裁的克雷斯，過去正是主導收購Mellanox的關鍵推手。（英偉達官網圖片）

更引人注目的是，以色列財經媒體在事發後第二天，便迅速點名了三位有望角逐英偉達行政總裁的以色列裔高管，包括現任技術長麥可．卡根(Michael Kagan)、Mellanox創辦人埃亞爾．瓦爾德曼(Eyal Waldman)，以及蘋果資深副總裁強尼．斯魯吉(Johny Srouji)。

有趣的是，圍繞黃仁勳下台原因的種種地緣政治陰謀論，也在中東輿論中掀起波瀾。部分美國前情報分析員與評論人士公開質疑，黃仁勳近年積極向沙特阿拉伯、阿聯酋等海灣國家出售高端AI晶片，甚至隨同特朗普訪問沙特簽下巨額算力大單，這會否令算力流向阿拉伯國家？而此舉也觸動了以色列的地區安全敏感神經，引起阿拉伯媒體不少陰謀揣測，好些甚至站不住腳，大可不理，但這也反映了阿拉伯輿論的心理焦慮。

想不到，黃仁勳的謝幕所觸動的不僅是中美兩個勁敵的神經，同時也引起以色列和阿拉伯兩邊輿論場的彼此猜疑，不過以色列媒體更關注的是，以色列失去一位在矽谷擁有無上話語權的堅定支持者，對以色列而言的確是一場科技地震；但從另一個角度看，經過十多年的深度融合，以色列研發團隊早已嵌入英偉達全球算力供應鏈的最底層，成為任何繼任者都無法輕易剝離的結構性存在。無論未來誰坐上英偉達的頭把交椅，這場由黃仁勳親手促成的矽谷與特拉維夫共生棋局，相信都將在技術依賴與地緣現實的雙重牽引下，繼續緊密走下去。