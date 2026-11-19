跌跌不休？
跌市中有升股，升市中有跌股，以成交看看。
11月18日，恒生指數跌0.9%，科技指數跌0.6%。
生物醫藥板塊領跌，派格生物醫藥(02565)跌超15%，昭衍新藥(06127)跌超7%，維昇藥業(02561)跌超7%。
黃金股普跌，靈寶黃金(03330)跌近7%，紫金黃金國際(02259)跌近6%，山東黃金(01787)、中國黃金國際(02099)跌近5%，赤峰黃金(06693)跌超4%。
科網股走低，微博(09898)跌近5%，嗶哩嗶哩(09626)跌超2%。
大模型股上漲，智譜(02513)漲超9%，MiniMax(00100)漲超4%。
大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌0.2%，騰訊(00700)跌0.8%，小米(01810)跌0.1%，網易(09999)跌0.8%，美團(03690)跌0.5%，快手(01024)跌0.8%。
港股市場成交額排行頭60個股合計成交895億元，其中上漲17隻、下跌42隻、持平1隻（表一）。
成交額居首的是騰訊，成交額高達79.6億元，當日跌幅為0.8%。
成交額居前的個股依次為：騰訊（79.6億元）、阿里巴巴（78億元）、華虹宏力(01347)（44.2億元）、中芯國際(00981)（40.3億元）、紫金礦業（五百）(02899)（33.8億元）。
大漲個股（升幅5%或以上）：智譜、天數智芯(09903)。
大跌個股（跌幅5%或以上）：紫金礦業（五百）、京東健康(06618)、京東集團(09618)、紫金黃金國際、中國宏橋(01378)、阿里健康(00241)。
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
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