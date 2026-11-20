黃仁勳風暴仍未見平息，執筆時英偉達股值已跌至3.75萬億美元，從其市值高峰算起，已蒸發逾2萬億美元，這還未算及全球其他受波及的企業所受到的影響。歷史上，很少有單一事件會使美國以至世界蒙受這麼大損失。

黃仁勳倡賣芯片給華，惹鷹派不滿

現時更多的資訊已日漸浮現，我們的判斷可以更有根據。上周文章所寫的幾個推斷基本上準確。《紐約時報》所報道的黃樂是間諜一事果然沒有事實根據，中情局、美國司法部，以至美國總統特朗普（Donald Trump）都表示不知道黃樂是否間諜，但國務卿魯比奧（Marco Rubio）卻不管中情局的報告，自己加油添醋用肯定的語氣寫另一份報告，預期後果是把黃仁勳拉下馬來。《紐約時報》在缺乏證據的情況下，竟也配合魯比奧所代表的勢力，這與「水門事件」時《華盛頓郵報》一些不畏強權的記者的風骨，相差在天地之間。上周撰文說黃樂沒資質當間諜，老眼未花。

自己也說過不似是華爾街中人搞局，若真是他們，便太過愚笨了，股市跌了幾萬億，仍未止血，雖有十多萬人聯名要黃仁勳復職，但英偉達董事會會否轉軚，黃仁勳能否重拾鬥志，都是未知之數。沒有黃仁勳的英偉達還是4.2萬員工中三分之一都擁有2,000萬美元以上資產的英偉達嗎？（網傳一半以上的員工擁有2,500萬美元，不可信。）美國人工智能（AI）的發展會受到多沉重的打擊，還有待評估。就算黃仁勳復職，有些損失已不易逆轉。

上文也說過，這是民主黨發動攻擊的說法，值得懷疑。以現時資料看來，是共和黨鷹派搞的陰謀，概率更高。魯比奧及美國財長貝森特（Scott Bessent）都已經跳了出來，他們為何與特朗普唱反調，要謀害黃仁勳？

表面看來（但表面並不一定錯誤），黃仁勳常公開批評不賣芯片給中國是錯誤政策，如此主張的人根本不懂AI市場，對美國而言，是禍國殃民損害國家利益的行徑，軍工綜合體的反華人士對此言論，且是十分有影響力的專業意見，怎會不惱火萬分？況且美國國運可能決定於AI的成敗，而AI的最重要人物黃仁勳是華裔且盛讚中國，怎生了得？

更深層次的是對AI發展與競爭戰略的嚴重分歧，這裏有兩度分歧：第一度是AI大模型應是開源還是閉源。美國的AI公司基本上都搞閉源，它們養著大批律師、管理人及工程師，用它們的模型便要付錢，且收費昂貴。中國搞的是開源大模型，收費低甚至不收費（後期的使用才收費），誰都可以在原有的模型上作出修改。中國的開源模型因為便宜，多人使用及訓練，平均能力也許暫不及美國的模型，但相差極小，有些能力還超過美國，且價錢便宜或甚至為零，這對美國的閉源模型是極大的生存威脅。搞得不好，它們會因急功近利而血本無歸，失去整個市場。黃仁勳與SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）都認同中國的開源模型戰略，這觸動太多搞閉源的AI界利益，後者不能不反。

黃認同開源模型，觸動閉源界利益

第二度分歧是應否把英偉達較先進的芯片賣給中國？美國反華政客的策略是盡量封鎖，使中國永遠無法得到最先進芯片，一直落後捱打。黃仁勳認為這是愚蠢政策，中國有近百萬名技術人員或工程師參與AI的設計與發展，黃估計美國或許只有兩萬人，且中國在這方面人才極為優秀，長遠而言，鬥不過中國。美國的破解之道是向華輸出芯片，包括較先進的，這可引誘中國的AI模型習慣了美國芯片的生態，從此不能自拔，一直跟著美國的路走。

這便帶來一個問題。黃仁勳的策略顯然比急功近利的禁運來得高明及有遠見，但中國是下圍棋的老祖宗，戰略考慮一向是長遠的。中國的企業的確對英偉達的芯片有興趣，但中國政府卻不如是想，減少輸入AI芯片有助於中國開發自己的芯片生產線，而且在AI如此戰略性的項目，中國絕不敢使到自己倚賴美國。黃仁勳的「好意」，中國只能心領。美國反華政策搞禁運，中國早有能力發展自己的產能，不會受制於美國。





筆者認為，長遠而言中國有足夠的信心可勝出AI的競爭。（Shutterstock）

中國電力人口稀土等優勢，遠超美

長遠而言，中國有足夠的信心可勝出AI的競爭。除了黃仁勳指出的中國人才鼎盛外，中國還握有4種優勢。AI發展要有足夠的電力供應，中國這方面遠遠拋離美國。中國人口眾多，市場大，訓練AI的機會多，規模效應勝於美國。芯片生產需要稀土，中國在提煉稀土上獨步天下。中國推動開源模型，對世界各國的吸引力高於美國。

AI的一個困境是它雖對生產力有巨大貢獻，但搞得不好的話，會反噬人類。幾位AI的頭面人物，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）、OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）及馬斯克，全都擔憂AI會失控，甚至人類滅絕，阿莫迪認為出現極端惡劣情況的概率高達25%，AI的發展步伐必須放慢。

中美雙方及她們的企業，都會希望己方在AI競賽中勝出，同時又不致出現高失業、AI失控、病毒氾濫、人類滅絕等情況，所以都會希望對手減慢發展步伐，而不一定是自己減慢。這是典型的「二囚困局」博弈，中美兩國政府有需要坐下來談判，不一定要爭雄鬥勝。

（本文原載於11月20日《香港經濟日報》）