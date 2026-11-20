書到用時方恨少，這句話以前總讓我想到考試，臨急抱佛腳才發現讀得不夠。最近參與私人銀行職業分享，有學生問，工作多年後，哪個投資觀念最有用。答案未必是估值公式，而是先訂好方向，再守住紀律。

投資課堂有兩個概念：策略性資產配置（SAA），按投資目標、投資年期及風險承受能力，訂下股票、債券及現金的長期比例；戰術性資產配置（TAA），則在既定框架內，因應市場變化作有限度調整。前者像路線圖，後者像遇上塞車時選擇另一條路。改道可以，卻不應每見一個路口便改目的地。

這道理讓我想到每月出糧後的日常選擇，有人先買想買的東西，月底有剩才儲蓄；有人先撥出儲蓄，再用餘下的錢生活。兩人收入相同，幾年後的積蓄卻可以相差很遠。分別未必在於誰更懂投資，而是誰先替金錢安排用途。



收入相同的，積蓄卻可以相差很遠，分別未必在於誰更懂投資，而是誰先替金錢安排用途。(Shutterstock)

假設月入3萬元，每月1.8萬元應付基本生活，6000元儲蓄或投資，6000元留給娛樂、旅行和其他開支。這不是人人適用的比例，供樓、養育孩子或收入不穩定，自然要另作安排。重要的是把儲蓄視為每月要履行的承諾，而不是花剩多少才算多少。

有紀律不等於刻薄自己，朋友結婚要做人情，家人生日想吃頓好的，甚至難得有機會旅行，都可以預先留錢。真正值得警惕的是，每次商場減價、手機推出新款，都拿原本準備儲起的錢去買，事後再說下個月補回。一次兩次看似無傷大雅，久而久之，長期目標便悄悄讓位給眼前欲望。

投資也會遇到相同考驗，市況暢旺時想追高，跌市時又想清倉，若每次都隨心情改變部署，原來的配置便失去意義。定期檢視投資組合，必要時調整資產比例，並不保證獲利，卻讓決定有依據，而不是被新聞標題牽著走。加薪之後，與其立即換車換電話，不如先提高儲蓄額，讓生活改善和未來保障一起增加。

書本不會替我們儲到第一筆錢，更不會阻止我們衝動消費。它提供的，是一套可以反覆使用的思考方法。懂得在長期目標和眼前享受之間作取捨，才發現當年學的東西，用處不在試卷，而在每天怎樣花錢。