AI正由回答問題，走向代人操作電腦。

我們要學會的不只是下指令，更是判斷何時放手、何時接手。

一、你交出去的是工作，還是電腦鎖匙？

我曾經讓AI協助維修電腦系統，卻有一次差點讓它披露自己的API key。這類密鑰是使用服務的憑證，不是可以隨便分享的普通文字。那次經歷提醒我：一個懂得幫忙排解問題的助手，不代表在處理每項資料時，都有我期望的分寸。

當AI只負責回答問題，我們至少還有一道天然關卡：答案要由自己看過，再決定是否採用。但當它可以直接操作電腦，讀取檔案、修改內容，甚至代為傳送資料，判斷便不應只留到最後。等事情做完才檢查，有些動作可能已經無法收回。

這也是蘋果最新動向值得留意之處。TechCrunch於11月19日引述彭博報道，蘋果一則招聘廣告描述了能操作電腦的AI代理，工作涵蓋瀏覽網站、跨應用程式操作、執行指令，以及編寫和修正程式。不過，這仍是招聘資料透露的研發方向，並非已推出的產品。

真正值得討論的，不是下一代Mac會多一個甚麼按鈕，而是我們與電腦的關係，會否由「我逐步操作」，變成「我授權它完成」。同樣一句「幫我處理」，背後交出去的權力，可以相差很遠。

二、懂得放手，不等於甚麼都不用管

不妨把AI當成一位新加入的助手。你會請它整理文件，卻不會因為它做得快，就順便讓它自行決定哪些合約可以刪除、哪些客戶可以收到內部資料。授權本來就應該跟任務走，而不是跟信心走。

譬如要整理一批報價單，可以先讓AI讀取指定資料夾，列出分類建議；涉及改名或搬動檔案，再按需要開放。至於永久刪除、付款、對外發送等動作，便值得設立確認點。這不是要求每一下點擊都問准，而是把不可輕易逆轉的決定留在人手上。

蘋果今年10月已在開發者公告提醒，Full Disk Access這類廣泛權限可能令檔案、電郵、訊息及瀏覽紀錄暴露，並表示將加入要求用戶明確操作的額外控制。這不能直接當成未來代理產品的設計說明，卻點出了一個現實：能力愈大，授權便愈需要具體。

我們學習使用AI，也不應只練習如何把指令寫得更長。更重要的是說清楚目標、可用資料、不可觸碰的範圍，以及哪些情況必須停下來。好的管理不是時刻盯著助手，而是讓它知道何時可以自行處理，何時需要找你。

另外，「它說完成」與「事情完成」也要分開。整理好的文件能否打開？電郵是否寄給正確的人？維修後原本的功能有沒有恢復？我們不必看懂它每一道指令，但應事先定義看得懂的驗收結果。這樣的信任才有依據，而不是單憑一句流暢的回報。

三、當AI替你揀App，誰在替你作主？

今天我們要完成工作，往往先想起某個軟件：寫文件開一個，做簡報開另一個，再把內容搬到電郵。假如將來只需交代「替我準備會議資料」，代理便自行選擇工具、處理檔案和安排步驟，用戶未必還會逐一比較每個App。

這不代表應用程式會消失，而是它們被選中的方式可能改變。過去軟件公司努力讓人記住品牌，將來也可能需要讓代理知道：自己能做甚麼、收費多少、可否可靠地完成指定工作。介面仍然重要，但未必再是每項任務的第一站。

方便之餘，也多了一個值得問的問題：它為甚麼替我選這個服務？是最適合我的檔案格式、最便宜，還是剛好最容易連接？若不同平台各有合作夥伴，代理的選擇會否受商業安排影響？這些是需要留意的可能性，不是對蘋果未公布產品的定論。

用戶不需要研究每個技術細節，卻可以要求重要選擇有解釋、有替代方案。當我們把操作交出去，不應連比較和拒絕的能力也一併交出去。真正好的助手，應該讓人更容易作決定，而不是讓決定悄悄消失。

對香港中小企而言，這也提醒我們重新看待數碼服務。客人將來可能不是親自翻閱每一頁介紹，而是請代理按預算和條件找方案。清楚交代服務內容、限制及價格，讓資料容易核實，可能比把網站做得花巧更有價值。這是值得準備的方向，卻不是現在就要放棄網站或現有客戶渠道。

四、少按幾次滑鼠，多做幾個判斷

我對這個方向仍然樂觀。很多人並非沒有想法，只是被軟件操作、格式轉換和重複步驟拖住。如果AI能跨越這些障礙，不熟悉程式或複雜介面的人，也可能更容易把想法化成成果。

但角色轉變不等於責任消失。以前我們證明能力，可能靠熟練地完成一連串操作；以後更重要的，是能否定義好問題、辨認錯誤，並判斷成果是否真正符合需要。懂得覆核，不是凡事重做一次，而是找出最值得檢查的關鍵。

企業培訓同樣可以由「教人按哪個鍵」，進一步走向「教人如何委派」。先用範圍清晰、容易驗證的工作累積經驗，再按實際結果擴大授權；不要因為AI做對一份簡報，就假設它也懂得處理客戶私隱。便利與自主不是二選一，合理的界線反而讓我們更放心地使用新能力。

未來最理想的電腦，未必是要我們學會更多操作，而是讓我們少花力氣應付工具，把時間留給人與事情本身。當我們終於不用親手完成每一步，是否也準備好，把心力放在真正值得自己決定的事情上？

Leonard Lam

香港AI培訓學院

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