在回顧1997年亞洲那場「遙遠的金融風暴」時，日本的狀況，以及其對中英經貿及金融合作的影響，值得特別一書。





上文提到，當時一位新成立的香港特區官員，在訪問倫敦時被英國記者追問日本狀況，雙方鬧僵，這位官員就是曾陰權。當天，特區駐倫敦辦事處為曾的到訪舉行記者招待會。我提前到場，和一些英國財金記者，包括《金融時報》的亞洲版編輯蒙塔里奧交流了片刻。





我感覺到，蒙塔里奧等人更為關心日本的狀況，而不是中國和剛剛回歸的香港。果然，當曾陰權在記者會上表示，香港的金融波動最遲在聖誕節左右恢復穩定時，蒙塔里奧打斷他，質問道：「日本作為亞洲最重要的經濟引擎，目前仍不見起色，你憑甚麼認為香港能在年底前脫險？」





他們雙方唇槍舌劍了一陣，最後曾陰權黑面說：「我談的是香港，你不要扯到日本去！」蒙塔里奧露出一副含蓄的笑容，我懂他的意思--連日本都落得這步田地，你香港現在都回歸中國了，還能好得到哪裏？

亞洲金融風暴結束後，中國總理朱鎔基率領龐大代表團訪問了英國，期間與鐵娘子私人會晤（筆者攝）



金融城被日本嚇壞



確實，日本金融界在1997亞洲風暴中的表現，把倫敦金融城嚇壞了。從1990年代初，其實就不時傳出日本大牌機構造假帳的內幕，例如伊藤萬商社和住友銀行的融資醜聞、二信組不良債權事件等，大藏省官員牽扯其中，導致了自民黨宮澤和春山內閣的相繼倒台。





儘管如此，當時的英國媒體仍視之為零星事件，直至亞洲金融風暴爆發，才驚覺日本金融界的龐大體量是空中樓閣，普遍存在違法亂紀的黑幕。從1997年7月起，日本老牌公司山一證劵破產、長期信用銀行收歸國有，又揭開了日本金融界更多亂象。





長銀收歸國有，開啟了自民黨管治的新道路，就是用納稅人的資金，來拯救「大得不能倒」的財閥。為了拯救大型金融機構，日本政府當時注入了至少11萬億日圓。這舉資金及相關舉債的負擔，全部由納稅人負責。這套國民為財閥埋單的套路，最後由安倍晉三發揚光大，冠以「安倍經濟學」，日本現任首相高市早苗也是其信徒。





就此而言，「安倍經濟學」其實是一個政治問題，因為它本質上是決定了誰得到，誰失去。而被判定為財閥埋單的日本公眾，卻用經濟方式報復了自民黨 -- 公眾長期陷入消費低迷，最終宣告了「安倍經濟學」的破產，日本回歸加息路徑，這是後話。



亞洲人永不會如西方人般守規矩



回到當時，亞洲金融風暴，尤其是日本「嚴謹」及「工匠」形象的破產，甚至在英國輿論中掀起了一股「文化原罪論」，認為在金融操作領域，亞洲人永遠不會像西方人般「守規矩」。





日本和韓國捲入金融風暴，導致對英國的投資大幅萎縮，令剛剛入主唐寧街的新工黨政府坐立不安。新首相貝理雅及財相白高敦在競選時承諾推動企業精神，提升英國在全球質易體系中的地位，結果他們一上台，卻迎來了一場空前的金融風暴。





唐寧街和金融城的決策層，顯然比英國報界更早意識到，亞洲出現了一個新的潛在合作對象，那就是剛剛收回了香港的中國。