近期深圳舉辦的亞太經合組織(APEC)會議取得極大成功，讓深圳成為全球焦點。香港作為鄰近城市，自然連帶得益，特首表示香港在這次會議取得五大得著，包括擴闊國際經貿網絡、加強區域合作、吸引外來投資、展現軟實力，以及鞏固國際大都會地位。深圳的成功，為大灣區帶來前所未有的動能，面對新局面，推動港深深度融合，必定是香港下一屆政府的首要工作，更是急須行動的戰略課題。

有人指出，深圳已經成為粵港澳大灣區的龍頭。深圳在科技創新與經濟增長上，的確成就矚目，讓部分人擔心香港的地位會被取代。然而，我們必須看清事實，香港的強勢是無可代替的。首先，香港是國家唯一實行普通法的地方，制度與國際接軌，為投資者提供極大信心；其次，香港是世界級的國際金融中心，資金自由進出，貨幣自由兌換；再者，香港在專業服務和生活環境上，依然保持高度國際化。深圳是科技與製造巨人，香港是超級聯繫人，兩者角色截然不同，無法互相取代。

因此，香港未來必須與深圳強強聯手，把各自的最強項貢獻給大灣區。北部都會區就是實現這願景的最佳引擎，但北都的全面建成需要很長時間，市民和商界都覺得實在等太耐了。面對激烈的國際競爭，我們現時急須行動，絕對不能乾等基建完全落成才開始做事。在北都完成之前，香港與深圳必須更好、更快地進行聯合，兩地現在就可以在政策互通和項目合作上先行先試。只要香港發揮金融優勢，深圳發揮創科強項，大灣區各城市亦貢獻所長，就能打造出一個的超強經濟體，有能力媲美世界上其他灣區。

香港與深圳必須加強交流與合作，把各自的最強項貢獻給大灣區。(Shutterstock)

儘管前景美好，我們必須坦誠面對各地融合不足這個老問題。大灣區內部存在三種法律體系、三種貨幣和三個獨立的關稅區，制度差異往往變成無形的壁壘。目前資金、人才和數據的流動，依然存在不少限制，例如香港的專業人士到內地執業須面對繁複審批，企業跨境轉移資金遇上外匯管制，數據跨境流動的安全標準亦尚未統一。這些不足之處，嚴重拖慢了強強聯手的步伐。

要改變這種融合不足的局面，下一屆政府必須展現更大的政治魄力，在體制上大膽創新。兩地應建立更高層次的協調機制，專門解決跨越邊界的行政障礙。我們可以設立更多特殊的合作區，實行更寬鬆的政策，讓資金和數據在閉環內自由流動。同時，內地應進一步擴大認可香港的專業資格，香港也應該簡化內地科技人才來港的簽證程序。只有拆除這些制度上的圍牆，大灣區才能真正融為一體。

除了經濟融合，民生層面的改變同樣重要。香港正面對人口老化及極高的生活成本，推動香港市民到大灣區內地城市退休，是一個具前瞻性的改變方法。內地居住環境寬敞、物價較低且醫療設施日益完善，政府應優化福利可攜性，例如擴大醫療券在內地三甲醫院的適用範圍，並資助香港機構在內地營運高質素的安老院舍。

同時，我們可利用大灣區的宜居環境，吸引早年移民海外的港人回流，據報近年確實愈來愈多移民回歸大灣區生活，未來或會成為新趨勢。這些早期移民可能覺得香港生活節奏太快，或生活成本太高，政府可推廣新生活模式，讓他們在內地灣區定居退休，並利用便捷交通，隨時回港探親或處理事務，與港保持密切聯繫。更重要的是，他們的子女亦可能跟從回流，可以在港工作或營商，為香港帶來新動力。