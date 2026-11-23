聖誕打卡熱點推介！中環巨型22米聖誕樹已經亮燈，已經吸引不少市民率先打卡，大家欣賞中環地標外牆的沉浸式光影表演及經典蒸汽火車裝置前拍照外，亦可於小木屋購買美食及禮物迎接佳節。另一方面，對岸的尖沙咀文化中心觀景台匯演好有氣氛，其中太空館化身巨型水晶球加上燈海效果，充滿夢幻及唯美，銅鑼灣全長40米的戶外精靈酒吧將12 月登場，大家不可錯過！

率先亮相的「香港冬日小鎮．中環」以「環球聖誕歷奇」為主題，橫跨皇后像廣場花園南北兩區。現場設有全新特色小木屋及節日市集，讓旅客選購聖誕禮品及美食。當中最矚目的焦點，是旅發局歷來最高、逾22米高的戶外聖誕樹，以及長達12米的經典蒸汽火車裝置，為冬日小鎮增添濃厚節日氣氛。

聖誕老人驚喜現身聖誕樹旁的聖誕郵局

皇后像廣場南廣場熱氣球火車站及 12 米經典蒸氣火車

入夜後，中環更會上演大型沉浸式光影表演。圍繞皇后像廣場花園的九幢地標建築，包括中國銀行大廈、滙豐總行大廈、終審法院大樓及香港文華東方酒店等，將聯手化身光影舞台。觀眾將跟隨蒸汽小火車穿梭八大奇幻國度，欣賞融合《Jingle Bells》、《Deck the Halls》及《White Christmas》等聖誕經典樂曲的多媒體演出。

這趟光影之旅共有八幕，以蒸汽小火車領航，伴隨《Jingle Bells》、《Deck the Halls》及《White Christmas》等八首節慶樂章，帶觀眾一口氣穿梭八大冬日國度。

巨型聖誕樹及小鎮內的冬日節慶裝飾更會隨光影與音樂節奏變換色彩

市民可於特色小木屋選購節日禮品與美食

香港冬日小鎮‧中環

開放日期︰2026年11月18日至2027年1月5日

開放時間︰2026年11 月 18日晚上8時至晚上11時30分

常規開放時間：2026年11月19日至12月22日；2026年12月27日至30日；2027年1月3日至 2027年1月5日

星期一至五：下午4時至晚上11時30分

星期六及星期日：上午11時至晚上11時30分

節慶延長時段︰2026年12月23日上午11時至晚上11時30分

2026年12月24日至26日；2026年12月31日至2027年1月2日上午11時至翌日凌晨1時30分

尖沙咀太空館變水晶球

濃厚節日氣氛亦由港島延伸至尖沙咀。「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」以雙重光影體驗迎接訪客，範圍由香港文化中心、鐘樓延伸至香港藝術館及香港太空館。其中，「冬日星光音樂會」將舞曲、爵士及搖滾元素融入聖誕樂章，由一群動物角色化身樂隊及歌手，在維港海旁展開音樂盛會。另一方面，「極光幻境」則將香港藝術館化身為巨型冰塊，配合激光效果呈現北極光景象。

「冬日星光音樂會」中一眾動物朋友啟動了神奇點唱機，化身藝術家以舞曲、爵士及搖滾等多元曲風重塑聖誕名曲。

香港太空館則化身巨型水晶球，透現多個冬日主題場景

香港藝術館化身晶瑩的大型冰塊，隨著冰層漸漸融化，隨即綻放夢幻絢麗的極光

最受矚目的莫過於香港太空館變身成巨型水晶球，展現小企鵝、雪地小鹿、北極熊及精靈準備聖誕的動畫故事。最終更會出現「擁抱至愛」字句及心形花環小熊畫面，成為情侶及家庭拍照留念的熱門地點。

保誠保險香港冬日小鎮·尖沙咀

日期︰2026年11月18日至2027年1月5日

時間︰2026年11 月 18日晚上8時45分至晚上11時

常規時間：2026年11月19日至2027年1月5日晚上7時至晚上11時

特別日子安排：2026年12月24日至27日；2027年1月1日及2日延長開放時間至凌晨1時

2026年12月28日至30日暫停部分演出

2026年12月31日因應香港跨年倒數活動，暫停演出

地點︰尖沙咀香港文化中心建築群（香港文化中心、鐘樓、香港藝術館及香港太空館）

銅鑼灣40米戶外酒吧

「香港冬日小鎮．銅鑼灣」將於11月25日正式開放，以聖誕老人與六隻精靈的魔法故事為主題，把銅鑼灣打造成充滿節慶氣息的精靈村莊。訪客可漫步於恩平道及希慎道的燈海之中，欣賞光雕投影與節日裝置。

活動一大亮點是全長40米的戶外酒吧「Elves’ Night Out」，酒吧將推出以本地茶香、果香及傳統香料調製的主題雞尾酒。此外，12月中起亦會舉行聖誕市集及工作坊，進一步提升節日氣氛。

香港冬日小鎮·銅鑼灣

日期︰2026年11月25日至2027年1月3日

光影表演

日期及時間︰ 2026年11月25日至2027年1月3日晚上7時至10時

戶外精靈酒吧

日期及時間︰ 2026年11月25日晚上8時至晚上10時

日期及時間︰ 2026年11月26日至2027年1月3日下午5時半至晚上10時

聖誕市集

日期︰ 2026年12月中

地點︰銅鑼灣利園區（軒尼詩道至禮頓道）

除節目外，旅發局由即日起至2027年1月5日聯同AlipayHK、支付寶及Alipay+推出「繽紛冬日賞」。市民及旅客只需在全港超過6,000間參與商戶掃描指定二維碼，即可享用近350項餐飲及零售優惠，包括酒店自助餐、特色餐廳、咖啡店及零售品牌折扣。

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旅發局同時精選超過50款「只在香港」的特色美食及地道手信，包括港式創意菜式、本地品牌產品及特色禮盒，希望讓旅客在參與節慶活動之餘，進一步體驗香港獨有文化魅力。 旅發局表示，今年冬日巡禮將一直舉行至2027年1月5日，而跨年倒數煙花匯演亦將以香港特區成立30周年為主題壓軸登場，相關詳情將稍後公布。