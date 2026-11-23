港府搞了個夜繽紛，但今時的政經界就是亂繽紛，怎亂法？

1. APEC無成？

APEC剛開完會，之後應有不少消息出來，但中美俄三國之首會後無聯合聲明（編按：會後文件稱為《和平宣言》），不少人認為是APEC有會而無成，但我不作此想，有成無成，不必告與大家知，另方面閉門會議，談了甚麼？只有他們3個知。APEC中文是亞太經合組織，是講錢，中美俄三國元首又講乜，是講政，有謂三巨頭的閉門會議是講伊朗、講烏克蘭、講限核，這些議題跟做生意有關？

今次APEC，不要只看那個不「經」業，只務「政」業的三巨頭會議，重點應拉回到那300多場，各國/地區政府間的經務洽談。香港逾8成對外經濟是跟APEC成員往來的，看之後港府公布有那些新合作，才是港人應關心之道。

正經才是路！

2. AI拋售潮蔓延全球

《智通財經》報道，近幾日，全球股市承壓，緣於市場對AI交易可持續性的擔憂與日俱增、黃仁勳從英偉達(US.NVDA)戲劇性離任，以及對美聯儲進一步加息的恐慌。

在Anthropic(US.ANT)備受期待的華爾街首秀之後，以科技股為主的納斯達克綜合指數隔夜下跌超過2%。拋售潮蔓延至日本與韓國，日韓股指雙雙重挫5%，AI與半導體股遭集中拋售。日經225指數盤中重挫5%或3000點，跌破57000點關口，刷新兩周低點，而韓國KOSPI指數盤初已跌超4%。

軟銀集團股價上周五（20日）一度暴跌16.2%，領跌亞洲科技股--此前備受期待的AI初創公司Anthropic完成市場首秀。日本半導體股也大幅下挫：東京電子跌7.1%，Lasertec跌9.2%，瑞薩電子跌7%。此前一夜，「AI寵兒」英偉達已下跌逾3%。軟銀是OpenAI（Anthropic的競爭對手）最大的支持者之一，已累計向這家ChatGPT開發商投資646億美元。

而在韓國，英偉達供應商SK海力士與三星電子分別下跌6%和4.7%；韓國基準股指KOSPI也下跌3.7%。

未來資產證券分析師Seo Sang-young表示：「美國芯片股的下跌，主要是由於資金流向Anthropic所致，而非AI實際需求出現下滑。因此，這種跌勢不太可能演變為持續的趨勢。」

此外，MSCI跟蹤發展中經濟體股票的指數上周五下跌1.8%，報1439點，自6月高點以來的跌幅擴大至逾20%。該指數已連續7個交易日下跌，正式進入熊市（圖一）。過去一個月，新興市場股市全面下跌，中國台灣、巴西和韓國的主要指標同期跌幅均超過10%。

這一急劇跌勢突顯出，隨著市場質疑AI基礎設施的巨額投入能否產生足夠回報，投資者對軟銀激進的AI押注--尤其是其對OpenAI的敞口--的擔憂與日俱增。軟銀對OpenAI的高度敞口，使其股價對AI板塊情緒的轉變格外敏感。

大亂了，是熊市？

3. 金．跌鑊甘

《金融界》報道，上周五，金價連續第5天下跌，即將創下3月份以來的最大單周跌幅，原因是鷹派的美聯儲局官員暗示將進一步加息、甚至大幅度加息，而人工智能股票的暴跌促使投資者拋售黃金以籌集現金。

上周五盤中，現貨黃金一度暴跌超2.8%，逼近每盎斯3520美元，周線下跌超9%，創下2025年9月以來的最低水平（圖二）。本周現貨白銀下跌約15%。紐約期銀跌幅在上周五亞盤擴大至7%（圖三）。

芝加哥聯儲局主席古爾斯比周四與多位央行官員一起暗示加息，稱他將考慮所有選項來應對美國頑固的通脹。

貨幣政策收緊的前景使美國國債收益率持續走高，在全球範圍內，投資者押注美聯儲局、歐洲央行和英國央行等主要央行在2027年底完成加息後，將在數年內維持利率基本不變。

根據利率期貨，預計這3大央行都將在未來12個月內進一步加息，然後至少在2031年之前大多保持利率不變。

息貴金賤，息會貴至2031年？金也會衰至2031年？未必。以後談。

4. 美銀行股拉警報

《智通財經》報道，在經歷了自2025年4月以來表現最差的連續4個交易日後，美國大型銀行股已跌入「死亡交叉」(Death Cross)技術形態，釋放出看跌動能訊號（圖四）。

美銀行股「死亡交叉」

KBW銀行指數上周四（19日）下跌1.9%，使其本周迄今累計跌幅擴大至6.6%，創下自去年4月以來連續4個交易日最大跌幅。此次下跌導致該指數的50日移動平均線跌破200日移動平均線。華爾街的圖表分析人士密切關注這一下行趨勢形態，因為它可能預示著市場至少在短期內將進一步走弱。

事實上，甚至在上個月喜憂參半的季度財報公布之前，銀行業就已受到市場衝擊，原因是投資者擔憂AI技術將如何顛覆金融服務領域。此外，市場還擔心美聯儲局在遏制持續性通脹方面將採取多麼激進的行動。

銀行非萬能，只是盆好看的盆栽，泥少枝葉茂（本金少，貸出多）能過幾度秋，美國銀行會否爆煲，要留意啦！

5. 大佬都話難玩

德魯肯米勒將股票多頭倉位幾乎悉數出清，這在他半個世紀的宏觀交易生涯中極為罕見。

作為華爾街最負盛名的全球宏觀對沖基金傳奇，他早年曾擔任索羅斯量子基金首席策略師，因聯手狙擊英鎊一戰成名。

在親自執掌杜肯資本的30年間，他更是創下了年均回報率約30%，且無一年度虧損的驚人紀錄。在機構投資者眼中，這位歷經無數周期的老將，向來是市場流動性與宏觀拐點最敏銳的嗅覺風向標。

兩天前在奧斯汀的對談中，這位宏觀老將坦言對未來12個月的走向「從未如此缺乏把握」，手機和Zoom的自動回覆也只剩一句話：「別找我，我不玩了。」

隨之切換的還有交易目標--從追求收益轉向本金保全，這種風控範式的轉向，比單純減倉更具訊號意義。

眼下他的倉位呈現典型防禦姿態：股票好淡倉基本軋平，留存部分美元，外加銅的沽盤。他將這段狀態叫作「出局期」，可能短至兩天，也可能長達6個月。

耐人尋味的是，清倉之外他卻拒絕做空。他直言絕不敢做空正在發生的AI創新，況且相關標的已經超跌、倉位出清，戰術上隨時可能反彈。

被問及最值得認真對待的AI看空理由時，他沒有繞彎子，只給了兩個詞：政治與融資。

大佬都鞠身退出，不敢做多也不敢做空，只想保本，你仲要日日想撈底？

德魯肯米勒是否自此金盆洗手？一定不，因為跌後總有回升日，何時才可再出「缸」湖？後續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）