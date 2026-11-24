台灣九合一地方選舉即將投票，最後關鍵廝殺進入白熱化階段。政治人物追求勝選的荒腔走板舉動不斷刷新三觀，簡直比無綫台慶劇的劇情更誇張。賴清德甚至趁機將民進黨自誇多年的台式民主，徹底變成「日本式僕役民主」。

個人多年來最無法理解的一件事，就是綠營媚日舔日的無恥程度。

民進黨台北市長候選人沈伯洋，在士林北投綠營大票倉舉辦台北大洋流車隊掃街壓軸場，台灣領導人賴清德的撒手鐧，竟是換了一個日本風味濃厚的髮型，和沈伯洋一起穿著日本服裝拉票。不少網友質疑，台北市長選舉甚麼時候變成「台北都知事」選舉？

賴清德、沈伯洋穿日本僕役服裝拉票，被轟媚日舔日無下限。（賴清德fb圖片）

更有熟悉日本文化的網友點出，他們的層級甚至根本談不上「都知事」，而是更低下階層的僕役。網友指出，兩人身上全程穿著的戰袍，名稱叫做「法被」(Happi)（又作法披、法袢，日語寫作「はっぴ」）。

在歷史的源頭上，江戶時代武士家中的僕役，會穿著印有主家「家紋」的外衣，用來在外出時識別所屬家族與地位。換句話說，這本質上是用來彰顯主從關係、標示身份的服裝。半短的袖子，是方便僕役做事情，武士、貴族是不會這樣穿的。祭典當中，穿著法被的，通常也是扛轎的、出勞力的。

在日本階級森嚴的時代，不要說城主（對比市長）不會這樣穿，城主周邊的武士與官員也不會穿這樣的衣服。

一個島內的領導人、一個參選首都市長的候選人，竟然從頭到尾穿著傳統日本的僕役服裝拉票，更口口聲聲說愛台灣，真的是天大的笑話，但很抱歉我個人實在笑不出來。Threads上的揶揄更省字，有人看完直說活像百貨公司的日本物產展，還有人把兩人的不倫不類造型搬進AI生成的北海道海產攤，真的是完全貼切場景，毫無違和感。

網友認為，將身穿日本僕役服裝的賴清德和沈伯洋搬到百貨公司日本海產檔更適合。（Threads帳戶ian88717以AI合成圖片）

翻開各縣市的選舉公報，部分候選人的政見搞笑程度，絕不輸賴清德的日本僕役服裝。

台北市長一號候選人郭璽，推薦政黨是「台灣麻將最大黨」（麻將即香港的打麻雀）。新北市長候選人蘇輝湟勁爆主張，未婚者「一夫二妻」或「一妻二夫」合法化，還提議新北市轄內警局向市民提供免費飲食、洗澡、住宿和喪葬。台南市長候選人蕭燐洪更乾脆，他在公報上寫「只求正寢，沒有政見」，再請關心英文教育的人去看兒子蕭文乾的台北市長選舉公報；蕭燐洪還畫了一隻狗，把兒子多年苦口婆心的倡議比作「吠火車的汪汪聲」。

台北市長候選人林志成則把萬華區的「站壁」合法化寫進政見。「站壁」就是在街上招攬性交易，香港讀者可理解為「企街」。他主張由市府納管，在政見會上補充由衛生局統籌、每周健檢一次減少性病傳染。但林志成沒交待在哪裏營業、如何發執照，以及怎麼處理街頭招攬仍可受罰的問題。

如果說台北舞台像動漫，桃園市的選舉公報就真的寫成了穿越小說。桃園市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」穿古裝登上公報，政見分成八章，第一章自稱是堯帝後代，再從祖宗一路談到育兒津貼。嘉義市長候選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」則在經歷欄寫上「瑜伽神王者」，要把嘉義變成行人天堂，還沒當選，公報已經寫道「一定天堂，已經天堂」。為了選舉聳動，不惜改名，令人傻眼。

選舉有笑料，選民也樂得看熱鬧。真正麻煩的是，寶劍出了鞘，公報出了圈，可是一問誰有權做、要花多少錢、出了問題誰負責，最有戲的候選人也可能突然沒了台詞。

11月28日投完票，選民記得把公報留著。4年後若有人回來拜票，就翻到他當年那一頁，請他續講。只有蕭燐洪可以當場過關，他答應沒有政見，白紙黑字，說到做到。

熱鬧搞笑、各出奇招是台式民主的風格。目前民調已經封關，而之前各方民調各有勢力介入，局面混亂，只能靜待結果出爐，看看選民的智慧和判斷力究竟有多高。