AI產業IPO王者的上市鐘聲，竟成為AI股長牛市的喪鐘。AI大模型公司Anthropic(US.ANT)成功上市，觸發了美股恐慌性拋售，納斯達克100指數單日暴跌5.6%，一周下跌10.4%，創新冠疫情以來最差表現，較10月高點回落20%，進入技術性熊市；英偉達(US.NVDA)單日重挫14%，費城半導體指數暴跌10.7%，恐慌指數VIX衝上40。

儘管市場擔心FOMC在12月會議上不僅加息，更暗示持續加息，即所謂鷹派加息，但資金湧向零風險資產，美債全線大漲。相較之下，黃金白銀卻未見其避險功能，價格下挫。國際原油價格亦無視特朗普的戰爭威脅，持續下探。股災源自美國，但美元匯率因其避險性而上揚，新興市場貨幣集體貶值。日本CPI創年內新高，日本央行加息壓力大。美國聯儲局會議紀錄顯示，決策者在集體轉鷹。

筆者認為，Anthropic上市並非股災的根本原因，但它將過去數月市場積累的擔憂串連到一起，成為情緒崩潰的催化劑。Hyperscalers的過度投資、NeoCloud的信用危機、數據中心建設大面積放緩、英偉達AI生態融資平台被叫停、美國政府對AI硬件的出口管制、聯儲局可能推進鷹派加息、黃仁勳事件餘波，諸多因素製造出罕見的共振。從對沖基金到保險基金，再到零售投資者，一齊去風險。

自從2022年OpenAI推出ChatGPT，AI牛市延綿4年，科技股一路飆升，投資者心照不宣地盤算著調整的時機。當幾樣擔心同時出現時，去槓桿的力量巨大，風險又通過期權及其他衍生產品被進一步放大。Anthropic上市吸引了部分資金，但真正引發踩踏的是投資者突然集體對整個AI投資模式失去信心。

這輪調整的前方是萬丈深淵，還是新機會的開始？筆者不作時機判斷，也不給投資建議，但談幾點個人看法。AI革命的前景依然輝煌，不過AI行業需要重新洗牌。經歷這次震盪後，模型參數、算力規模、資本開支承諾和未來故事讓位給盈利、現金流和確實訂單。流動性短缺對Hyperscalers和NeoCloud的衝擊截然不同，對於前者，只不過需要放慢燒錢步伐；對於後者，卻可能是生死存亡的問題，但是她們隨時可能被巨企收購，這是筆者判斷「不至火燒連營」的基座。

投資者突然集體對整個AI投資模式失去信心，造成AI股暴瀉。(Shutterstock)

美國數據中心建設勢必放緩，在後文會討論對美國經濟的影響。對於燒錢的科技巨頭而言，放慢建設未嘗不是好事；對於靠銷售晶片、網路設備而賺錢的企業，卻意味著訂單減少甚至取消。許多數據中心依靠未來收入支撐今天的融資，項目一旦延期，債務成本繼續累積，現金流卻跟不上，信用風險又反噬下一輪投資。黃仁勳打造的AI生態融資平台，已經被新管理層大幅壓縮，對依賴循環融資的AI新秀衝擊巨大。這些有多少已經反映在股價調整之中？

上周推出的AI硬體出口限制，是對特朗普重商主義出口政策的一次清算，反映出中期選舉後政治勢力的此消彼長。民主黨控制新一屆國會，特朗普政府過去對科技巨頭的呵護受到制約，甚至總統本人也無法完全掌握局勢。最終出口限制如何呈現？新一屆國會如何加碼？其他國家與晶片廠家如何應對？這些都是未知數，但可以肯定中美AI發展的路徑差異愈來愈大，全球AI供應鏈亦面臨調整。

筆者看來，AI革命不會因為這次股災而終結，但是AI投資的遊戲規則可能從此改變。過去4年，市場習慣了不斷上漲的估值、源源不絕的融資，以及只問投資規模、不問投資回報的邏輯，如今資金開始重新計算風險，業內分化勢必加劇。基本面扎實、現金流充裕、訂單可靠的企業，與依靠資本市場續命的企業，命運可能截然不同。現在要判斷的不是AI前景，而是市場已經消化了多少利空消息，尚有多少風險未浮出水面。筆者認為AI長牛市未結束，但AI行業無差別狂歡恐難再續。

接下來談數據中心。民主黨主導的新國會，預計明年會加強對科技巨頭的調查和監管，令向來對矽谷友好的特朗普政府受到諸多掣肘。其實，地方政府及社區對數據中心的反對聲早已此起彼伏。數據中心的永久職位有限，居民卻必須承擔更高的電費、水費成本，納稅人的錢更為部分電網擴建埋單。房價上漲看似增加居民財富，但對於不準備賣房的家庭，房產稅上漲卻成為實在的負擔。

得克薩斯州是這場爭議的焦點。新當選州長伊諾霍薩稱，有必要在重新審視數據中心審批規則之前，暫停批准新項目。得州佔美國數據中心規劃中四成，如果審批長期停頓，對全美AI建設周期的衝擊頗大。而且反對數據中心已經不僅是民主黨的政治主張，共和黨叛將和社區居民也加入了抗議行列。數據中心正從地方政府爭相吸引投資的搶手貨，變成地方政治的燙手山芋。

資金流動性是數據中心建設放緩的第二個原因。NeoCloud的債券融資成本迅速攀升，股價大跌，籌集新資金愈來愈困難。即使資金雄厚的Hyperscalers，也因為資本開支過於龐大，股價遭到懲罰。筆者相信，已獲批並進入施工階段的數據中心，大部分仍會繼續建設，但是尚處於規劃階段、需要新融資和新電網接入的專案，勢必出現大面積延誤。數據中心建設放緩對實體經濟的衝擊，可能主要體現在2028年及以後，但金融市場已開始提前反應。

在過去4個季度，美國AI相關設備投資實際增長為28%，其他非AI設備投資反而下降了1%；數據中心建築投資增長61%，整體非住宅建築投資卻下降了4%，美國投資的繁榮高度集中在AI領域。摩根士丹利一份報告估計，2027年AI相關投資扣除進口後的GDP增長貢獻約為0.6個百分點，相當於其2.5%經濟增長預測的四分之一。

如果數據中心建設大規模延遲，並通過資產價格和消費產生連鎖反應，美國2027年實際GDP增長可能由基準情景的2.5%降至1.2%，2028年由2.6%降至0.8%，失業率則升至5%以上。對於一個原本預計增長2.5%左右的經濟體，經濟增速突然下降到1%左右，已經足以改變企業招聘、居民消費和聯儲局的利率政策。

實際風險甚至可能比上述壓力情景更大，尤其如果股市出現更深的調整，或者金融市場流動性進一步惡化。美國已經進入了「股市資本主義」時代：消費靠股市，投資靠股市，科技創新也靠股市。股價上漲，增加家庭財富，支持消費；企業估值上升，降低融資成本，支持資本開支；風險資本依靠不斷上升的估值和退出機制，支持科技創新。這幾條鏈條，與AI繁榮是一榮俱榮、一損俱損。

當然，數據中心建設延緩不代表AI革命終結。AI應用仍在擴張，已有算力仍然可以創造收入，削減低回報專案甚至可能改善企業現金流。真正危險的，是已經投入巨資的專案無法按期投產，新的融資管道收縮，資產價格又同時大幅下跌。這三種情況一旦形成共振，對美國經濟的衝擊可能遠遠超出數據中心建設本身。

AI投資正在從美國經濟增長的發動機，逐漸變成潛在的風險集中點。2027年可能是資本市場重新定價的一年，2028年則可能是實體經濟真正感受到投資減速的一年。如果屆時AI應用創造的收入和生產率提升，尚不足以接替基礎設施投資，明年下半年開始，美國經濟增長便可能出現明顯空檔。關注未來數據中心審批、實際開工、企業自由現金流、信用利差，以及消費和就業的變化。

本周焦點是，美股、美股、美股，且看程式交易和強行平倉還有多少餘威。數據上，關注美國10月PCE，預計實際個人消費持平，而個人消費通脹及核心通脹均按月升0.3%。除此之外，適當留意歐元區PMI和德國IFO信心指數。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘

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