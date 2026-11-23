MIRROR成員AK江熚生憑《我們不是什麼》奪得第63屆金馬獎「最佳男配角」，從頒獎嘉賓林嘉欣手上接過獎座後，AK除了多謝經理人、電影團隊、導演邱禮濤及粉絲外，更罕有地多謝自己：「最後要謝謝我自己，12年前我去了韓國當訓練生，雖然最後沒有出道，離夢想只有一步之遙，然後回香港當演唱會的dancer，我從舞台最後方，一步一步走到上來了。」

《我們不是什麼》年初在香港上映，導演及編劇邱禮濤表示劇本還未寫好的時候，已經找了AK當戲中暉仔的角色，但因為題材比較敏感，公司最初拒絕讓他接這部電影，邱導曾擔心電影不能開拍！AK在訪問中提過，因為他很喜歡這個劇本，請經理人無論如何都要說服到公司讓他拍，所以在台上AK有特別開名多謝經理人Letitia，亦多謝邱導演看上他，以及所有給他機會的監製、導演及老闆們。

AK江熚生首次入圍金馬獎，並憑《我們不是什麼》奪得「最佳男配角」。

AK與《我們不是什麼》導演邱禮濤及彭秀慧。

因為今屆金馬獎有多部香港電影、多位演員及幕後團隊入圍，加上柯煒林（Will）當主持，所以吸引不少香港人於網上睇直播。

AK參加《造星》時曾經講過一直都很想當歌手，父母都很支持他追夢，但因為一直沒有拿到任何獎項，所以感覺很對不起父母。這次不但入圍金馬獎，最後更獲獎，AK在台上興奮地對台下的江爸江媽大喊：「爸媽，我拿獎了！」

AK與另一「最佳男配角」入圍演員田啟文。

AK與「最佳女主角」入圍演員余香凝。

AK與「最佳女配角」翁倩玉。

不少生粉（AK的fans）都飛到台灣支持AK，有些更於頒獎禮前一晚開始在場地通宵「霸靚位」，為了爭取有利位置去看他走紅地毯。AK在台上亦有感激生粉：「謝謝所有過來支持我的粉絲，謝謝你們從我什麼都不是的時候，就已經喜歡我，看上我，你們現在可以很驕傲對其他人說，是你們先看到我的！」

AK感激生粉來台灣支持他。

除了江爸江媽，AK當訓練生時認識的好兄弟——台灣演員蕭子墨，亦有入場支持他，直播時更看見子墨因AK獲獎而感動到喊！得獎後，AK接受訪問時表示，如果有機會在台灣拍電影，「很希望可以跟我的兄弟蕭子墨一起拍一次。」生粉們可以期待一下吧！

AK與好兄弟蕭子墨。