麥當勞親子會一向著數多多！麥當勞親子會會員招募將於11月24日起開始，麥當勞App會員可以$48會費，或1,600分免費換領基本會籍，$0免費入會賺盡迎新餐及免費美食優惠券，以及全年無限次歎脆薯餅、細薯條、中汽水或淳茶舍® 茉莉綠茶（無糖）乙杯免費福利。或者，成為$68尊尚會籍的會員，可額外盡享超過$680豐富禮遇，還有限量Frozen陶瓷餐具三件套裝帶回家。

11月24日上午11時起可經麥當勞App、或親臨全線麥當勞餐廳的櫃檯或自助點餐機掃瞄App內指定入會優惠券，即可登記成為麥當勞親子會會員。麥當勞親子會共有兩種會籍，分別是「尊尚會籍」及「基本會籍」。

「尊尚會籍」會員只需$68入會費，一入會即賺總值超過$680的迎新禮品包，包括多款隨機送出的合作夥伴禮品及優惠券，以及限量Frozen陶瓷餐具三件套裝乙份，讓人氣角色陪伴大家享受不同美食！「尊尚會籍」會員除了可享以上兩款禮遇，亦可享迎新及節日禮遇，包括5款免費美食優惠券，以及全年無限次歎免費美食專屬福利 ，麥麥歎盡精彩優惠！

「尊尚會籍」會員（電子 / 實體咭）

入會費︰$68

入會優惠︰

• 迎新禮品包︰多款隨機送出的合作夥伴禮品及優惠券

• 限量Frozen陶瓷餐具三件套裝乙份

• 迎新及節日禮遇︰5款免費美食優惠券

• 全年無限次歎免費美食專屬福利

「基本會籍」入會費只需$48，或麥當勞App會員可專享會員積分優惠：以1,600分免費換領「基本會籍」，毋須額外付款即可成為麥當勞親子會會員，並同樣享有迎新及節日禮遇，以及全年無限次歎免費美食專屬福利，獎賞總值超過$161！

基本會籍（電子）

入會費︰$48 或以1,600麥當勞App積分換領

入會優惠︰

• 迎新及節日禮遇：免費美食優惠券

• 全年無限次歎免費美食專屬福利

兩款會籍均可享有的5款免費美食優惠券會於指定時間經麥當勞App派發，包括

• 迎新禮遇：脆辣雞腿飽配中汽水乙份

• 生日禮遇：原味或蜜糖BBQ麥炸雞(1件)配中汽水乙份

• 兒童節禮遇：新地乙杯

• 母親節禮遇：麥芝蛋飽配中汽水乙份

• 父親節禮遇：McCafé凍即磨黑咖啡乙杯

會員更可享全年無限次歎免費美食專屬福利，由入會日起，凡惠顧滿$35元或以上任何消費，於上午11時前可獲贈脆薯餅(1塊)或於上午11時後可獲贈細薯條(1份)、或於上午4時至晚上11時59分獲贈中汽水乙杯或淳茶舍® 茉莉綠茶（無糖）乙杯(凍或熱)。