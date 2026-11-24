鐵路迷聖誕好去處！港鐵紅磡站大型「載遇 · 站見」鐵路展今年首度換上聖誕新裝，11月27日至2027年1月3日鐵路展將化身成為聖誕夢幻車站，展出多列退役列車之餘，更加入節日打卡位、藝術共融活動及全新手作體驗，為市民帶來充滿鐵路特色的冬日旅程。

今次活動以聖誕鐵路之旅為主題，場內四列退役經典列車換上全新節日佈置，包括56號柴油機車、東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」以及雙層「九廣通」。復古鐵路元素結合聖誕裝飾，讓參觀者彷彿置身於充滿懷舊氣息的冬日車站之中。

除了參觀列車外，今年活動首次與東華三院合作，把藝術共融理念融入展覽體驗。參觀者入場後可獲得一張明信片，透過場內免費的「八色疊印」集印遊戲，在不同展區收集八個印章，逐步完成由東華三院何玉清工場展能藝術家設計的聖誕鐵路圖案，製作專屬紀念明信片。

另一項全新活動是「經典列車隨心拼」聖誕掛飾工作坊。參加者可從六款經典港鐵列車造型中挑選喜愛款式，製作個人化聖誕掛飾，並可加入不同節日裝飾及英文字母元素。工作坊收費由68港元起，由東華三院學員於指定時段協助帶領，推動傷健共融及社區參與。

佳節當然少不了港鐵吉祥物「鐵仔」。活動期間，聖誕版鐵仔將驚喜現身與大小朋友見面互動及拍照。來自「共創明Teen校友會」的青年學員亦會化身節日大使，即場扭製聖誕造型氣球，與參觀者分享節日喜悅。

此外，參觀者完成展覽後可掃描場內二維碼啟動聖誕限定電子相框，拍攝專屬節日照片。只需將作品上載社交媒體並加入指定標籤，即有機會獲得聖誕限定禮品一份，數量有限，送完即止。

港鐵紅磡站「載遇 · 站見」鐵路展冬日限定體驗詳情

日期： 2026年11月27日至2027年1月3日

地點： 港鐵紅磡站大堂（近出入口C1）

開放時間：

2026年11月27日至12月13日：逢星期五、六、日 開放

2026年12月16日至2027年1月3日：星期一至日每天開放 (星期一至星期四下午及星期五、六、日及公眾假期全日)

每節參觀時間為 75 分鐘，展覽免費入場

報名辦法： https://stationrailvoyage.mtr.com.hk預約

平日時段及工作坊將於 2026年11月20日上午10時起接受預約。所有場次均以預約系統顯示為準，並於參觀日前30日凌晨12時開放預約。

「經典列車隨心拼」聖誕掛飾工作坊費用︰$68起

報名辦法：須於網上預約時同時選擇工作坊項目，並於體驗當日親身到展廳大堂付款。名額有限，先到先得