A股、港股昨日（23日）午後集體拉升，恒生科技指數曾倒升。截至收市，恒生科技ETF(滬:513180)成交額達56.8億元人民幣，穩居同類第一。

成分股方面漲跌互現，舜宇光學(02382)、聯想集團(00992)、網易(09999)、天數智芯(09903)、京東健康(06618)等漲幅靠前。

從資金淨流入來看，截至2026年11月20日，恒生科技ETF已連續5個交易日獲資金淨流入，最高單日獲得11.7億元（人民幣．下同）淨流入，合計「吸金」50.8億元，日均淨流入達10.1億元。

份額方面，截至2026年11月20日，恒生科技ETF近5個交易日份額增長99.5億份，最新份額達851億份，創上市以來新高。

科指PE歷史低位

消息面上，11月20日，恒生指數公司公布截至9月30日的季度檢討結果。恒生科技指數成分股由30隻增至50隻，新增立訊精密(02475)、中際旭創(03308)、寧德時代(03750)、瀾起科技(06809)、長飛光纖光纜(06869)、優必選(09880)等，相關變動將於12月7日起生效。

從估值來看，恒生科技指數最新往績PE為16.7倍，處於近10年1.48%的分位，處於歷史低位。

恒生科技ETF(滬:513180)跟蹤恒生科技指數，聚焦中國AI核心資產，軟硬科技兼備，持倉阿里(09988)、騰訊(00700)、小米(01810)、美團(03690)、中芯國際(00981)、比亞迪(01211)等科技龍頭，該ETF支持T+0交易。

大摩：難得入市機會

11月23日，摩根士丹利的威爾遜認為，上周市場的恐慌性拋售，帶來了難得的股票買入機會。威爾遜策略團隊在研報中寫道：「這正是我們耐心等待的絕佳機會，我們不會錯過。」標普500當前估值，已經定價2027年盈利負增長，但該行預期盈利將增長14%。美國經濟增速預計放緩，但工業活動、高端消費、AI應用普及、能源價格回落以及利率企穩，將支撐經濟持續擴張。威爾遜稱，該美股基準指數已經跌破他此前給出的7100至7300點支撐區間，接下來將迎來反彈。策略團隊建議：「投資者現在應當主動增加風險敞口。」

高盛策略師表示，美股需要以下3個催化劑中的一個來預示市場觸底，包括對人工智能(AI)盈利的信心增強、美聯儲局釋放的鴿派政策訊號或持倉水平的大幅下降。

由Ben Snider領導的策略師指出，投資者對AI投資盈利潛力和變現能力的信心增強，有助於支撐市場復甦。Snider的策略師團隊在一份報告中寫道，「我們正關注可能支撐股市觸底和復甦的3個條件之一」，該團隊指出，美聯儲局釋放鴿派訊號或投資者持倉大幅減少也可能標誌著此次回調的結束。

報告還補充道，投資者應通過精選防禦型股票來分散投資組合，並持有回購力度強勁的公司。報告稱，盡管近期出現拋售，但高盛的股票投資者持倉情緒指標仍高於平均水平。註：上周五，標普500指數連續第7個交易日下跌，進入技術性回調區間。

外圍方面：據英國金融時報報道，美國財政部長貝森特表示，他不會反對黃仁勳重返英偉達(US.NVDA)，此前他曾呼籲英偉達董事會實施「徹底的改革」，應該從「外部」尋找新CEO。此外，美國總統特朗普昨日在真實社交平台表示，他希望英偉達董事會能重新聘用黃仁勳。這對英偉達公司、美國來說都是最好的事情。

而一周前，貝森特在接受採訪時曾對英偉達發出嚴厲警告，指責公司內部可能存在「不合規文化」，不僅要求英偉達在10天內就出口管制合規問題作出解釋，還明確呼籲董事會進行「大幅改組」並從「公司外部」物色新任掌門人。

如今，貝森特用「黃仁勳辭職後已屬公司外部人士」的邏輯，巧妙繞開了自己此前設下的「外部選帥」硬約束，為黃仁勳回歸留出了政策口子。（編按：英偉達昨日宣布，黃仁勳已恢復擔任首席執行官及董事會成員，即時生效。）

中台韓推穩市措施

上個周末，內地及台灣、韓國幾乎同步推出穩市措施，從槓桿鬆綁、做空約束、資金托底到交易降費，打出了一套並不常見的組合拳。此外美國特朗普表態，當前利率水平太高，美聯儲局應該減息。在經過早盤恐慌盤出清之後，救市政策開始起效。

利好不斷，股市終於反彈，但仍要看之後美聯儲局的加息取向。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

