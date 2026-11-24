傳出連串婚外情和涉諜風波的黃仁勳，當地時間周一（23日）上午戲劇性地重返位於矽谷的英偉達(US.NVDA)總部。這場凱旋勝利式的回歸，至少由三方面的力量鑄就：

首先當然是黃仁勳「快而狠」的危機處理方式：當東窗事發之時，他最初打算「認錯」了事。然而，隨著更多的婚外情細節被抖出，他意識到對手已蓄意籌謀多時，事情將沒完沒了。於是他果斷宣布辭職，離開自己一手創辦的英偉達。

黃仁勳的辭職，導致事件迅速進入了市場「無形手」調控階段：美國AI產業自今年以來，本就面對泡沫爆破危機，聯儲局主席沃什在9月推進加息，提升加息預期，又進一步給華爾街帶來壓力。

黃仁勳戲劇性返回英偉達，受到員工夾道歡迎。（互聯網）

倒黃勢力投鼠忌器

黃仁勳作為美國AI業的領軍人物，其突然去職，導致各大科技巨企火燒連環船，美股三大指數暴跌，納指自高位累跌18%，蒸發全年升幅。面對迫在眉睫的股災危險，任何意圖扳倒黃仁勳的幕後勢力，現在都被迫投鼠忌器，形成了黃仁勳「一夫當關，萬夫莫開」、「真的換不了」的格局。

然而，僅僅是上面兩個因素，還不足以完全看透圍繞著黃仁勳事件的局中局。一個不容忽視的看點，就是美國總統特朗普剛剛去深圳「對了錶」，而黃的凱旋回歸，恰巧就發生在前者回國之後。

各位可留意，在中美元首舉行雙邊對話時，坐在特朗普身邊的美國國務卿魯比奧一直死死盯著大門方向。原來，此前一名獲准採訪的美國記者，當著與會者的面，向特朗普質問黃仁勳案。此舉顯然是意圖擾亂會議議程，結果該名記者被請出場，並被拒絕採訪中俄美峰會。

魯比奧當時其實是盯著現場記者，警告不要再有同類事件發生。這側面說明，黃仁勳事件在深圳會場上，是一個敏感的議題。事實上，整個APEC峰會召開的時間，與黃仁勳辭職引發的美股大地震平行時空，客觀上不能不引起與會代表及新聞採訪團隊的關注。

魯比奧在兩國元首會面時緊盯記者席（美聯社）

特朗普訪華獲成功

黃仁勳和馬斯克是共和黨兩大金主，而在中期選舉前後，兩人都受到了明或暗的針對。此次峰會，黃仁勳受婚外情和所謂「諜案」纏身，沒有現身，但馬斯克仍然來了，且大讚深圳是中國的科技中心。重要的是，自從出現「倒黃風波」後，無論是特朗普還是馬斯克，都一致支持黃仁勳，可謂唇亡齒寒，敵我分明，不必太多陰謀論。

黃仁勳「中槍」後，特朗普團隊一直在琢磨如何善後，例如財長貝森特剛還表示黃已是英偉達的「局外人」。對於黃仁勳來說，真正致命的並非婚外情——當前的美國，連政客出現在愛潑斯坦淫媒名單上都可以沒事，一名商界科企領袖居然會因為婚外情而萬劫不復嗎？

所以真正釘死黃的，是所謂的「涉諜指控」，無論它多麼的子虛烏有，只要有國會議員、政府洩密者及傳媒配合，就可以不斷發酵，上升到中美兩國層面，甚至給元首外交製造干擾。

然而特朗普乘專機回國後，高舉他深圳之行的大幅照片，擺明車馬大讚深圳奇蹟，看來他對過錶後，底氣足了。原因之一，在於他肯定已經對所謂「諜案」的內情摸了底，知道這點雞毛蒜皮的小動作翻不了大船；原因之二，更在於特朗普的訪華之行，確實在逆轉他的國內民望。

灣區聯盟皆有可能

自從習近平主席親臨寶安國際機場迎接特朗普後，美國共和黨民眾在網上一片讚揚，紛紛對中國表示感謝，祝願兩國友好。而在黃仁勳回巢之時，英偉達總部萬人空巷歡迎他歸來。能在英偉達總部工作的人，有哪個不是美國科技及企業界的精英？

國家主席習近平親赴機場迎接特朗普，獲得美國共和黨支持者好評。（互聯網）

如果黃仁勳出事，是因為他主張對華交往，那麼這些掌聲無疑說明了一個事實——美國的科技及企業界根本就不吃「諜案」那一套。現在急的是民主黨，他們要等到明年1月才能控制國會，而如今生米已煮成熟飯，連民主黨治下加州的矽谷精英們都把勝利花朵投給了「親中」的黃仁勳。

對過錶後的「特朗普同志」現在大可發表一些高姿態的講話，例如收緊出口先進晶片管制之類。但「親中」的黃仁勳凱旋回到三藩市灣區，並受到美國科技及企業界精英的夾道歡迎，無疑把我們的眼光引向了更大更遠的圖景——中國在深圳APEC峰會上，提出了打造世界灣區聯盟的構想，看來一切皆有可能。

立即去片： https://youtu.be/67wJO2Ba0LQ