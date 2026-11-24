中環ifc商場聖誕夢幻航空中央客運大樓已經開放！可愛動物機組人員於11大美式復古互動場景現身，中央主裝置「歡樂指揮塔」高逾9米最矚目，訪客可免費獲取聖誕登機證打卡。另外，只要慈善捐款$60即可參加聖誕飛行派送挑戰，或慈善捐款$200可與聖誕老人拍照，所有慈善活動收益撥捐成長希望基金會。12月4、12、19、20、24、25日商場將舉辦聖誕音樂匯演，與大家歡度佳節。

今年聖誕節，香港ifc商場以航空旅程為靈感，打造全新節慶主題活動「Santa's Christmas Airways 聖誕夢幻航空」，將商場一樓中庭變身為充滿美式復古情懷的「聖誕中央客運大樓」。由即日起至2027年1月1日，一群可愛動物機組人員將陪伴訪客展開夢幻飛行之旅，透過11個互動場景感受滿載驚喜的節日氣氛。

活動以航空主題貫穿整個場景設計，訪客可先到「啟程登機櫃檯」辦理登機手續，只需追蹤ifc商場指定社交平台，即可獲得專屬聖誕登機證，正式展開旅程。

其後可登上由Maverick機長駕駛的「聖誕夢幻號」，坐進復古飛機駕駛艙體驗起飛感覺；又或走進「聖誕飛行學院」，化身新晉飛行員挑戰模擬飛行任務。

整個活動最矚目的地標，是位於場中央、高逾9米的「歡樂指揮塔」。航空交通管制員Jack與Julian坐鎮其中，配合高空熱氣球及飛行器裝置，營造出繁忙而歡樂的節日機場景象。

其他特色場景還包括能乘坐專車拍照的「夢幻行李提取區」、充滿節日神秘感的「聖誕航空總部」、可挑選明信片寄送祝福的「節日限定禮品店」、設有互動彩蛋的「復古電話亭」、以及擺放大量禮物的「聖誕快遞停機坪」等。

除了打卡體驗，ifc商場今年將慈善元素融入活動。訪客於「聖誕飛行學院」以八達通捐款60港元予成長希望基金會，即可參與「聖誕飛行派送挑戰」，成功完成任務後可獲聖誕航空驚喜禮盒。

另一方面，市民亦可透過Klook預約與聖誕老人見面及拍照，捐款金額為200港元，並獲贈合照、相架及神秘禮物，所有活動收益將全數撥捐成長希望基金會。

購物優惠方面，CLUB ic會員於推廣期內以電子貨幣消費滿指定金額，可獲總值高達8,700港元的電子禮券及禮品；同日消費滿50,000港元更可獲贈Pierre Marcolini Noël en Cuisine聖誕禮盒。此外，每週累積消費最高的首三名會員可獲香港四季酒店米芝蓮三星Caprice雙人美酒晚宴，而整個推廣期累積消費最高者，更可入住香港四季酒店董事套房一晚。活動期間，ifc商場亦將於12月4、12、19-20及24-25日晚上6時30分至7時，舉辦現場音樂匯演，以節日樂章陪伴市民迎接佳節。

香港ifc商場「聖誕中央客運大樓」裝置詳情

日期：即日起至2027年1月1日（星期五）

時間：10:30am -10pm

地點：香港 ifc商場一樓中庭，一樓鄰近ZARA （1067-72鋪）及Club Monaco（1039鋪）

電話：2295 3308