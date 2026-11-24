全球晶片巨頭英偉達(US.NVDA)董事會昨天宣布，允許11天前辭職的CEO黃仁勳復職。消息刺激美國股市暴漲，可見投資者普遍預期，黃仁勳的復職不只有利於他一手打造的世界頂級晶片製造商英偉達，而且對美國人工智能(AI)生態系統的良性發展也具有極大的助推作用。有一個比喻很形象化，黃仁勳復職對AI行業的影響，相當於1995年NBA巨星米高佐敦(Michael Jordan)重返芝加哥公牛隊，這個靈魂人物其他人無法替代。

儘管黃仁勳在業界德高望重，又是美國總統特朗普的朋友，但他仍被對手趕下神壇，無奈辭職，充分說明對手十分強大。他的辭職、復職過程牽涉到各種因素，很多內幕有待披露，但從相關人物（黃仁勳、特朗普、美國財長貝森特）的公開講話和新聞媒體的報道中，已經可以看到一些脈絡，不妨做些比較靠譜的分析。

政府內部權力鬥爭，扳倒黃仁勳

黃仁勳的對手最初採取的打擊手段是透過媒體造輿論，渲染黃仁勳與新加坡生意夥伴女高管的婚外情，並在沒有任何真憑實據的情況下，稱對方可能是中國間諜。放料人與國會內部對華強硬派密切配合，以此事可能涉及美國的技術機密和國家安全為名，要求黃仁勳到國會向議員提供證詞。

魯比奧（左）和盧特尼克（右）是政府高層的競爭對手 (AP)

隨著事件的發展，媒體披露的信息顯示，財政部長貝森特、國務卿魯比奧等人與商務部長盧特尼克是政府高層的競爭對手，而黃仁勳則是通過盧特尼克的介紹，與特朗普建立了密切的私人關係。雖然經歷和地位相距甚遠，但特朗普與黃仁勳相互欣賞。在特朗普今年5月訪華時，多位知名大公司的高管跟隨，但黃仁勳被排除在外（據報是魯比奧從中作梗），後來被特朗普發現，他點名叫黃仁勳加入，這才有了黃仁勳在阿拉斯加「追上大隊」那一幕，可見那時已經有人在想方設法不讓他接近特朗普。

外部壓力是英偉達董事會解除黃仁勳CEO職務的最主要原因，不僅僅是由於黃仁勳犯了不該犯的錯誤。但實際上，想整黃仁勳的人手上並沒有確鑿證據，難以證明黃仁勳的婚外情直接威脅美國的國家安全利益，這為黃仁勳返回英偉達提供了機會。

股市大跌影響經濟，急壞特朗普

由於黃仁勳離職，投資者對英偉達的前景普遍看淡，導致該公司股價大跌，同時也讓很多人懷疑AI行業能否持續增長，拖累了整個華爾街股市，因為近兩年美股的上升趨勢主要靠AI相關領域的超大型企業帶動，黃仁勳離職可謂牽一髮動全身。

黃仁勳離職不只拖累美國股市重挫，亦殃及全球市場。(Shutterstock)

股市的持續升勢，一直是特朗普用來自我誇讚的主題，他經常說，美國經濟比以往任何時候都好，「你看看股市表現」。雖然美國股市的表現並不完全代表美國經濟的整體狀況，民眾普遍感覺生活壓力很大，但它給了特朗普一個自我讚揚的理由。如今股市暴跌，投資人擔心AI見頂，泡沫破滅；若股市轉差，今年中期選舉的「藍色海嘯」在2028年恐怕會再次出現，讓民主黨贏得總統大選，而特朗普自己和他的家族恐怕難逃民主黨人的清算。

民主黨在重奪國會參眾兩院控制權之後，一些議員已經提出了許多議案，要調查特朗普及其兩個兒子的貪腐行為，例如獲得總統特赦的人對總統或其家人有哪些利益輸送，還要調查究竟是誰下令切斷烏克蘭軍隊使用的星鏈衛星定位系統等等，總共要開展大約70項調查。因此，特朗普迫切希望盡快讓黃仁勳復職，令AI行業的投資者重振信心，從而拉升股市。這會直接影響美國的經濟前景，間接影響2028年總統大選。

特朗普近日多次在公開場合為黃仁勳擔保，否定所謂的「間諜論」，而且還在上周讓副總統萬斯向英偉達的董事會作出解釋和保證，爭取盡快讓黃仁勳復職。特朗普向媒體披露，他日前在深圳與習近平主席會晤時，談到過黃仁勳，他認為黃仁勳是天才，習主席也同意，他還說「我們應該保護天才」。他進一步透露，政府相關部門調查過黃仁勳，沒發現甚麼（國家安全）問題，而失去黃仁勳才是更大的國家安全問題。他說，英偉達的董事會是比較理性的，所以「我們給了他們國家安全方面的保證」。有了官方的保證，英偉達董事會毋須過度擔心公司涉及「危害國家安全」，即使最後被發現有違規出售晶片的行為，可能最多也只是罰款。對於市值達幾萬億美元的大公司來說，罰款是小事；讓公司創始人重新操盤，穩定軍心，提振內部員工士氣，防止被競爭對手挖角，是更加重要的事。

特朗普希望黃仁勳能盡快復職，令AI行業的投資者重振信心。(AP)

構建AI生態閉環，仰賴英偉達

政府官員深度介入一家私人企業的公司治理和人事安排，在美國非常罕見，總統和副總統雙雙出馬就更是少有先例。除了特朗普和其他高官的政治考量之外，另一個重要原因是英偉達和黃仁勳在美國AI生態圈中的特殊地位。假如換一位總統，美國政府可以正常運轉；若少了黃仁勳領導的英偉達，美國下一步的AI發展可能會出現麻煩。這個話題很大，但邏輯不難理解。

AI大模型實現迭代增長，依靠的是先進算力，提供算力的是自建或租用的數據中心。建造數據中心需要大量伺服器，而每個伺服器都要安裝頂級晶片。在這條供應鏈上（大數據模型－數據中心－伺服器－頂級晶片），對每一步的投資都需要有人擔保，英偉達在這裏同時扮演晶片供應商、投資擔保人和風險投資人三重角色。

英偉達提供頂級晶片，OpenAI等大公司購買這些晶片提高算力，加速AI大模型的進化，這是最簡單的生意。但如果有投資者在得克薩斯州買地建一個數據中心，經營者在開工之前要先與租用其算力的AI大公司如OpenAI 簽訂一份10年以上的協議，這和蓋一個購物中心要先和主要租客（如大百貨公司）簽長期租約類似，目的是確保投資的回報。英偉達向OpenAI投資300億美元，黃仁勳還願意讓英偉達為數據中心擔保，萬一遇到租用數據中心的AI公司出現問題，無法再租用時，英偉達將接手租用，從而令數據中心的投資者免除後顧之憂。黃仁勳憑自己的聲譽和英偉達的實力，幫助整合相關企業，為她們提供解決辦法，因此有人說，英偉達是AI圈的央行，黃仁勳是央行行長。他的多年努力，促進了這個生態圈的發展，也鎖定了英偉達的長期客戶。AI前沿公司要用最強的AI工具來爭取更好的收益，這需要不斷提高算力（自己購買晶片或從數據中心租用算力），數據中心為滿足客戶需要，必須經常更新伺服器，製造伺服器的惠普(US.HPE)及戴爾(US.DELL)等公司就要不停購買英偉達的新一代晶片。建好這個生態圈，是英偉達對美國AI發展的貢獻，也是黃仁勳為英偉達規劃的發展方向，目標是確保客戶不斷。AI發展不能缺少這樣的一位總協調員，所以，特朗普不顧一切搭救黃仁勳，也是為了讓美國的AI生態圈保持活力，免遭受進一步衝擊。

黃仁勳是美國AI發展不可或缺的總協調員 (AP)

黃仁勳復職，對那些試圖搞垮他的人是一個打擊，但美國政府內的爭權奪利不會停止，而且那些人的圖謀已經部分實現。美國官方最近收緊了對高端晶片外銷的審批程序，重點是阻止設在東南亞國家的算力中心向中國AI企業提供算力服務。儘管黃仁勳已復職，英偉達卻無法像以前那樣向中國出售晶片，因為美國的國策是不能讓中國在AI領域追上來，特朗普曾把話說得很明白：「誰贏了AI，誰就贏了（未來）。」