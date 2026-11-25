又到了年底，又是打工族最緊張也最煩惱的績效評估（Appraisal）時間。特別是今年，大家心知肚明，就業市場的行情確實不盡理想。許多公司正藉機縮減開支、凍結薪資，甚至尋找藉口裁員。如果你剛收到一份極不合理、令人氣憤的績效評估，你的第一反應是衝去HR投訴？還是直接和老闆據理力爭？先冷靜下來，看清局勢。

績效評估的殘酷真相：與其怪 HR，不如認清制度的本質

許多員工一看到評估結果不好，第一時間就會抱怨人力資源部無能，或者怪罪HR沒有主持公道。

其實，這根本不關人力資源部廢不廢的事。因為即使他們真的很無能，這次的事情也與他們的專業能力無關，而是績效評估這個「制度」本身出了問題。

你必須明白，你的績效評估是由你的直屬上司親自撰寫的，人力資源部根本無權左右你上司要寫甚麼、要怎麼寫。HR在這件事上，充其量只是一個收集表格的機器。

智者留步：如果你還想留在這家公司

無論出於甚麼原因，如果這份工作你還在乎、還想要繼續做下去，你應該盡快主動約見上司。收起你的委屈與怒火，客客氣氣、誠懇地向他請教：他是基於哪些具體事實對你做出這些評價，而你又可以如何改善，好讓日後能有更好的表現。

平心而論，每個人都有一些自己看不到的缺點和盲點。心平氣和地聽一聽上司怎麼說，別急著反駁，讓這些意見慢慢沉澱、反思一下，對你的職涯成長反而幫助更大。

面對寒冬的兩條路：忍耐還是出路？

在今年不景氣的市道下，面對一份被刻意刁難的績效評估，你只有兩條路可以行，千萬不要做出兩敗俱傷的蠢事：

選擇A：大局為重，暫時忍耐

衡量目前的就業市場，決定暫時留任、積蓄實力。既然看清現實，萬萬不可在公司裏據理力爭。在上司眼裏，你的據理力爭只會被視為「砌詞狡辯」。你有你的看法，他有他的偏見，雙方各執一詞。這時候硬要把人力資源部拉進來，除了在公司留下更多牙齒印和過節外，根本於事無補。

選擇B：此地不留，另尋出路

本來就做得很不愉快，且早有離職的打算。這份績效評估其實反而是推了你一把。既然知道留在這裏繼續忍耐也不會有出路，那就下定決心，沒必要再浪費任何氣力去爭辯，把所有的精力留給外面的新機會。

結語：時不我與，莫奈何！

大環境不佳，時不我與，這確實無可奈何。但做人做事，最重要的是活得清楚明白。既然已經看清這個地方不值得再留，那就打起精神、下定決心，豁出去尋找新出路、爭取新工作。

把時間浪費在跟不欣賞你的人糾纏，是最愚蠢的消耗。只要有實力，市場再冷，也一定有你的一席之地。