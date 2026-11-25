今個聖誕利東街好有聖誕氣氛，街道化身巨型聖誕禮物工房，兩端入口首度繫上巨型紅色蝴蝶結，走入其中抬頭可見逾200件禮物盒、雪花、星形燈飾及絲帶於林蔭大道上空閃爍綻放。利東街中庭更有巨型金色蝴蝶結、8米高聖誕樹及溫馨的「聖誕老人小木屋」，指定時間上演飄雪匯演，浪漫加分。你更可於愛心禮物限定店、北歐市集選購心水聖誕禮物。

今年聖誕，灣仔利東街披上璀璨新裝，以「Starry Presents」為主題，於2026年11月20日至2027年1月3日期間化身成巨型聖誕禮物工房，踏入利東街，最引人注目的莫過於首次出現於街道兩端入口的巨型蝴蝶結裝置。鮮紅色絲帶沿大廈外牆向上延展，猶如把整座建築包裝成一份巨型聖誕禮物，為訪客帶來拆開驚喜的期待感。

沿著林蔭大道漫步，抬頭可見超過200件不同造型的節慶裝飾懸掛半空，包括巨型禮物盒、閃爍雪花、星形掛飾及飄逸絲帶，組成猶如星空般璀璨的冬日景致。整條街道在燈光映照下化身夢幻禮物大道，成為今個冬季其中一個熱門打卡地點。

來到中庭位置，高達8米的聖誕樹屹立其中，配合上方巨型金色蝴蝶結和閃亮的「Merry Christmas」燈光裝置，營造出濃厚節慶氣氛。旁邊的「聖誕老人小木屋」則增添溫馨元素，讓訪客彷彿置身歐洲聖誕小鎮。

深受歡迎的「Let It Snow!」飄雪匯演今年載譽歸來。由12月4日起至年底指定日子，利東街將合共舉行50場飄雪表演。漫天飄雪配合璀璨燈飾，令灣仔鬧市瞬間變成浪漫冬日仙境，讓市民毋須遠赴海外亦可感受白色聖誕氣氛。

除了欣賞飄雪景致，訪客亦有機會與聖誕老人近距離互動。12月19日至20日及25日至26日期間，聖誕老人將於中庭小木屋現身，與大小朋友拍照留念及送上節日祝福。市民只需追蹤利東街官方社交平台，即可免費參與活動。

今年另一個焦點活動是「Unwrap the Wonder」互動拍照體驗。主辦單位提供大型絲帶道具，鼓勵市民發揮創意，配合巨型蝴蝶結佈景拍攝獨特照片，營造彷彿拆開禮物的趣味效果。參加者完成拍攝並上載社交平台後，更有機會獲選為最佳創意作品，贏取利東街限量版迷你相機。

此外，神秘快閃隊伍「Moment Keepers」亦會不定時於利東街出現，免費為市民提供即影即有拍攝服務，即時記錄與家人朋友共度的佳節時光。

11 月 20 日至 2027 年 1 月 3 日活動期間，利東街亦將聯同六間慈善機構及社會企業推出期間限定愛心禮物店，同時。今年 12 月 4日至 6 日深受歡迎的北歐聖誕市集亦將回歸，匯聚特色手作產品、節慶食品及送禮精品，讓市民一站式選購聖誕禮物。

為增添節日暖意，利東街更會於12月19日至20日及24日至27日下午免費派發栗子及爆谷等冬日小食，只要追蹤利東街社交平台即可享用。

𝐒𝐭𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐬

日期︰11月20日至2027年1月3日

時間︰10am – 11pm（亮燈時間 5pm）

地點︰灣仔利東街

12月24日至26日及12月31日亮燈時間將延長至晚上12時。開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈